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Сэлинджер
Отзывы о фильме «Сэлинджер»
Salinger
Сэлинджер
2013 / США
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Эхх бл.. даже Кьюсак книги читает, вот те на✌️
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ну ШТО, литераторы\интеллектуалы, никто так и не сходил? Опять мне за всех тащить?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/09/2013 - 23:11:23):
Книжонка, в школьной Американской программе. Да и в принципе, из тех кто читает, ее прочитали все. Читать ее нужно с 13 до 21 года, так она идет правильно, как бы синхронизируется. Так или иначе, книга великая, а автор, ну что автор; контузия, и социопатия, в целом для писателей тех лет, нормальное состояние. Все таки эхо войны. Все остальное домыслы...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 23/09/2013 - 00:47:00):
Ну дык, Махабхарата, вобще за 5000 лет написана, до тех, по сути всех, книжек в истории человечества. Там есть описание и любви и войны и всего всего. Так что теперь? А писал он ее месяц или 10 лет какое это имеет значение?❗️ . Это же не строительство арены Зенит)).Скорость в творчестве, наименее важный момент.
Д.Дин со своим фильмом, затмить смог только себе мозг. Учитывая что ни этот фильм, не самого Дина уже никто не помнит, сравнение мягко говоря, не корректно. ✊ Устаревание, скорее эпитет к Тургеневу, в творчестве которого сильно прослеживается Крепостной уклад. У Джерома, время вынесено все таки за скобки повествования.Там важно ощущение молодого человека, ваш любимый прием кстати, "поток сознания", при чем в отличии от того же Джойса, у Селинжджера есть какой никакой сюжет, и более социально-гуманитарная мысль. Журнал Time и еже с ними, включают, единогласно, это произведение в 100 лучших книг за всю историю. И учитывая, на скольких людей повлиял и сколько людей, потом завалили других людей после прочтения, сам вопрос о заурядности книги, абсурд. Но я допускаю, что вы ее читали, и вам она не понравилась. ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Книжонка, в школьной Американской программе. Да и в принципе, из тех кто читает, ее прочитали все. Читать ее нужно с 13 до 21 года, так она идет правильно, как бы синхронизируется. Так или иначе, книга великая, а автор, ну что автор; контузия, и социопатия, в целом для писателей тех лет, нормальное состояние. Все таки эхо войны. Все остальное домыслы...
Ну дык, Махабхарата, вобще за 5000 лет написана, до тех, по сути всех, книжек в истории человечества. Там есть описание и любви и войны и всего всего. Так что теперь? А писал он ее месяц или 10 лет какое это имеет значение?❗️ . Это же не строительство арены Зенит)).Скорость в творчестве, наименее важный момент.
Д.Дин со своим фильмом, затмить смог только себе мозг. Учитывая что ни этот фильм, не самого Дина уже никто не помнит, сравнение мягко говоря, не корректно. ✊ Устаревание, скорее эпитет к Тургеневу, в творчестве которого сильно прослеживается Крепостной уклад. У Джерома, время вынесено все таки за скобки повествования.Там важно ощущение молодого человека, ваш любимый прием кстати, "поток сознания", при чем в отличии от того же Джойса, у Селинжджера есть какой никакой сюжет, и более социально-гуманитарная мысль. Журнал Time и еже с ними, включают, единогласно, это произведение в 100 лучших книг за всю историю. И учитывая, на скольких людей повлиял и сколько людей, потом завалили других людей после прочтения, сам вопрос о заурядности книги, абсурд. Но я допускаю, что вы ее читали, и вам она не понравилась. ✊ ✊
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