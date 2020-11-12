Всемирно известный хореограф Иржи Килиан более 30 лет являлся художественным руководителем и постоянным хореографом Нидерландского театра танца и сыграл немаловажную роль в его истории, вдохновив своим примером многих танцовщиков и хореографов. Во время этого показа зрители увидят два поставленных им танцевальных спектакля из знаменитого представления «Черное и белое», новую постановку ученика чешского мастера – танцовщика и хореографа Меди Валерски, а также спектакль Сол Леон и Пола Лайтфута.
Детали фильма
СтранаНидерланды
Продолжительность2 часа 20 минут
Год выпуска2013
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Обновлено 12 ноября 2020
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