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Киноафиша Фильмы Леон и Лайтфут

Леон и Лайтфут

, 2013
Leon & Lightfoot
Нидерланды / мюзикл / 18+

О фильме

Всемирно известный хореограф Иржи Килиан более 30 лет являлся художественным руководителем и постоянным хореографом Нидерландского театра танца и сыграл немаловажную роль в его истории, вдохновив своим примером многих танцовщиков и хореографов. Во время этого показа зрители увидят два поставленных им танцевальных спектакля из знаменитого представления «Черное и белое», новую постановку ученика чешского мастера – танцовщика и хореографа Меди Валерски, а также спектакль Сол Леон и Пола Лайтфута.

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2013

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 ноября 2020

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