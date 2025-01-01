Anne [Закадровый голос] Наша семья — это вулкан эмоций. Вот моя мама. А это папа. Папа любит маму больше всего, когда она в ярости и всё ломает, а он потом всё склеивает. Фу! Если это и есть любовь, я не понимаю. Но я не переживаю — в моём возрасте влюбиться невозможно. Я — Анна Лунде: 10 лет, рост 145 сантиметров, вес 32 килограмма. Обожаю рыбные палочки, особенно если сама их жарю. Не люблю, когда папа забывает одеваться. Или когда насекомые притворяются мёртвыми. И терпеть не могу, когда все только и говорят про любовь. Но это было до того, как я встретила Йоргена Руге. И до того, как я всё испортила.