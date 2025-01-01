Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Йорген + Анна = любовь Цитаты из фильма Йорген + Анна = любовь

Цитаты из фильма Йорген + Анна = любовь

[первые реплики]
Anne Я никогда не понимала, почему девочки должны быть принцессами, а мальчики — викингами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anne [Закадровый голос] Наша семья — это вулкан эмоций. Вот моя мама. А это папа. Папа любит маму больше всего, когда она в ярости и всё ломает, а он потом всё склеивает. Фу! Если это и есть любовь, я не понимаю. Но я не переживаю — в моём возрасте влюбиться невозможно. Я — Анна Лунде: 10 лет, рост 145 сантиметров, вес 32 килограмма. Обожаю рыбные палочки, особенно если сама их жарю. Не люблю, когда папа забывает одеваться. Или когда насекомые притворяются мёртвыми. И терпеть не могу, когда все только и говорят про любовь. Но это было до того, как я встретила Йоргена Руге. И до того, как я всё испортила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мария Аннетт Тандерод Берглид
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри
Скандала едва удалось избежать: как должен был называться сериал «Жизнь по вызову»
Этот вопрос мучает поколения зрителей уже 60 лет: чьи дети у Филумены в «Браке по-итальянски»?
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше