AlecВау, это официально худший отзыв, который когда-либо получала моя овсянка.
MeganВот что я получаю за то, что веду себя как шл###а.
AlecТо есть ты правда думаешь, что Бог наказал тебя этой метелью за твою шл###ость?
MeganНет, я не думаю, что это Бог. Это нелепо. Думаю, моя бабушка так решила, только я не знаю как.
AlecПонятно. Ну, я бы предпочёл не проводить следующие двадцать четыре часа в неловком молчании с тобой, так что давай притворимся, что у нас не было секса? Этого не было. А потом притворимся, что это просто погода, а не твоя пассивно-агрессивная волшебная бабушка.
MeganНет, это всё равно что пытаться засунуть зубную пасту обратно в тюбик — не получится. Всё уже вышло наружу. Я видел твой член. Ты дала понять, что я шл###. Это серьёзные вещи.
MeganО, нет. Нет, нет, нет. Я — просто шикарная танцовщица, но понимаешь... если ты увидишь, как я танцую, ты будешь ходить за мной, как маленький пёсик, и нам обоим станет неловко. Так что тебе лучше остаться здесь. Для твоей же безопасности, поверь мне.
MeganЭто серьёзная тенденция, я регрессирую. В прошлом году я училась в колледже, была невестой Криса и пила вино в ресторанах. А сейчас я весь день дома в трусах, ничья и никому не нужна, и даже в бар не могу попасть. Что со мной происходит? Я назад иду! Я как Бенджамин Баттон!
FaizaОн двинулся дальше, и ты сможешь. Я говорю — закажи такси домой, зайди на сайт знакомств, выбери симпатичного парня. Никаких выпивок, никакого ужина, просто короткая встреча.
MeganЭто не заказать можно. Это же не Edible Arrangements!
MeganНу, ответ таков... Сейчас я фактически без работы. Ничем не занимаюсь. Видишь ли, в прошлом году я могла сказать: «Я студентка медицинского», что звучит довольно внушительно, да? Но потом я закончила учёбу, и теперь мне это уже нельзя говорить.
AlecЭм... В твоём профиле написано «студентка медицинского».