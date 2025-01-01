Megan Это то, что я заслужила, это покаяние.

Alec Вау, это официально худший отзыв, который когда-либо получала моя овсянка.

Megan Вот что я получаю за то, что веду себя как шл###а.

Alec То есть ты правда думаешь, что Бог наказал тебя этой метелью за твою шл###ость?

Megan Нет, я не думаю, что это Бог. Это нелепо. Думаю, моя бабушка так решила, только я не знаю как.

Alec Понятно. Ну, я бы предпочёл не проводить следующие двадцать четыре часа в неловком молчании с тобой, так что давай притворимся, что у нас не было секса? Этого не было. А потом притворимся, что это просто погода, а не твоя пассивно-агрессивная волшебная бабушка.

Megan Нет, это всё равно что пытаться засунуть зубную пасту обратно в тюбик — не получится. Всё уже вышло наружу. Я видел твой член. Ты дала понять, что я шл###. Это серьёзные вещи.

Alec Ты что, только что назвала мой член большим?

Megan Э-э, нет, нет, я имела в виду, что намёк на твой член — большой.