Цитаты из фильма Секс на две ночи

Цитаты из фильма Секс на две ночи

Megan Это то, что я заслужила, это покаяние.
Alec Вау, это официально худший отзыв, который когда-либо получала моя овсянка.
Megan Вот что я получаю за то, что веду себя как шл###а.
Alec То есть ты правда думаешь, что Бог наказал тебя этой метелью за твою шл###ость?
Megan Нет, я не думаю, что это Бог. Это нелепо. Думаю, моя бабушка так решила, только я не знаю как.
Alec Понятно. Ну, я бы предпочёл не проводить следующие двадцать четыре часа в неловком молчании с тобой, так что давай притворимся, что у нас не было секса? Этого не было. А потом притворимся, что это просто погода, а не твоя пассивно-агрессивная волшебная бабушка.
Megan Нет, это всё равно что пытаться засунуть зубную пасту обратно в тюбик — не получится. Всё уже вышло наружу. Я видел твой член. Ты дала понять, что я шл###. Это серьёзные вещи.
Alec Ты что, только что назвала мой член большим?
Megan Э-э, нет, нет, я имела в виду, что намёк на твой член — большой.
Alec Ну, всё равно приятно слышать.
Megan Ты — му#ак на многих языках.
Megan Думаю, ты сильно переоцениваешь свою способность разбивать сердца.
Alec Она может так? Она может отказать в залоге, ты серьёзно? Ладно, слушай, мне просто нужно с ней поговорить.
Police Clerk Ты можешь навещать только в часы приёма, и только если человек хочет тебя видеть, а я думаю, что она не хочет — судя по тому, что лучше сидит в тюрьме, чем смотреть на тебя.
Alec Вау... нагло.
Alec Посмотри на них, миллион крошечных сватов. Спасибо, снежинки.
[пока занимается оральным сексом с довольной Меган]
Alec Японский алфавит... спасибо, Розетта Стоун.
Daisy [о их расставании] Я понимаю, что тут происходит. Ты прочитала это, а потом хотела, чтобы я нашёл это шлюховатое маленькое помадное хокку, чтобы именно ты была той, кто нас разорвал.
Alec Это не хокку; слогов слишком мало.
Alec [Меган после поцелуя] Ты на вкус как зэк.
Megan Держу пари, ты умрёшь один.
Alec Ну что ж, моя будущая горячая вдова с радостью заберёт твои деньги.
Megan [Алек ставит на проигрыватель песню "Anything, Anything" группы Dramarama] Тебе стоит это выключить.
Alec Тебе не нравится эта песня?
Megan О, нет, я её обожаю. Она заставляет меня хотеть танцевать.
Alec Ну так и сделай.
Megan Нет.
Alec Да.
Megan Поверь мне.
Alec О, так ты плохая танцовщица?
Megan О, нет. Нет, нет, нет. Я — просто шикарная танцовщица, но понимаешь... если ты увидишь, как я танцую, ты будешь ходить за мной, как маленький пёсик, и нам обоим станет неловко. Так что тебе лучше остаться здесь. Для твоей же безопасности, поверь мне.
Alec Ты не мог просто с#ать в раковину, да?
[Алек дует на живот Меган во время секса]
Megan Нет! Если из всего этого опыта ты вынесешь только одно... никогда.
Alec Прости, я хотел тебя остудить.
Megan Папа всегда так делал, а теперь я просто думаю о нём.
Alec Фу, мерзко, извини.
Megan [Меган пытается аккуратно обойти переполненный унитаз] Холодно и противно.
[Меган поднимает крышку унитаза и видит, что вода переливается, пытается повернуть вентиль]
Megan Вода всё льётся и льётся.
Alec Эй, надо повернуть кран!
Megan Я про наказания вселенной. Потоп, практически библия. Где, чёрт возьми, твой вантуз?
Alec Он должен быть рядом с... блин, я дал свой вантуз другу, чёрт! Вот почему никогда не даёшь друзьям вантузы.
Megan Причин — до фига.
Megan Это серьёзная тенденция, я регрессирую. В прошлом году я училась в колледже, была невестой Криса и пила вино в ресторанах. А сейчас я весь день дома в трусах, ничья и никому не нужна, и даже в бар не могу попасть. Что со мной происходит? Я назад иду! Я как Бенджамин Баттон!
Faiza Он двинулся дальше, и ты сможешь. Я говорю — закажи такси домой, зайди на сайт знакомств, выбери симпатичного парня. Никаких выпивок, никакого ужина, просто короткая встреча.
Megan Это не заказать можно. Это же не Edible Arrangements!
Faiza Ага, можно. У тебя есть сиськи и интернет.
Faiza У друга Седрика сегодня вечеринка в баре.
Megan Значит, ты не будешь готовить ужин?
Megan Нет...
[Файза прижимает два пальца ко лбу Меган]
Megan Да.
Faiza Хочешь пойти?
Megan Зависит от ситуации с тортом.
Faiza Ну, именинник свободен. И он не особо умный, но симпатичный, так что идеально подходит для секса на одну ночь.
Megan Не знаю. Думаешь, я готова?
Faiza Кого это волнует? Я готова, чтобы ты была готова. Серьёзно, сколько прошло времени? Разве ты не хочешь?
Alec Женщины бывают самыми честными, когда хотят задеть чьи-то чувства.
Megan [заглядывая в пустой холодильник Алекса] Мы же сдохнем с голоду.
Alec Если тебе нравится горчица, то нет.
Меган [после того, как она сняла одежду] Это примерно то, что ты имел в виду?
Алек Да, отлично. Очень даже хорошо, у тебя получается, мм-мм.
Меган [счастливо] Отлично.
Megan [во время игры в пинг-понг] Раньше ты спрашивал, чем я зарабатываю на жизнь, и я немного вспылила.
Alec Ты, вспыльчивая? Трудно представить.
Megan Ну, ответ таков... Сейчас я фактически без работы. Ничем не занимаюсь. Видишь ли, в прошлом году я могла сказать: «Я студентка медицинского», что звучит довольно внушительно, да? Но потом я закончила учёбу, и теперь мне это уже нельзя говорить.
Alec Эм... В твоём профиле написано «студентка медицинского».
Megan Да нет, просто я ещё не меняла.
Alec Но разве ты не создавала профиль пару дней назад? Странно.
Megan Это что, допрос что ли?
Alec Есть что скрывать?
Megan Нет, просто... Думаю, я в такой неопределённой фазе. В дипломе ведь не написано, что делать дальше.
Alec Привет. Тут идея пришла — может, всё исправит. Хочешь кайфануть?
[нет ответа]
Alec Да и я не хотел. Это был тест. Не знал, коп ты или нет.
