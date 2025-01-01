Tangina Смерти не существует. Есть только переход в другую сферу сознания. Кэрол Энн не такая, как те, кто с ней рядом. Она — живая сущность на их духовном, привязанном к земле плане. Их притягивает в ней одна вещь, которая отличает её от них — её жизненная сила. Она очень сильна. Она излучает собственный свет. Это свет, который подразумевает жизнь и память о любви, доме и земных радостях, чего они отчаянно желают, но уже не могут иметь. Сейчас она — самое близкое к этому, и это ужасное отвлечение от *настоящего* света, который наконец пришёл за ними. Ты меня понимаешь?

[Дайан качает головой]

Tangina Эти души, которые по каким-то причинам не обрели покоя, также не осознают, что они ушли. Они не часть сознания, каким мы его знаем. Они остаются в постоянном состоянии сна, кошмара, из которого не могут проснуться. Внутри призрачного света — спасение, окно в следующий план. Они должны пройти через эту мембрану, где друзья ждут, чтобы провести их к новым судьбам. Кэрол Энн должна помочь им перейти, и она будет слышать только голос матери. Теперь... держитесь.

[короткая пауза]

Tangina Есть ещё кое-что. Ужасное присутствие рядом с ней. Столько ярости, столько предательства. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Я не знаю, что нависло над этим домом, но оно было достаточно сильным, чтобы пробить дыру в этот мир и забрать вашу дочь. Оно держит Кэрол Энн очень близко к себе и вдали от призрачного света. Оно ей лжёт, говорит то, что может понять только ребёнок. Оно использует её, чтобы сдерживать других. Для неё это просто ещё один ребёнок. Для нас — Чудовище.

[долгая пауза]