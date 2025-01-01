Меню
Carol Anne Freeling Они здесь.
Steve Freeling [кричит в лицо Тигу] Ты, сук###! Ты перенёс кладбище, но оставил трупы, правда? Ты, сук###, оставил трупы и только могилы переставил! Только могилы переставил! Почему? Почему?
Tangina Смерти не существует. Есть только переход в другую сферу сознания. Кэрол Энн не такая, как те, кто с ней рядом. Она — живая сущность на их духовном, привязанном к земле плане. Их притягивает в ней одна вещь, которая отличает её от них — её жизненная сила. Она очень сильна. Она излучает собственный свет. Это свет, который подразумевает жизнь и память о любви, доме и земных радостях, чего они отчаянно желают, но уже не могут иметь. Сейчас она — самое близкое к этому, и это ужасное отвлечение от *настоящего* света, который наконец пришёл за ними. Ты меня понимаешь?
[Дайан качает головой]
Tangina Эти души, которые по каким-то причинам не обрели покоя, также не осознают, что они ушли. Они не часть сознания, каким мы его знаем. Они остаются в постоянном состоянии сна, кошмара, из которого не могут проснуться. Внутри призрачного света — спасение, окно в следующий план. Они должны пройти через эту мембрану, где друзья ждут, чтобы провести их к новым судьбам. Кэрол Энн должна помочь им перейти, и она будет слышать только голос матери. Теперь... держитесь.
[короткая пауза]
Tangina Есть ещё кое-что. Ужасное присутствие рядом с ней. Столько ярости, столько предательства. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Я не знаю, что нависло над этим домом, но оно было достаточно сильным, чтобы пробить дыру в этот мир и забрать вашу дочь. Оно держит Кэрол Энн очень близко к себе и вдали от призрачного света. Оно ей лжёт, говорит то, что может понять только ребёнок. Оно использует её, чтобы сдерживать других. Для неё это просто ещё один ребёнок. Для нас — Чудовище.
[долгая пауза]
Tangina Теперь пойдём заберём твою дочь.
Tangina Этот дом чист.
Tangina Помоги завязать это вокруг пояса.
Diane Freeling Что ты, думаешь, делаешь?
Tangina Я пойду за ней.
Diane Freeling Она к тебе не пойдёт. Отпустишь меня.
Tangina Ты никогда этого не делала.
Diane Freeling И ты тоже.
[пауза]
Tangina Правильно. Иди ты.
Tangina Теперь очистите ваши мысли. Оно знает, что вас пугает. Знало это с самого начала. Не помогайте ему — оно и так слишком много знает. Теперь откройте дверь.
Carol Anne Freeling [хороня канарейку, Кэрол Энн читает молитву] Вот ложусь я спать и Бога молю: душу мою храни, Господь.
Dana Freeling [саркастично] О, блин!
Diane Freeling [к Дане] Заткнись.
Carol Anne Freeling Если я умру, прежде чем проснусь...
Dana Freeling [шёпотом к Дайане] Так и было.
Carol Anne Freeling ...то душу мою Господь заберёт.
Carol Anne Freeling [кладёт конфету в гроб Твити] Чтобы он не голодал.
Carol Anne Freeling [кладёт фотографию в гроб Твити] Чтобы ему не было одиноко.
Carol Anne Freeling [кладёт тряпочку в гроб Твити] Чтобы он мог спать.
[разрыдается на руках у мамы]
Dana Freeling Ты что-нибудь с этим сделаешь?
Diane Freeling С чем?
Dana Freeling Со своим новым серым цветом!
Diane Freeling О! Тебе не нравится? Не кажется, что это немного по-панковски?
[первые реплики]
Carol Anne Freeling Алло? Как ты выглядишь? Говори громче, я тебя не слышу! Эй, алло! Алло, я тебя не слышу! Пять. Да. Да. Не знаю. Не знаю.
Dana Freeling [кричит] Что происходит?
Dr. Lesh Семья ваша не против, если кто-то, кто может наблюдать всё своими глазами, серьёзно займётся этим явлением?
Steve Freeling Послушайте, доктор Леш. Нас не волнуют эти шумы, стуки, вспышки, крики, музыка. Мы просто хотим, чтобы вы нашли нашу маленькую девочку.
Tangina Перейдите, дети. Все приглашены. Все желанны. Идите к свету.
Steve Freeling Нет! Нет, ты же сказал нет!
Tangina В свете — покой и умиротворение.
Steve Freeling Ты же сказал не идти в свет!
Тангина [за кадром, наверху] Почему эта дверь заперта, мистер Фриллинг?
[Стив Фриллинг закрывает глаза, сцепляет руки и сосредотачивается несколько секунд]
Дайан Фриллинг [тихо] Ответь ей, Стивен!
Стив Фриллинг [шёпотом] Отвечаю.
Тангина [выходит на верх лестницы] Я обращаюсь к живым!
Стив Фриллинг Извините. Извините. Это комната, в которой раньше жили мой сын и дочь.
Доктор Леш Мы считаем, что это сердце дома.
Тангина В этом доме много сердец.
[Тангина отступает от верхушки лестницы. Дайан подходит к Стиву]
Дайан Фриллинг [тихо] Что случилось?
Стив Фриллинг [с усмешкой] «Что случилось»?
Стив Фриллинг [собирается, шепчет] Я пытался ответить ей мысленно, а она меня не слышала.
Стив Фриллинг [доктору Лешу, ещё тише] А ведь вы говорили, что эта Тангина Барронс — *исключительная*...
Тангина Я — исключительная!
Стив Фриллинг ...ясно...
Тангина [снова выходит вперёд] Я просто не люблю хитрые ответы.
Tangina Вы не могли бы отойти? Вы мешаете моему приёму.
Diane Freeling Кэрол Энн, послушай меня. Ни в коем случае не иди к свету. Остановись там, где ты есть. Отвернись от него. Даже не смотри на него.
Steve Freeling Знаешь, Тиг, он не воспринимает "Пошёл в ад" как ответ.
Diane Freeling Что ты собираешься делать?
Steve Freeling Я собираюсь показать ему дорогу.
Diane Freeling Она просто прошла сквозь меня. Боже мой. Я чувствую её. Я чувствую её запах. Это она. Это она. Понюхай мою одежду. Это она. Она повсюду. Это она. Она на мне. Это она. Я чувствую её. Это она. Это она. Это... это моё дитя. Моё дитя. Она прошла через мою душу.
Dr. Lesh Некоторые люди верят, что когда ты умираешь, появляется чудесный свет. Такой же яркий, как солнце, но в него не больно смотреть. Все ответы на все вопросы, которые хочешь знать, находятся внутри этого света. И когда ты идёшь к нему... ты становишься его частью навсегда. Но некоторые умирают и даже не знают, что ушли.
Diane Freeling Телевизионщики?
Carol Anne Freeling Ага.
Diane Freeling Ты их видишь?
Carol Anne Freeling Нет. А ты?
Diane Freeling Нет.
Diane Freeling Так что лучше попроси Брайана отвезти тебя домой сразу после ужина, потому что папа хочет, чтобы мы остановились в Holiday Inn на I-74.
Dana Freeling Ага, я помню это место.
Diane Freeling Дорогая, прошлой ночью, когда ты сказала «Они здесь...»
Carol Anne Freeling Можно мне взять свою золотую рыбку в школу?
Diane Freeling Дорогая, ты помнишь прошлой ночью, когда ты проснулась и сказала «Они здесь»?
Carol Anne Freeling Ага.
Diane Freeling Так кто ты имел в виду?
Carol Anne Freeling Телевизорные Люди.
Robbie Freeling Она накурена.
Dana Freeling Да ну? А что ты про это знаешь?
Robbie Freeling Больше, чем ты. Спроси папу.
Steve Freeling Завтра я позвоню кому-нибудь.
Diane Freeling Кому? Я смотрела в жёлтых страницах. "Грузчики" — есть; "Странные явления" — нет.
Diane Freeling Аааа... это, наверное, покажется немного странным. Мы лучше слышим по этому каналу. Не спрашивай меня почему. Ну... эээ... я, наверное, позову её. Кэрол Энн. Ааа... это мама, солнышко. Ааа, мы хотим с тобой поговорить. Пожалуйста, ответь мне, малыш. Пожалуйста, ответь. Пожалуйста, поговори со мной, зайчик.
Marty Посмотри на собаку.
Diane Freeling Ты с нами теперь? Можешь... можешь сказать «привет» папе?
Carol Anne Freeling Привет, папа.
Steve Freeling Привет, сладенькая.
Diane Freeling Это мама, солнышко.
Carol Anne Freeling Привет, мама.
Diane Freeling Привет, малыш. Ты меня видишь? Видишь маму?
Carol Anne Freeling Мама? Где ты? Где ты?
Diane Freeling Мы дома, малыш. Мы дома. Ты можешь меня найти? Ты можешь найти дорогу к нам, малыш?
Carol Anne Freeling Мама, где ты? Я не могу тебя найти. Я не могу. Мне страшно от света, мама. Мне страшно от света.
[Стив открывает окно рядом с домом соседа]
Стив Фриллинг У нас тут хорошая игра идёт.
Бен Татхилл Мои дети хотят смотреть мистера Роджерса.
Стив Фриллинг Мне всё равно, что ты смотришь, Бен, просто будь чуть помягче с этим прибором!
Бен Татхилл Подвинь свою телеку.
[Бен щёлкает пультом]
Стив Фриллинг Подвинь свою, Бен.
[Стив щёлкает пультом]
Стив Фриллинг [Стив и Бен показывают друг другу средний палец]
Tangina Нельзя выбирать между жизнью и смертью, когда мы имеем дело с тем, что между ними. Скажи ей это, пока не стало слишком поздно.
Diane Freeling Беги к свету, детка. Мама в свете.
Tangina Скажи ей, что ждёшь её.
Diane Freeling Мама ждёт тебя в свете.
[тихо для Тангины]
Diane Freeling Я тебя за это ненавижу.
Tangina Нет, нет, нет... Спускайся вниз и жди рядом с Райаном и Пол. Только когда я скажу. Только когда я скажу.
Robbie Freeling Меня как-то раз трое пацанов избили. Забрали деньги на обед. Может, их сбила машина, и сейчас они наверху.
Dr. Lesh Некоторые верят, что когда люди умирают, появляется чудесный свет, яркий, как солнце. Но в него не больно заглянуть. Все ответы на все вопросы, которые ты когда-либо хотел узнать, находятся внутри этого света. И когда ты идёшь к нему, ты становишься его частью навсегда. А некоторые умирают, но не понимают, что ушли.
Robbie Freeling Они думают, что всё ещё живы?
Dr. Lesh Да. Может, они не хотели умирать. Может, не были готовы. Может, не прожили жизнь полностью или прожили очень долго и всё ещё хотели жить. Они сопротивляются свету, как бы сильно тот ни звал их. Они просто... остаются. Смотрят телевизор, наблюдают, как растут их друзья, чувствуя несчастье и зависть — а эти чувства плохие. Они ранят. А некоторые просто теряются по пути к свету, и им нужен кто-то, кто проведёт их туда.
Robbie Freeling Значит, некоторые злятся и кидаются вещами — как у меня в комнате?
Dr. Lesh Да. Как в школе. Кого-то дети любят, кого-то — нет.
Robbie Freeling Однажды меня избили трое ребят. Они отобрали мои деньги на обед. Может, их сбила машина, и они сейчас наверху!
Carol Anne Freeling [её первые слова после спасения] Привет, папа.
Diane Freeling Вы говорили о полтергейстах.
Dr. Lesh Полтергейсты обычно связаны с конкретным человеком. Призраки же — с местом. Обычно с домом.
Marty Беспокойства полтергейстов длятся недолго. Пару месяцев, может быть. А призраки могут мучить годами.
Diane Freeling Вы хотите сказать, что всё это может внезапно закончиться в любой момент?
Dr. Lesh Да, может. Если только это не призраки. Но призраки обычно не связаны с живыми.
Diane Freeling Значит, у нас мало времени, доктор Леш, потому что моя дочь где-то жива внутри этого дома.
Diane Freeling [канарейка умерла] О... О, блин, Твити, не могла ты подождать хотя бы до учебного дня?
Robbie Freeling Мам, а когда всё сгниёт, мы сможем выкопать кости?
Diane Freeling Слушай, мне с этим жутким существом пришлось весь день жить. Это как другая сторона природы, которую ни ты, ни я понять не в состоянии. Когда ты слишком остро реагируешь, это событие становится слишком важным.
Steve Freeling Никто не пойдёт на кухню, пока я не пойму, что происходит.
Carol Anne Freeling Мамочка не приготовила ужин.
Diane Freeling Пойдём в Пицца Хат, хорошо?
Dr. Lesh Определить, есть ли в вашем доме призраки, — это не так просто. Я хотел сказать, что это может быть не классическое привидение, а полтергейст.
Steve Freeling В чем разница?
Mr. Teague [пока постукивает по сверхъестественно сверкающему фонарю на веранде] Ты боишься воров или пытаешься привлечь всех насекомых в Куеста Верде?
Steve Freeling Я пытался ответить ей мысленно, а она меня не слышала. А теперь я думал, ты говорил, что эта Танжина Баренс — необычная...
Tangina [за кадром] Я — именно такая.
Steve Freeling ...ясновидящая...
Tangina [снова появляется на верхней ступеньке] Я просто не люблю хитроумные ответы.
Steve Freeling Места для бассейна тут мало, правда?
Mr. Teague Мы владеем всей землёй. Мы уже договорились о переносе кладбища.
Steve Freeling Да ты шутишь. Да ну, это ж святотатство, разве нет?
Mr. Teague О, не беспокойтесь. В конце концов, это не древнее племенное захоронение. Просто... люди. К тому же, мы уже делали это раньше.
Dr. Lesh Ну, я пошёл. Отнесу это в лабораторию вместе с записями. Придётся выставить их, понимаешь.
Steve Freeling Только не на «60 минут».
Diane Freeling Или на «Это невероятно!».
Diane Freeling Не трогай моего малыша!
Diane Freeling Ты ублюдок. Она же всего лишь ребёнок. Помоги ей. Помоги ей. Ты слышишь, что происходит? Помоги ей.
Diane Freeling Мы хотели узнать, не случалось ли у вас каких-нибудь... происшествий?
Ben Tuthill Каких именно происшествий?
Diane Freeling Ну, вы понимаете... посуда или мебель, которые двигаются сами по себе.
Dana Freeling Я пойду на кухню проверю!
Steve Freeling Нет! Нет, я пойду! Я проверю кухню, ты иди в свою комнату!
Steve Freeling Кэрол Энн!
Dana Freeling Кэрол Энн!
Diane Freeling Кэрол Энн! Дорогая!
Steve Freeling Диан!
Diane Freeling Ты её нашла?
Steve Freeling Нет, я всю обыскал! Это безумие!
Diane Freeling О, Боже! Она в бассейне, в бассейне, в бассейне!
Robbie Freeling [уничтожая клоуна] Ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу тебя!
Marty Произошёл некоторый ионизационный всплеск. Я бы хотел убедиться, что это не вызвано влажностью из-за структурных протечек, но я ни за что не полезу туда, чтобы проверить.
Ryan Здесь происходит нечто гораздо более серьёзное, чем паранормальный эпизод.
Marty В этом доме есть измеримые физические явления, которые намного выходят за рамки обычных скрипов дверей или холодных зон, с которыми я когда-либо сталкивался.
Dr. Lesh Откуда исходит голос на телевизоре?
Ryan Отсутствие сигнала на канале, который не принимает вещание, значит, он свободен принимать массу помех от разных источников, например, коротких волн.
Marty Солнечные возмущения, искры зажигания автомобиля...
Ryan Космос... или внутреннее пространство. Да, а что если у этих людей есть зона биолокации прямо в их гостиной? Нет, я имею в виду: если это выход, то может быть, где-то в этом доме есть и вход.
Diane Freeling Как оно?
Pool Worker #1 Отлично, миссис Фриллинг!
Diane Freeling Ладно, Блют, дай мне мою кружку.
Pool Worker #1 Ты реально варишь хороший кофе!
Dana Freeling Мам, я иду ужинать с Дженис и Брайаном.
Diane Freeling Ты уже всё в комнате собрала?
Dana Freeling Всё, кроме кровати!
Robbie Freeling Дом рушится!
Diane Freeling Боже, не делай так. Хочешь увидеть маму, лежащую в коробке из-под сигар, закопанную под лакричными лентами?
Mr. Teague Как насчёт этого места для эркера?
Dr. Lesh Ну, я пойду. Отнесу это в лабораторию вместе с пленками. Придется выставить это напоказ, понимаете.
Steve Freeling Пожалуйста, только не на «60 минут».
Diane Freeling Или на «Это невероятно!»
Dr. Lesh Я оставляю Райана здесь с тобой. Марти не вернётся. Я... я вернусь. И привезу помощь. Старайся не волноваться.
Diane Freeling Мммм... почувствуй этот аромат мимозы.
Steve Freeling Тогда лучше сорви букет и возьми с собой, потому что мы здесь не остаёмся.
Carol Anne Freeling Хватит!
Steve Freeling Кто тут может пожаловаться?
Mr. Teague Никто до сих пор не жаловался.
Steve Freeling Знаешь, у нас тут есть поговорка: «Трава всегда зеленее на другой стороне».
Carol Anne Freeling Я хочу пиццу с пепперони!
Carol Anne Freeling Обожгло!
Diane Freeling Извини, детка, пол требовал больше воска.
Steve Freeling [скелет бьёт по лобовому стеклу] О, чёрт!
Dr. Lesh Хм! Думаю, мы проведём ночь внизу.
Dr. Lesh Я чувствую себя словно первобытный человек, вышедший из древнего леса, впервые увидевший луну и кидающий в неё камни.
Diane Freeling Боже, *помоги мне!*
Robbie Freeling Шторм приближается.
Steve Freeling Я сваливаю! Увидимся утром.
Robbie Freeling Я сваливаю!
Diane Freeling С тобой я справлюсь.
Robbie Freeling У меня школа!
Diane Freeling Сначала завтрак.
Robbie Freeling Ладно, буду двоечником.
Diane Freeling Телевизионщики?
Carol Anne Freeling Там, наверху.
Diane Freeling Ты их видишь?
Carol Anne Freeling Угу... а ты?
Diane Freeling Угу.
Jeff Shaw Открой! А, б#я!
Diane Freeling Отойди от моего ребёнка.
Carol Anne Freeling Ты обещала пиццу.
Steve Freeling Нет. Я сделаю это. Отпусти меня.
Diane Freeling Ты не можешь идти. Ты единственный, кто достаточно силён, чтобы удержать верёвку.
[последние реплики]
Robbie Freeling Быстрее! Быстрее!
Steve Freeling Не оглядывайся!
Steve Freeling Послушай меня, Джефф! Нет, я не шучу! Я знаю, правда? Как можно спать, когда землетрясение 6.5?
Ben Tuthill Комар когда-нибудь кусал тебя, сынок?
Tuthills's Son Не знаю, пап.
Steve Freeling Садись в машину, Дана.
Steve Freeling Ненавижу Пицца Хат! Где ужин? Я не понимаю, Дайан. Что, чёрт побери, здесь происходит?
Diane Freeling Кэрол Энн? Слушай меня! Не иди в свет! Стой, где есть! Отворачивайся от него! Даже не смотри туда!
Tangina Скажи ей идти к свету!
Diane Freeling Нет!
Neighbor Кто, чёрт возьми, этот парень?
Steve Freeling Итак, с какой стороны радуги мы сегодня работаем, доктор Леш? Это ваше решение из Knott's Berry Farm?
Steve Freeling Дорогая, дорогая, дорогая. Три метра — это как воздушная подушка, дорогая. Когда ныряешь, это как свободное падение, понял? Сейчас надо занять правильное положение. Ноги — вот как надо располагать.
Diane Freeling Дорогой?
Steve Freeling Три метра!
Diane Freeling Дорогой, твои дни прыжков в воду закончились.
Steve Freeling Мы говорим об Олимпиаде, Дайан, понял?
Diane Freeling О, Боже, мне нравится, когда ты говоришь грязные слова!
Diane Freeling Знаешь, однажды я лунатил четыре квартала. И уснул в машине у какого-то парня. Он доехал до работы, прежде чем это заметил. Боже, я проснулась и закричала. Люди повалили отовсюду. Позвонили в полицию. Пришли копы. Они увезли беднягу в участок. Мой отец...
Steve Freeling Большой...
Diane Freeling Эд. Большой Эд меня осматривал — синяки, засосы, знаешь, все подряд. Боже, мне было так стыдно.
Steve Freeling Давай, давай. Прыгай. Я ветер, а ты — перышко.
Robbie Freeling Мне не нравится это дерево, пап.
Steve Freeling Это старое дерево. Оно здесь стоит уже очень давно. Оно было здесь ещё до того, как моя компания построила этот район.
Robbie Freeling Мне не нравятся его ветви. Оно знает, что я здесь живу, правда?
Steve Freeling Оно знает о нас всё. Вот почему я построил дом рядом с ним. Чтобы оно могло нас защищать. Тебя, Кэрол Энн, Дану, твою маму и меня. Это очень мудрое старое дерево.
Robbie Freeling Оно смотрит на меня. Оно знает, что я здесь живу.
Steve Freeling Дайан и я просто хотели узнать... Знаю, звучит странно, когда это говорю я...
Ben Tuthill Сомневаюсь.
Diane Freeling Ладно, просто стой. Просто успокойся. Хорошо. А теперь вспомни наше прошлое, когда у тебя был открытый разум. Помнишь? Хорошо. Просто постарайся использовать это в ближайшие пару минут. Ладно?
Diane Freeling Как будто здесь щекочет, понимаешь, прямо здесь. И начинает тянуть тебя. Щекотка тянет тебя. Вдруг как будто нет воздуха, хотя дышать можешь. И — и тебя уносит...
Steve Freeling Я только что читал «Популярную механику». У меня теперь есть хобби.
Diane Freeling Посмотри на всех их.
Robbie Freeling Это наш дом? Кто все эти люди?
Dr. Lesh Они такие одинокие. Совсем одни.
Steve Freeling Спокойной ночи, ангел. Пусть тебе снятся хорошие сны, хорошо?
Steve Freeling Малышка. Зайка. Солнышко, это папа. Иди сюда, дорогая. Иди сюда, лапочка.
Robbie Freeling Спокойной ночи, мам.
Diane Freeling Спокойной ночи, солнышко.
Robbie Freeling Спокойной ночи, леди. Спокойной ночи, пап.
Steve Freeling Спокойной ночи, Роб. Я тебя люблю.
Robbie Freeling [смотрит на телевизор] Спокойной ночи, Кэрол Энн.
Tangina Скажи ей, что если она не ответит, её ждёт пощёчина.
Steve Freeling Да ну, я никогда детей не наказывал.
Diane Freeling Дорогой, пожалуйста, просто скажи ей.
Steve Freeling Кэрол Энн? Ответь родителям, а то получите по-настоящему!
