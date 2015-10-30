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Ночь в музее: Секрет гробницы
Отзывы о фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы»
Night at the Museum: Secret of the Tomb
Ночь в музее: Секрет гробницы
2014 / США
Трейлер
7.5
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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3lik
30 октября 2015, 00:31
как то - нелепо- и угрюмо - соглашусь - с ораторами предыдущими 5 из 10! выражусь - нестандартно - ТУХЛО )))) по прощались - отвратительно!о
30 октября 2015, 00:31
0
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Очевидец
31 октября 2015, 09:28
Впечатление, что авторы позиционируют фильм как последний в сериале, что особенно бросается в глаза в финале картины, где, как мне показалось, они пытаются вызвать у зрителя ностальгию по фильму. Собственно, практически весь сюжет свёрстан из непрерывных комических моментов и неожиданностей, но большинство шуток на уровне приколов и не превышает юмор стэндап-шоу. В тоже время приключений в фильме вполне достаточно, все персонажи на редкость обаятельные и фильм смотрится удивительно легко и приятно. Показалось, что один из героев - директор Музея, непостижимым образом смахивает на ведущего-руководителя шоу "Уральские пельмени". ✊
По моему мнению, фанатам сериала и любителям смеяться по любому поводу этот фильм в самый раз.
31 октября 2015, 09:28
0
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Bbbugl
2 ноября 2015, 01:19
Франшиза выдохлась
2 ноября 2015, 01:19
0
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Swi4e1
3 ноября 2015, 06:51
Хорошее продолжение. Очень понравился
8/10
3 ноября 2015, 06:51
0
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По моему мнению, фанатам сериала и любителям смеяться по любому поводу этот фильм в самый раз.
8/10
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