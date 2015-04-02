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Мода на экранизацию греческой мифологии приобретает всё более повальные и угрожающие размеры, принося всё более дикие и необузданные плоды. Казалось бы, после «Гнева титанов» и «Войны богов: Бессмертных» сложно создать нечто реально изумляющее (кинороманы о современных потомках олимпийских небожителей не в счет), но горячий финский парень Лаури Мауриц Харьола, в миру известный как Ренни Харлин, – жизнеописатель Фредди Крюгера, Джона Макклейна, Михаила Саакашвили и…