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Геракл: Начало легенды Геракл: Начало легенды
Киноафиша Фильмы Геракл: Начало легенды Отзывы о фильме «Геракл: Начало легенды»
Hercules: The Legend Begins Геракл: Начало легенды 2014 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Геракл: Начало легенды»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Мода на экранизацию греческой мифологии приобретает всё более повальные и угрожающие размеры, принося всё более дикие и необузданные плоды. Казалось бы, после «Гнева титанов» и «Войны богов: Бессмертных» сложно создать нечто реально изумляющее (кинороманы о современных потомках олимпийских небожителей не в счет), но горячий финский парень Лаури Мауриц Харьола, в миру известный как Ренни Харлин, – жизнеописатель Фредди Крюгера, Джона Макклейна, Михаила Саакашвили и…

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andylee 2 апреля 2015, 12:51
мифология тоже должна развиваться...Ответ на сообщение Vitoz от 20/01/2014 - 16:09:43
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
Лиам МакИнтайр(Спартак рулит).Фильм динамичный, местами забавный
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ну што, совсем плохо?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Не найти 2 d, вчера забронировали билеты, а сеанс отменили по техническим причинам, сегодня пойдем в 3d✊ отзывы плохие...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Редкостная дрянь !!!✊ Сюжет ужасный . Всё снято по простому и банально. Спец эффектов ноль.



1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 16 февраля 2016, 02:29
Очень классный фильм, особенно если сравнить с гераклом лета 2014.

И актер еще в сумерках понравился, и картинка классная.
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
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