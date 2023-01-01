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Тимон Афинский
Тимон Афинский, 2012: актеры и роли
Тимон Афинский
2012 / Великобритания
8.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Тимон Афинский, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Хайтнер
Nicholas Hytner
В ролях
Саймон Рассел Бил
Simon Russell Beale
Хилтон МакРэй
Hilton McRae
Мартин Чемберлен
Martin Chamberlain
Джейсон Читер
Jason Cheater
Пол Доббс
Paul Dobbs
Ставрос Деметраки
Дебора Финдли
Deborah Findlay
Киран МакМенамин
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Рецензия
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2023, Россия, драма
Переводчик
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