«Лесси. Возвращение домой»: Рецензия Киноафиши

Лесси — сообразительная и верная собака породы колли. Каждый будний день она сама открывает входную дверь и сломя голову несется встречать своего юного хозяина Флориана из школы. Горожане ласкового питомца давно запомнили, туристы восхищаются его красотой, даже хулиганы, задирающие Флориана, получают по заслугам от лучшего друга человека. Впрочем, в остальном будущее мальчика не кажется беззаботным. Его мать беременна, предприятие, на котором работал отец, закрывают из-за финансовых проблем, а единственным врагом его любимицы становится домовладелица фрау Моллер, которая требует избавиться от собаки, устав от ее «проделок», мотивируя свои условия пунктом о мелких домашних животных в договоре об аренде. Лесси временно передают в другой дом, пока не появится какой-либо вариант решения всех проблем, — учтивому и порядочному бывшему начальнику Андреса и его внучке, приехавшей погостить на пару дней. Они же на следующий день оказываются вынуждены отправиться на остров, до которого семь с половиной часов пути, — там-то от них и сбегает Лесси, оттуда она начинает свой тернистый и долгий путь домой.

Лесси. Возвращение домой

Полноценный персонаж, воплощающий в себе все лучшие качества, которые только может иметь собака, появился на страницах рассказа «Лесси возвращается домой» Эрика Найта чуть более восьмидесяти лет назад и за это время пережил не одну экранизацию — от игровых и анимационных телесериалов до полнометражных фильмов. Неизменно эта храбрая колли в кадре вызывала восхищение всех вокруг, а те, кто ее недолюбливал, оказывались плохими и поверхностными людьми, которых в детстве мало наказывали. Именно в таких максимах проявлялась дидактичность «Лесси», это всегда были нравоучительные истории. Этакая облегченная вариация симбиоза Пришвина и Джека Лондона, без особых драматургических исканий. К породе приклеился ярлык клички, примерно так же овчарок стали повально называть Рексами в честь одноименного сериала. Колли по имени Лесси стала настоящим брендом, который можно было тиражировать и позиционировать как образ, несущий доброе и вечное.

Лесси. Возвращение домой

Поэтому неудивительно, что очередной фильм, посвященный Лесси, появился на экранах, — не имеет особого значения, что он немецкий, это могла бы быть любая европейская зажиточная страна. Впрочем, фильм Ханно Ольдердиссена можно трактовать как торжество традиционных ценностей, доброго и вечного, классического незамысловатого сюжета, который не даст сбоев, авторы которого никогда не смогут прыгнуть выше головы. Отец Флориана — исчезающий вид честного ремесленника, он выдувает из стекла замысловатые вазы и игрушки, которые, также как и Лесси, только радуют окружающих своим видом. Соответственно, как сказка о сохранности такого порядка новая версия «Лесси» и воспринимается — во всем своем архаичном художественном языке, в повествовательной манере и прочих канонических элементах, присущих многочасовым приключениям колли в прошлом. Ольдердиссен набил руку на детских открыточных работах вроде «Вэнди 2: Дружба навечно» про тесные и трепетные взаимоотношения юной наездницы и ее чуткой лошади. Поэтому «Лесси» и правда пример звонка из далекого-далекого прошлого, откуда, казалось бы, уже не дозвониться. «Лесси» сложно воспринимать всерьез, взрослому зрителю (если он не соскучился по олицетворяющей детство колли с одноименной кличкой) на сеансе этого фильма делать откровенно нечего. Но детям картина скорее всего понравится, особенно тем, для кого она станет первым знакомством с персонажем. Понравится «Лесси» и собачникам, которых способен воодушевить очередной лохматый питомец на экране, стремительно следующий к своему дому. Целевая аудитория «Лесси» всегда была неизменна, это, впрочем, такой же символ стабильности для старой Европы. Пока Лесси возвращается домой, все в мире остается таким же, как и раньше.

Антон Фомочкин