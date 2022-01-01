Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лесси. Возвращение домой Лесси. Возвращение домой
Киноафиша Фильмы Лесси. Возвращение домой Отзывы о фильме «Лесси. Возвращение домой»
Lassie Come Home Лесси. Возвращение домой 2020 / Германия
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Лесси. Возвращение домой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Лесси — сообразительная и верная собака породы колли. Каждый будний день она сама открывает входную дверь и сломя голову несется встречать своего юного хозяина Флориана из школы. Горожане ласкового питомца давно запомнили, туристы восхищаются его красотой, даже хулиганы, задирающие Флориана, получают по заслугам от лучшего друга человека. Впрочем, в остальном будущее мальчика не кажется беззаботным. Его мать беременна, предприятие, на котором работал отец, закрывают из-за финансовых…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить 2 комментария
Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Тест: в каком возрасте вы умрёте?
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
Приложение киноафиши