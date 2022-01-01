Наша рецензия

Лесси — сообразительная и верная собака породы колли. Каждый будний день она сама открывает входную дверь и сломя голову несется встречать своего юного хозяина Флориана из школы. Горожане ласкового питомца давно запомнили, туристы восхищаются его красотой, даже хулиганы, задирающие Флориана, получают по заслугам от лучшего друга человека. Впрочем, в остальном будущее мальчика не кажется беззаботным. Его мать беременна, предприятие, на котором работал отец, закрывают из-за финансовых…