Цитаты из фильма Проснувшись в Рино

[Кэнди спала с мужем Дарлин]
Darlene И ты называешь себя моей подругой.
Candy Чёрт возьми, конечно.
[две пары делят одну кровать]
Roy Kirkendall Спокойной ночи, Джон Бой.
Donnie Earl Поц##й на мою жопу.
Donnie Earl Дарлин и Рой должны переспать вместе. Так будет справедливо. Типа обмена у дилера.
Bell Hop Ребята, вам бы потише, пожалуйста.
Darlene УБИРАЙТЕСЬ ЧЁРТ ВОЗЬМИ!
Candy Ты держишь мир за яйца, а даже не понимаешь этого!
Donnie Earl Сколько стоит такая девчонка, Рой?
Candy Чёрт побери, Лонни Эрл! Это не твоё дело!
Donnie Earl Я пытался уйти...
[первые слова]
Darlene Знаешь, отношения можно сравнить с буханкой хлеба. Сначала они горячие и свежие, и всегда можно добиться подъёма. Но со временем, если не замешивать их осторожно, они становятся черствыми и застарелыми. Я понимаю, что жизнь — это не Easy Bake Oven. С детьми и работой мужа кажется, будто мы забыли добавить дрожжи. Так что я надеюсь, что поездка в Рино с нашими лучшими друзьями, Кэнди и Роем, будет именно тем, что доктор прописал.
Darlene Чёрт побери, это единственное, что я хотел сделать в этой поездке. Я же говорил, что хочу увидеть это с второго класса, когда мисс Бичнер рассказала нам об этом. Она говорила, что все думают, что Бог отдыхал на седьмой день, но на самом деле Он занимался своим хобби — вырезал Гранд-Каньон.
Lonnie Earl III Ну, это мило, но, если помнишь, миссис Бичнер тоже держала свои д**** в коробке из-под обуви, помнишь? Так что я не уверен, что это самый надёжный источник, знаешь ли...
Lonnie Earl III Я ни за что не пойду к какому-то психу, сука, доктор Рут, эта женщина, которая заставит нас сидеть и возьмёт с меня кучу бабла, чтобы сказать то, что мы можем сказать друг другу прямо здесь и сейчас.
Darlene Но она может и не дать тебе сказать то, что ты только что сказал!
Lonnie Earl III Что я сказал?
Darlene Если ты не слышишь себя, как ты тогда услышишь меня, а?
Кэнди Что ты имеешь в виду, что не принимаешь ванны с пузырьками?
Дарлин Потому что у меня ж ж##а горит сильнее, чем от роя пчёл.
Roy Kirkendall Я что, чего-то не понимаю?
Darlene Ох, ради всего святого, Рой, ты не видишь? Это не Рино, это Мелроуз Плейс!
Roy Kirkendall А?
Bell Hop Встаём и сияем! 2:15, время завтрака. Вставайте, вставайте, господа. Давай, вставай, соня. Доброе утро, доброе утро. Встаём, ноги на пол. Доброе утро, ребята. Просыпайтесь, руки прочь от змеи.
Donnie Earl [в магазине у дома] Да, просто складывай сюда. Старик Лонни Эрл денег не обделён. Да, я Мистер Глубокий Кошелёк. Давай, Рой, клади сюда. Кто ещё хочет, чтобы я им что-нибудь купил?
[последние реплики]
Дарлин [в их рекламном ролике на автостоянке] Просто помните, если Лонни Эрлу нельзя доверять, то Дарлин — можно!
[большой палец вверх и широкая улыбка]
Candy Ты как родинка. И я не про ту ШТУКУ на лице Синди Кроуфорд.
[после секса]
Donnie Earl Друзья?
