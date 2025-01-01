DarleneЗнаешь, отношения можно сравнить с буханкой хлеба. Сначала они горячие и свежие, и всегда можно добиться подъёма. Но со временем, если не замешивать их осторожно, они становятся черствыми и застарелыми. Я понимаю, что жизнь — это не Easy Bake Oven. С детьми и работой мужа кажется, будто мы забыли добавить дрожжи. Так что я надеюсь, что поездка в Рино с нашими лучшими друзьями, Кэнди и Роем, будет именно тем, что доктор прописал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DarleneЧёрт побери, это единственное, что я хотел сделать в этой поездке. Я же говорил, что хочу увидеть это с второго класса, когда мисс Бичнер рассказала нам об этом. Она говорила, что все думают, что Бог отдыхал на седьмой день, но на самом деле Он занимался своим хобби — вырезал Гранд-Каньон.
Lonnie Earl IIIНу, это мило, но, если помнишь, миссис Бичнер тоже держала свои д**** в коробке из-под обуви, помнишь? Так что я не уверен, что это самый надёжный источник, знаешь ли...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lonnie Earl IIIЯ ни за что не пойду к какому-то психу, сука, доктор Рут, эта женщина, которая заставит нас сидеть и возьмёт с меня кучу бабла, чтобы сказать то, что мы можем сказать друг другу прямо здесь и сейчас.
DarleneНо она может и не дать тебе сказать то, что ты только что сказал!
Lonnie Earl IIIЧто я сказал?
DarleneЕсли ты не слышишь себя, как ты тогда услышишь меня, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
КэндиЧто ты имеешь в виду, что не принимаешь ванны с пузырьками?
ДарлинПотому что у меня ж ж##а горит сильнее, чем от роя пчёл.