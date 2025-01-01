Sally Nash Мы в порядке! Мы замечательно! У нас будет ребёнок, и мы переезжаем в Лондон!

Sophia Gold Да ты же не была в порядке, когда прошлым летом в Коннектикуте начала меня по Сильвии Платт прокручивать!

Sophia Gold Ха! И даже близко не так «негодно», как твой муж изобразил тебя в своём романе!

Sally Nash Зачем ты это делаешь?

Sophia Gold Салли! Его образ тебя — собственница, хрупкая невротичка!

Sally Nash Но я *и есть* собственница, хрупкая невротичка!