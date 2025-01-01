ClairЭм... Я потеряла мужа и пейджер... вы не видели ни того, ни другого?
JerryНикто не знает, что ты делаешь. Твоё колено, твоя лодыжка, что? Ладно, просто перейди ко второму слогу... дошёл до *второго* слога... Может, ты наконец перейдёшь к этому чёртовому второму слогу, дура тупая?
Sally NashМы в порядке! Мы замечательно! У нас будет ребёнок, и мы переезжаем в Лондон!
Sophia GoldДа ты же не была в порядке, когда прошлым летом в Коннектикуте начала меня по Сильвии Платт прокручивать!
Sophia GoldСалли! Его образ тебя — собственница, хрупкая невротичка!
Sally NashНо я *и есть* собственница, хрупкая невротичка!
Sophia GoldНет, ты не такая! Ты — Салли Нэш! Ты — Салли Нэш, и ты моя лучшая подруга уже двадцать лет. И ты ни за что не поедешь в Лондон рожать ребёнка от какого-то сексуально неуверенного мальчишки-мужчишки, ой-как-я-писатель, ой-как-я-еб##ый-режиссёр, английского ублюдка Джо Терриана! Он, скорее всего, всё равно тебя бросит ради Скай Дэвидсон!
Joe TherrianХочешь леденец? Для леденца никогда не бывает слишком поздно.