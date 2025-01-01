Меню
Киноафиша Фильмы Юбилей Цитаты из фильма Юбилей

Цитаты из фильма Юбилей

Cal Gold [указывает на ноздри] Это не окна в душу,
[указывает на глаза]
Cal Gold а вот эти — да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mac Forsyth На тебе нет ни куска одежды.
Clair Forsyth Как же всем повезло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Минус в том, чтобы создавать семью]
Sophia Gold Нельзя же себя донимать! Дети просто лишают тебя такой возможности!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[София входит, говоря с ужасом и недоверием]
Sophia Gold О Боже! Америка только что сказала, что *соседи* идут!
Sally Nash И вот они!
Sophia Gold О! А она ведь как раз говорила, как ты рад наконец-то их пригласить! Ведь вы двое такие... задумчивые и стеснительные. Надо было сделать это ещё давным-давно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mac Forsyth Уже нашёл оператора?
Joe Therrian Это тот, что с камерой?
Mac Forsyth Да.
Joe Therrian Да, дали список.
Mac Forsyth [ходит взад-вперёд; после паузы] Тебе вообще нравится кино?
Joe Therrian Не особо, нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cal У меня авторитет зашкаливает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clair Эм... Я потеряла мужа и пейджер... вы не видели ни того, ни другого?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Никто не знает, что ты делаешь. Твоё колено, твоя лодыжка, что? Ладно, просто перейди ко второму слогу... дошёл до *второго* слога... Может, ты наконец перейдёшь к этому чёртовому второму слогу, дура тупая?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sally Nash Мы в порядке! Мы замечательно! У нас будет ребёнок, и мы переезжаем в Лондон!
Sophia Gold Да ты же не была в порядке, когда прошлым летом в Коннектикуте начала меня по Сильвии Платт прокручивать!
Sally Nash Нечестно! Негодно!
Sophia Gold Ха! И даже близко не так «негодно», как твой муж изобразил тебя в своём романе!
Sally Nash Зачем ты это делаешь?
Sophia Gold Салли! Его образ тебя — собственница, хрупкая невротичка!
Sally Nash Но я *и есть* собственница, хрупкая невротичка!
Sophia Gold Нет, ты не такая! Ты — Салли Нэш! Ты — Салли Нэш, и ты моя лучшая подруга уже двадцать лет. И ты ни за что не поедешь в Лондон рожать ребёнка от какого-то сексуально неуверенного мальчишки-мужчишки, ой-как-я-писатель, ой-как-я-еб##ый-режиссёр, английского ублюдка Джо Терриана! Он, скорее всего, всё равно тебя бросит ради Скай Дэвидсон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Therrian Хочешь леденец? Для леденца никогда не бывает слишком поздно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
