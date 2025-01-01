Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Жизнь и времена судьи Роя Бина Цитаты из фильма Жизнь и времена судьи Роя Бина

Цитаты из фильма Жизнь и времена судьи Роя Бина

Judge Roy Bean [Бин извиняется перед женами маршалов] Я понимаю, что вы обиделись на то, что я назвал вас шлюхами. Прошу прощения. Я извиняюсь. Обратите внимание, что я не называл вас бесчувственными тварями, распутницами или низкоопущенными уличными шл###. Но я сказал "шлюхи". От этого никуда не деться. И за эту оговорку я прошу прощения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Whorehouse Lucky Jim (Jackson gang) Ты это называешь справедливостью?
Judge Roy Bean Справедливость — служанка закона.
Nick the Grub (Jackson gang) Ты сказал, что закон — служанка справедливости.
Judge Roy Bean Это работает в обе стороны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean В последний раз, когда этот медведь съел адвоката, у него понос длился тридцать три дня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tector Crites (Jackson gang [закадровый голос] Нет ничего хуже, чем падшая, ставшая приличной. Исправиться — это уже плохо, но падшая, которая исправилась, — это прямое наказание от дьявола. Похоже, те, кто раньше торговал удовольствиями, становятся особенно рьяными, когда дело доходит до того, чтобы сеять страдания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rev. Mr. LaSalle Это был первый и последний раз, когда я видел судью Роя Бина. Я так и не вернулся в те края и умер от дизентерии в старой Мексике. С тех пор я его не видел, значит, он, наверное, попал в Ад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean [Последние строки: последнее письмо судьи Роя Бина Лили Лангтри, закадровый голос] Моя дорогая Лили: беру в руки перо, чтобы написать тебе в последний раз. Хочу сказать, что хоть я никогда не видел тебя и не слышал твой голос, ты всегда была в моём сердце. Твоё присутствие на этой земле давало мне силу и достоинство, достойные джентльмена. Помогало прогнать холод моих долгих и одиноких ночей. И в конце хочу сказать: для меня была честь тебя обожать. С Божьей помощью, в этой жизни или после неё, может быть, я ещё встану в твоём свете и объявлю себя навеки твоим страстным поклонником и защитником... Судья Рой Бин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Бин только что застрелил человека за то, что тот сфотографировал Лили Лангтри]
Судья Рой Бин Правомерное убийство.
[Обшаривает карманы мужчины]
Судья Рой Бин Я штрафую этого человека на 50 долларов за нарушение порядка и на 10 долларов за безделье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тектор Крайтс (банда Джексона) [закадровый голос] Оглядываясь назад, мы имели в лице Тедди Рузвельта самого лучшего президента в истории этой страны. У него был дух и решимость, которые соответствовали времени и земле. Потом женщины получили право голоса, и всё пошло к черту. Пока наши ребята воевали с кайзером за границей, женщины добились введения сухого закона. Питьё, азартные игры и блуд были объявлены вне закона. Всё то, что естественно для мужчин, стало преступлением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Someone in crowd Кто вы?
Judge Roy Bean Правосудие, вы с#ч#и!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lily Langtry [Лили замечает свой портрет за барной стойкой] Это что, пулевое отверстие в моём сердце?
Tector Crites (Jackson gang Да, мадам. В те времена были настоящие дикие люди.
Lily Langtry Кто это сделал?
Tector Crites (Jackson gang Снейк Ривер Руфус Крайл, кажется, он это сделал.
Lily Langtry Что с ним стало?
Tector Crites (Jackson gang Судья его застрелил. Мертв. Совсем мертв. Потом ещё оштрафовал за другие преступления. А потом мы его повесили.
Lily Langtry Самое подходящее наказание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean [после прочтения статьи в Нью-Йорк Таймс] Меня... потрясли сегодняшние новости.
Tector Crites (Jackson gang Что случилось, судья?
Judge Roy Bean Я опечален...
Tector Crites (Jackson gang Опечален?
Judge Roy Bean Опечален тем... что мисс Лили, в игривом настроении на королевской прогулке, засунула лягушку за спину Его Высочества, Альберта Эдварда, принца Уэльского. Это был момент легкомыслия, понимаешь.
Tector Crites (Jackson gang Она засунула лягушку этому принцу за шею?
Judge Roy Bean В общем, принц был встревожен этим инцидентом... и отнёсся к мисс Лили с неприязнью.
Tector Crites (Jackson gang Полагаю, мог бы и рассердиться.
Judge Roy Bean "Полагаю, мог"? Я бы поехал туда и повесил этого с#к##а! И правда бы сделал, если бы не слишком уважал королевскую семью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bad Bob Бин! Эй, Бино! Это я, Боб. Плохой Боб. Эй, Бин. Я пришёл, чтобы выбить тебе глаза. А потом возьму свой нож с костяной рукоятью, отрублю тебе голову и продам её одному знакомому на ярмарке. Моя цель, Бино, избавиться от твоей тени и устроить в этом городке настоящий беспредел. И ещё кое-что. Лили Лангтри — свиноматка, шлюха, сук@, псина, и я не стану тратить на неё даже пулю, не говоря уже о семени.
[смеётся]
Bad Bob Слышишь меня, Бино? Я готов, Бино. Давай, Бино, приходи за мной. Давай, Бино! Давай, Бино! Давай, забирай! Я тебя жду, Бино!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean По силе, дарованной мне Богом и великим и почётным штатом Техас, я настоящим провозглашаю вас маршалами суда округа Большой Винегаррун. За Техас и мисс Лили!
Bart Jackson Барт Джексон, Ник Червяк (банда Джексона), Люки Джим из борделя (банда Джексона), Тектор Крайтс (банда Джексона), Фермел Парли (банда Джексона): За Техас и мисс Лили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean [Видит мужчину, копающего яму в земле прямо за городом] Как вас зовут, сударь?
Grizzly Adams Я - Гризли Адамс, прямой потомок Джона Куинси Адамса... шестого президента Соединённых Штатов. Его кровь во мне. Но я был дикарём в молодости и сбежал в горы. Хорошая жизнь, свободная жизнь — но ХОЛОДНАЯ. Настолько холодно, что я зимой ложился с медведями в их пещеру. Вот почему меня зовут «Гризли» — я жил с медведями.
Judge Roy Bean Что ты делаешь в Винегарруне?
Grizzly Adams Всю жизнь я мерз. Я приехал на юг умирать там, где тепло.
Judge Roy Bean Здесь тепло... но *незаконно* умирать не будем! В моём городе умирают только те, кого я стреляю или вешаю. Так что иди своей дорогой.
Grizzly Adams Нельзя умереть здесь, нельзя умереть там! Человек даже умереть там, где хочет, не может. Я не хочу иметь ничего общего с тем, во что превратился этот мир, и я РАД, что мои дни подходят к концу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean [говорит Марии Елене] Может, ты объяснишь этим людям, что я не желаю им зла. Скажи им, что это будет новое место. Хорошее место для жизни. Я новый судья. Будет закон. Будет порядок, прогресс, цивилизация, мир... Прежде всего — мир. И мне плевать, кого придётся убить ради этого. Так что давай, скажи им это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rev. Mr. LaSalle Я помолюсь за тебя, Бин. Эта земля кишит негодяями и мерзавцами. Их число — легион, и злодейские умения соответствуют.
Judge Roy Bean Пусть идут к чёрт#м.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Есть деньги?
Bart Jackson Немного. Мы пытались ограбить поезд «Три Риверс Флаер». Не смогли догнать. Пассажиры стреляли в нас из окон просто так! В такие времена быть бандитом — непросто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Я тебя осуждать не буду, парень. Но предупрежу. Если через пять минут ты не уедешь из города, я начну суд по-настоящему.
Pimp У меня даже лошади нет.
Judge Roy Bean Укради! Быструю! Помни, у нас за воров лошадей вешают!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bad Bob [стреляет в лошадь] Приготовь его для меня. Задуши его луком.
[он кусает сырой лук, затем пьёт горячий кофе прямо из кофейника]
Nick the Grub (Jackson gang Как хочешь свою лошадь?
Bad Bob Синюю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title Card Возможно, это не так, как было на самом деле... а так, как должно было быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Виселица — путь изгоя к славе. К тому же хорошо прочищает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Есть ли у тебя что сказать, прежде чем мы признаем тебя виновным?
Sam Dodd Я ни в чем не виновен. Я не совершал никакого преступления.
Judge Roy Bean Отрицаешь ли ты убийство?
Sam Dodd Я не отрицаю. Но нигде в этой книге не сказано ничего про убийство китайца. И никто из моих знакомых не слышал закона про гр##ов, ниг##ов или инж##ов.
Judge Roy Bean Все люди равны перед законом. И я повешу любого за убийство, в том числе китайца, гр##а или ниг##а! Я очень продвинут в своих взглядах и откровенен.
Sam Dodd Нигде в этой книге...
Judge Roy Bean Доверься моей оценке этой книги. К тому же тебя все равно повесят, что бы там ни было написано, потому что я — закон, а закон — служанка справедливости. Приготовь веревку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Обычно я бы взял тебя в свой суд, судил и повесил. Но если у тебя есть деньги на виски, думаю, можно обойтись без формальностей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rev. Mr. LaSalle Что здесь произошло?
Judge Roy Bean Эти люди пытались меня повесить. За это их и убили.
Rev. Mr. LaSalle Сколько их тут?
Judge Roy Bean Много.
Rev. Mr. LaSalle Кто их убил?
Judge Roy Bean Я. Они были плохими людьми, а эти шлюхи — не дамами.
Rev. Mr. LaSalle Месть принадлежит Господу!
Judge Roy Bean Так и есть. Я жду стервятников. Их не стоит хоронить.
Rev. Mr. LaSalle Может и не стоит, но хоронить надо. Они — вонь и мерзость! У меня есть лопата, если у тебя нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фермел Парли (банда Джексона) [после того, как Бин стреляет в Бэд Боба в спину] Ты это называешь спортом? Это не был настоящий честный бой.
судья Рой Бин Честный? Я лёг, чтобы лучше целиться.
Фермел Парли (банда Джексона) Ну, я имею в виду, у него никогда не было шансов.
судья Рой Бин Ни разу. Ни тогда, ни когда бы то ни было. Я не звал его сюда. Я не приемлю давать убийцам шанс. Если он хочет шанс — пускай идёт куда-нибудь в другое место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rev. Mr. LaSalle [За кадром] Впервые я увидел Роя Бина, и он уже собирался меня убить. Думал, что я сам дьявол, пришедший за ним. Такое мнение было понятно, учитывая весь тот ужас, что он недавно натворил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Есть несколько причин, которые называют для падения Рима: упадок армии, нашествие дикарей. Но у меня своё мнение. Думаю, всему виной римские бани. Римские генералы уже даже не утруждали себя войнами — плавали в ароматических маслах, бездельничали с рабами, объедались птичьими язычками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Вы бандиты?
Bart Jackson Мы честные люди. Просто обстоятельства заставили нас жить вне закона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Elena Тебе стоит к ней сходить — пока она не состарилась и не располнела.
Judge Roy Bean Красота мисс Лили вне времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rev. Mr. LaSalle Я сейчас почитаю над мёртвыми. Мою Библию, пожалуйста. Мистер, э-э...
Judge Roy Bean Бин.
Rev. Mr. LaSalle Бин?
Judge Roy Bean Рой Бин. Судья Рой Бин. Я — закон в этих краях.
Rev. Mr. LaSalle Что даёт вам право так говорить?
Judge Roy Bean Я знаю закон. И всю жизнь его цинично нарушал. Но я никогда раньше не убивал человека. Ну, стрелял в кого-то... в порядке самообороны или в панике, но никто не пострадал. Значит, Бог направлял мои пули. Он даже послал ангела, чтобы передать это оружие
[оружие]
Judge Roy Bean .
Rev. Mr. LaSalle И как же вы собираетесь вершить этот закон?
Judge Roy Bean С помощью этого
[оружие]
Judge Roy Bean и верёвки.
Rev. Mr. LaSalle И вы снова рассчитываете на милость Божью?
Judge Roy Bean Ну, я собираюсь
[оружие]
Judge Roy Bean практиковаться и помочь Ему. Читай дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Elena Позор тебе, судья! Спорить с медведем!
Judge Roy Bean Ты видел, что он сделал с мисс Лили? Он её осквернил. Облизал её дорогое личико. Дышал на неё своим пивным дыханием. Ох!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean [к Сэму Додду, которого маршалы привели в суд Бина для суда за убийство] Слезь с лошади! Мне не по душе смотреть вверх на такого, как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tector Crites (Jackson gang) Часы с медведем сразу же стали частью семьи. Судья, он и Мария Елена были неразлучны. Все трое вместе ходили на пикники.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохой Боб [обращается к Нику Грабу] Ты иди и скажи этому гадкому судье, что я собираюсь выжечь ему глаза и скормить стервятникам. Но сначала хочу позавтракать. Я проехал далеко и сильно проголодался.
Плохой Боб [продолжает] Теперь слушай. Ты скажи ему... подготовиться к АДУ! Я отправлю его туда лично. А ну, вали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Всё меняется. Страна меняется. Строят железную дорогу. Люди будут проезжать мимо... смотреть в окно и даже не поймут, что стоило, чтобы всё это появилось. Они не узнают про медведя. Они не узнают про меня... Наверное, это не важно.
Maria Elena Весной я рожу твоего ребёнка.
Judge Roy Bean Сына... Пусть будет сын. Мне нужен сын. Король Людовик XIV, король Франции, имел их 103. Человек не вечен. Человек смертен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean [Презрительно обращаясь к пьянице-доктору] Виселица — путь изгоя к славе... и слишком хороша для таких, как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rev. Mr. LaSalle Я похоронил их, потому что Христос умер за всех них. Это был его выбор, а не мой. Я не из тех, кто ставит под сомнение мудрость Всемогущего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Ты здесь раньше был?
Bart Jackson Нет. Я даже не знаю, где я сейчас.
Judge Roy Bean Это Орлиное гнездо. Округ Винагруун, Техас.
Bart Jackson Винагруун? Что такое Винагруун?
Judge Roy Bean Это мексиканское слово. Значит 'хвостатый скорпион' — злобный до ужаса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Dodd [готовится к виселице] Разве мне не дадут сказать ни слова?
Judge Roy Bean Разумеется.
Sam Dodd Хочу сказать, что по-прежнему считаю, что всё это ошибка, и что я не хуже, а, может, даже лучше тех, кто собирается меня казнить.
Judge Roy Bean Хорошо сказано, парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Откуда у тебя это платье?
Maria Elena Ты же заказывал.
Judge Roy Bean В каталоге Sears и Roebuck оно выглядело совсем иначе.
Maria Elena Тебе не нравится?
Judge Roy Bean Со всем уважением к мисс Лили, думаю, она бы поняла — да, мне очень нравится. Только не ходи в нём здесь во время пьянок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Холодно в той лачуге, где ты живёшь, да?
Maria Elena Летом нормально.
Judge Roy Bean Да, но зимой там холодно, да и дождь протекает, не так ли?
Maria Elena Иногда.
Judge Roy Bean И ветер там гуляет.
Maria Elena Только когда дует.
Judge Roy Bean Ну, сейчас лето, небо чистое, ветра нет, так что, думаю, тебе стоит провести ночь со мной в суде, чтобы я мог защитить тебя от непогоды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean У человека две любви: недостижимая богиня и смертная женщина. И смертную он любит вдвое сильнее, поклоняясь Лили Лангтри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Bean Я — Бин! И мы, Бины, просто не умеем сдаваться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Gass С Beanизмом пора завязывать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick the Grub (Jackson gang) Чёрт возьми, судья! Ты выстрелил ему в спину!
Whorehouse Lucky Jim (Jackson gang) Похоже, он выстрелил ему и в спину, и в грудь! Судья, ты ему шанса не дал!
Judge Roy Bean Он не заслуживал шанса. Если бы хотел шанс — ему нужно было пойти куда-нибудь ещё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake River Rufus Krile Я кровный родственник гилы. Могу пить волчий яд ведрами. Резня, кровь, голод и засуха — всё это лишь на пользу мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sign Ранее Бина — теперь Гасс
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Всё это произошло потому, что праведные, то есть мы, обязаны вешать нечестных, когда только можем. Чтобы человек мог по-настоящему сказать, что *Бог* поставил судью на земле. Вот так — и так будет всегда. Аминь.
Nick the Grub (Jackson gang) Ник Граб (банда Джексона), Лаки Джим из борделя (банда Джексона), Фермел Парли (банда Джексона), Тектор Крайтс (банда Джексона), Барт Джексон, Мария Елена: Аминь.
Judge Roy Bean Бар открыт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tector Crites (Jackson gang) Он даже посылал гонцов на железнодорожную станцию за "Нью-Йорк Таймс", чтобы следить за приключениями мисс Лангтри, Джерсийской Лили, с голосом таким же сладким, как у соловья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Whorehouse Lucky Jim (Jackson gang Судья! Судья! Судья! Судья, лучше поспеши! Тут собираются незаконно повесить человека!
Judge Roy Bean Стойте! Стойте! Единственная казнь здесь будет по закону.
Fermel Parlee (Jackson gang О, чёрт, судья! У нас есть деготь и перья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Древние греки поклонялись стопам Афродиты. Они любили и смертных женщин. То же самое могу сказать и о себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Этот медведь пьянее меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Есть награда — для праведных, смелых и верных. И эта награда включает пиво.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Я знаю, кто вложил эти мысли в ваши головы. Так вот, они не заслуживают ни одного мнения. Здесь думать буду я. И скажи *это* своим шлюхам — и своим женам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Jackson Я выкладываю .38.
Fermel Parlee (Jackson gang Принято.
Judge Roy Bean Я принимаю .38 и ставлю два .45.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Dodd Я хочу кое-что сказать. Мне нельзя молчать?
Judge Roy Bean Конечно, говори.
Sam Dodd Я хочу сказать, что всё это — ошибка, и я не хуже, а, может, даже лучше тех, кто собирается покончить со мной.
Judge Roy Bean Хорошо сказано, парень. Этого достаточно.
Sam Dodd [Рассказ от первого лица] Несправедливо было поступать со мной так за перечисленные преступления, но я ведь и белых убивал, и их лошадей крал. Так что думал, за это и повесят. Меня волновало только, чтобы петля была правильно завязана и всё сделано грамотно. Так и было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Бин. Рой Бин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Она по-нашему говорит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Gass Казалось, Судья считал меня полезным в защите заключённых, у которых были деньги в других местах. Активная защита могла выявить эти ресурсы. Я согласился делить гонорары 60 на 40. Вскоре у меня появилась растущая адвокатская практика. Но я никогда не забывал, что этот эгоист сделал со мной. Я намеревался однажды полностью расплатиться с Судьёй... и у меня были союзники.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tector Crites (Jackson gang) Внимание, внимание! Суд Винегаррун заседает. Питьё запрещено. Судья Рой Бин начинает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pimp Я хотел бы загладить вину.
Judge Roy Bean Загладить? За то, что ты сделал с этими — нежными дамами. Я обвиняю тебя, сэр, в том, что ты завёл их на ложный путь — сделал из них *рабынь* страсти к деньгам.
Pimp Пять долларов.
Black Haired Whore Три!
Brunette Whore Два пятьдесят.
Red Head Whore Для вас, судья — ничего.
Judge Roy Bean Сними этих дам с передвижного борделя и выведи их на веранду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title Card Под конец прошлого века река Пекос обозначала границы цивилизации на западе Техаса. Западнее Пекоса не было ни закона, ни порядка — там жили только плохие люди и гремучие змеи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Посетитель борделя [Первые реплики]
[Рой Бин входит]
Посетитель борделя Дверь. Закрой дверь, белка.
Судья Рой Бин [Закрывает дверь и подходит к бару] Виски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean [Читая название книги] «Преступления, законы и постановления штата Техас». Что это здесь делает?
Whorehouse Patron Для проституток, чтобы они могли на неё нас#ть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Roy Bean Ну, этот бордель станет моим судом. Местом, где вершится справедливость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Стив Кэнэли
Steve Kanaly
Мэтт Кларк
Matt Clark
Нед Битти
Ned Beatty
Энтони Перкинс
Энтони Перкинс
Anthony Perkins
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Ava Gardner
Стейси Кич
Стейси Кич
Stacy Keach
Джон Хьюстон
John Huston
Тэб Хантер
Тэб Хантер
Tab Hunter
Билл МакКинни
Bill McKinney
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Jacqueline Bisset
Родди МакДауэлл
Roddy McDowall
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид
«Просто женщина, изображающая сыщика»: зрители определились, кто лучше — Спасская или Каменская
Эдди Мёрфи уже не тот: свежая комедия с его участием получила провальные 33% свежести и презрительное «фи» от зрителей
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше