Judge Roy Bean [Видит мужчину, копающего яму в земле прямо за городом] Как вас зовут, сударь?

Grizzly Adams Я - Гризли Адамс, прямой потомок Джона Куинси Адамса... шестого президента Соединённых Штатов. Его кровь во мне. Но я был дикарём в молодости и сбежал в горы. Хорошая жизнь, свободная жизнь — но ХОЛОДНАЯ. Настолько холодно, что я зимой ложился с медведями в их пещеру. Вот почему меня зовут «Гризли» — я жил с медведями.

Judge Roy Bean Что ты делаешь в Винегарруне?

Grizzly Adams Всю жизнь я мерз. Я приехал на юг умирать там, где тепло.

Judge Roy Bean Здесь тепло... но *незаконно* умирать не будем! В моём городе умирают только те, кого я стреляю или вешаю. Так что иди своей дорогой.