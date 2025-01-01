Judge Roy Bean[Бин извиняется перед женами маршалов]Я понимаю, что вы обиделись на то, что я назвал вас шлюхами. Прошу прощения. Я извиняюсь. Обратите внимание, что я не называл вас бесчувственными тварями, распутницами или низкоопущенными уличными шл###. Но я сказал "шлюхи". От этого никуда не деться. И за эту оговорку я прошу прощения.
Whorehouse Lucky Jim (Jackson gang)Ты это называешь справедливостью?
Judge Roy BeanВ последний раз, когда этот медведь съел адвоката, у него понос длился тридцать три дня.
Tector Crites (Jackson gang[закадровый голос]Нет ничего хуже, чем падшая, ставшая приличной. Исправиться — это уже плохо, но падшая, которая исправилась, — это прямое наказание от дьявола. Похоже, те, кто раньше торговал удовольствиями, становятся особенно рьяными, когда дело доходит до того, чтобы сеять страдания.
Rev. Mr. LaSalleЭто был первый и последний раз, когда я видел судью Роя Бина. Я так и не вернулся в те края и умер от дизентерии в старой Мексике. С тех пор я его не видел, значит, он, наверное, попал в Ад.
Judge Roy Bean[Последние строки: последнее письмо судьи Роя Бина Лили Лангтри, закадровый голос]Моя дорогая Лили: беру в руки перо, чтобы написать тебе в последний раз. Хочу сказать, что хоть я никогда не видел тебя и не слышал твой голос, ты всегда была в моём сердце. Твоё присутствие на этой земле давало мне силу и достоинство, достойные джентльмена. Помогало прогнать холод моих долгих и одиноких ночей. И в конце хочу сказать: для меня была честь тебя обожать. С Божьей помощью, в этой жизни или после неё, может быть, я ещё встану в твоём свете и объявлю себя навеки твоим страстным поклонником и защитником... Судья Рой Бин.
[Бин только что застрелил человека за то, что тот сфотографировал Лили Лангтри]
Судья Рой БинЯ штрафую этого человека на 50 долларов за нарушение порядка и на 10 долларов за безделье.
Тектор Крайтс (банда Джексона)[закадровый голос]Оглядываясь назад, мы имели в лице Тедди Рузвельта самого лучшего президента в истории этой страны. У него был дух и решимость, которые соответствовали времени и земле. Потом женщины получили право голоса, и всё пошло к черту. Пока наши ребята воевали с кайзером за границей, женщины добились введения сухого закона. Питьё, азартные игры и блуд были объявлены вне закона. Всё то, что естественно для мужчин, стало преступлением.
Judge Roy BeanОпечален тем... что мисс Лили, в игривом настроении на королевской прогулке, засунула лягушку за спину Его Высочества, Альберта Эдварда, принца Уэльского. Это был момент легкомыслия, понимаешь.
Tector Crites (Jackson gangОна засунула лягушку этому принцу за шею?
Judge Roy BeanВ общем, принц был встревожен этим инцидентом... и отнёсся к мисс Лили с неприязнью.
Tector Crites (Jackson gangПолагаю, мог бы и рассердиться.
Judge Roy Bean"Полагаю, мог"? Я бы поехал туда и повесил этого с#к##а! И правда бы сделал, если бы не слишком уважал королевскую семью.
Bad BobБин! Эй, Бино! Это я, Боб. Плохой Боб. Эй, Бин. Я пришёл, чтобы выбить тебе глаза. А потом возьму свой нож с костяной рукоятью, отрублю тебе голову и продам её одному знакомому на ярмарке. Моя цель, Бино, избавиться от твоей тени и устроить в этом городке настоящий беспредел. И ещё кое-что. Лили Лангтри — свиноматка, шлюха, сук@, псина, и я не стану тратить на неё даже пулю, не говоря уже о семени.
[смеётся]
Bad BobСлышишь меня, Бино? Я готов, Бино. Давай, Бино, приходи за мной. Давай, Бино! Давай, Бино! Давай, забирай! Я тебя жду, Бино!
Judge Roy BeanПо силе, дарованной мне Богом и великим и почётным штатом Техас, я настоящим провозглашаю вас маршалами суда округа Большой Винегаррун. За Техас и мисс Лили!
Bart JacksonБарт Джексон, Ник Червяк (банда Джексона), Люки Джим из борделя (банда Джексона), Тектор Крайтс (банда Джексона), Фермел Парли (банда Джексона): За Техас и мисс Лили!
Judge Roy Bean[Видит мужчину, копающего яму в земле прямо за городом]Как вас зовут, сударь?
Grizzly AdamsЯ - Гризли Адамс, прямой потомок Джона Куинси Адамса... шестого президента Соединённых Штатов. Его кровь во мне. Но я был дикарём в молодости и сбежал в горы. Хорошая жизнь, свободная жизнь — но ХОЛОДНАЯ. Настолько холодно, что я зимой ложился с медведями в их пещеру. Вот почему меня зовут «Гризли» — я жил с медведями.
Grizzly AdamsВсю жизнь я мерз. Я приехал на юг умирать там, где тепло.
Judge Roy BeanЗдесь тепло... но *незаконно* умирать не будем! В моём городе умирают только те, кого я стреляю или вешаю. Так что иди своей дорогой.
Grizzly AdamsНельзя умереть здесь, нельзя умереть там! Человек даже умереть там, где хочет, не может. Я не хочу иметь ничего общего с тем, во что превратился этот мир, и я РАД, что мои дни подходят к концу!
Judge Roy Bean[говорит Марии Елене]Может, ты объяснишь этим людям, что я не желаю им зла. Скажи им, что это будет новое место. Хорошее место для жизни. Я новый судья. Будет закон. Будет порядок, прогресс, цивилизация, мир... Прежде всего — мир. И мне плевать, кого придётся убить ради этого. Так что давай, скажи им это.
Rev. Mr. LaSalleЯ помолюсь за тебя, Бин. Эта земля кишит негодяями и мерзавцами. Их число — легион, и злодейские умения соответствуют.
Фермел Парли (банда Джексона)Ну, я имею в виду, у него никогда не было шансов.
судья Рой БинНи разу. Ни тогда, ни когда бы то ни было. Я не звал его сюда. Я не приемлю давать убийцам шанс. Если он хочет шанс — пускай идёт куда-нибудь в другое место.
Rev. Mr. LaSalle[За кадром]Впервые я увидел Роя Бина, и он уже собирался меня убить. Думал, что я сам дьявол, пришедший за ним. Такое мнение было понятно, учитывая весь тот ужас, что он недавно натворил.
Judge Roy BeanЕсть несколько причин, которые называют для падения Рима: упадок армии, нашествие дикарей. Но у меня своё мнение. Думаю, всему виной римские бани. Римские генералы уже даже не утруждали себя войнами — плавали в ароматических маслах, бездельничали с рабами, объедались птичьими язычками.
Judge Roy BeanЯ знаю закон. И всю жизнь его цинично нарушал. Но я никогда раньше не убивал человека. Ну, стрелял в кого-то... в порядке самообороны или в панике, но никто не пострадал. Значит, Бог направлял мои пули. Он даже послал ангела, чтобы передать это оружие
Judge Roy BeanТы видел, что он сделал с мисс Лили? Он её осквернил. Облизал её дорогое личико. Дышал на неё своим пивным дыханием. Ох!
Judge Roy Bean[к Сэму Додду, которого маршалы привели в суд Бина для суда за убийство]Слезь с лошади! Мне не по душе смотреть вверх на такого, как ты.
Tector Crites (Jackson gang)Часы с медведем сразу же стали частью семьи. Судья, он и Мария Елена были неразлучны. Все трое вместе ходили на пикники.
Плохой Боб[обращается к Нику Грабу]Ты иди и скажи этому гадкому судье, что я собираюсь выжечь ему глаза и скормить стервятникам. Но сначала хочу позавтракать. Я проехал далеко и сильно проголодался.
Плохой Боб[продолжает]Теперь слушай. Ты скажи ему... подготовиться к АДУ! Я отправлю его туда лично. А ну, вали!
Judge Roy BeanВсё меняется. Страна меняется. Строят железную дорогу. Люди будут проезжать мимо... смотреть в окно и даже не поймут, что стоило, чтобы всё это появилось. Они не узнают про медведя. Они не узнают про меня... Наверное, это не важно.
Maria ElenaВесной я рожу твоего ребёнка.
Judge Roy BeanСына... Пусть будет сын. Мне нужен сын. Король Людовик XIV, король Франции, имел их 103. Человек не вечен. Человек смертен.
Judge Roy Bean[Презрительно обращаясь к пьянице-доктору]Виселица — путь изгоя к славе... и слишком хороша для таких, как ты.
Rev. Mr. LaSalleЯ похоронил их, потому что Христос умер за всех них. Это был его выбор, а не мой. Я не из тех, кто ставит под сомнение мудрость Всемогущего.
Judge Roy BeanНу, сейчас лето, небо чистое, ветра нет, так что, думаю, тебе стоит провести ночь со мной в суде, чтобы я мог защитить тебя от непогоды.
Judge Roy BeanУ человека две любви: недостижимая богиня и смертная женщина. И смертную он любит вдвое сильнее, поклоняясь Лили Лангтри.
Rose BeanЯ — Бин! И мы, Бины, просто не умеем сдаваться.
Frank GassС Beanизмом пора завязывать!
Nick the Grub (Jackson gang)Чёрт возьми, судья! Ты выстрелил ему в спину!
Whorehouse Lucky Jim (Jackson gang)Похоже, он выстрелил ему и в спину, и в грудь! Судья, ты ему шанса не дал!
Judge Roy BeanОн не заслуживал шанса. Если бы хотел шанс — ему нужно было пойти куда-нибудь ещё.
Snake River Rufus KrileЯ кровный родственник гилы. Могу пить волчий яд ведрами. Резня, кровь, голод и засуха — всё это лишь на пользу мне.
SignРанее Бина — теперь Гасс
Judge Roy BeanВсё это произошло потому, что праведные, то есть мы, обязаны вешать нечестных, когда только можем. Чтобы человек мог по-настоящему сказать, что *Бог* поставил судью на земле. Вот так — и так будет всегда. Аминь.
Nick the Grub (Jackson gang)Ник Граб (банда Джексона), Лаки Джим из борделя (банда Джексона), Фермел Парли (банда Джексона), Тектор Крайтс (банда Джексона), Барт Джексон, Мария Елена: Аминь.
Tector Crites (Jackson gang)Он даже посылал гонцов на железнодорожную станцию за "Нью-Йорк Таймс", чтобы следить за приключениями мисс Лангтри, Джерсийской Лили, с голосом таким же сладким, как у соловья.
Whorehouse Lucky Jim (Jackson gangСудья! Судья! Судья! Судья, лучше поспеши! Тут собираются незаконно повесить человека!
Judge Roy BeanСтойте! Стойте! Единственная казнь здесь будет по закону.
Fermel Parlee (Jackson gangО, чёрт, судья! У нас есть деготь и перья.
Judge Roy BeanДревние греки поклонялись стопам Афродиты. Они любили и смертных женщин. То же самое могу сказать и о себе.
Sam Dodd[Рассказ от первого лица]Несправедливо было поступать со мной так за перечисленные преступления, но я ведь и белых убивал, и их лошадей крал. Так что думал, за это и повесят. Меня волновало только, чтобы петля была правильно завязана и всё сделано грамотно. Так и было.
Frank GassКазалось, Судья считал меня полезным в защите заключённых, у которых были деньги в других местах. Активная защита могла выявить эти ресурсы. Я согласился делить гонорары 60 на 40. Вскоре у меня появилась растущая адвокатская практика. Но я никогда не забывал, что этот эгоист сделал со мной. Я намеревался однажды полностью расплатиться с Судьёй... и у меня были союзники.