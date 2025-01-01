Меню
Lt. Col. Frank Wasnick [Обращаясь к присяжным, излагая заключительные аргументы в защиту капитана Холла] Господа, у меня здесь документ, который читать совсем не приятно. Это сообщение, написанное коммунистами, в котором описываются недостатки, которые они заметили у некоторых американских военнопленных.
Lt. Col. Frank Wasnick [Цитирование из документа] "Во-первых: многие пленные проявляют слабую преданность своим семьям, своим общинам и своей армии. Во-вторых: оставшись одни, они чувствуют себя покинутыми и недооценивают свои шансы на выживание, потому что недооценивают себя."
Lt. Col. Frank Wasnick Далее в отчёте говорится, что даже некоторые наши университетские выпускники имеют очень смутное представление об американской истории, о сильных и слабых сторонах американской демократии и практически ничего не знают о коммунизме, потому что мы никогда не удосуживались объяснить им его суть. Коммунистическая программа идеологической обработки была основана на этой оценке — и она сработала, потому что во многих случаях оценка была верной... А теперь нам предстоит судить капитана Холла. Господа, если есть вина, то на ком она лежит? На той небольшой группе, кто сломался под давлением, как капитан Холл? Или мы тоже не без участия? По крайней мере, те из нас, кто создал *часть* поколения, которое может рухнуть, потому что мы оставили его без вдохновения, без информации и — как в случае с капитаном Холлом — неподготовленным идти до конца, потому что ему не дали поддержки, которая могла бы согреть его в пути... А теперь нам надо судить капитана Холла. И давайте будем абсолютно уверены, что мы не причастны к его падению. Этот человек доказал себя в двух войнах своей юности, он прошёл через условия плена, с которыми нам самим ещё не приходилось сталкиваться.
[последние слова]
Capt. Edward W. Hall Jr. [обращение к военному суду в последний раз после оглашения приговора] Это не будет попыткой смягчить вину, но я всё равно хочу сказать. Сегодня утром, почти на рассвете, капитан Миллер пришёл ко мне в гостиницу. Он тот свидетель, которого пытали. Сказал, что читал газеты, видел там моё показание и хотел поговорить. Мы сели и начали говорить о наших людях, которые там — в плену... Он сказал, что у каждого человека есть момент в жизни, когда нужно сделать выбор. Если он сделает правильный — это момент величия. Если неправильный — момент сожаления, который останется с ним навсегда. Я бы хотел, чтобы каждый солдат... Я бы хотел, чтобы каждый почувствовал то, что чувствую я сейчас. Потому что если бы они это почувствовали, они бы поняли, что значит быть человеком, который недооценил себя... и упустил свой момент величия. Я молюсь Богу, чтобы они нашли свой.
Maj. Sam Moulton [Обращаясь к присяжным, излагая заключительные аргументы обвинения] Господа, отвечая на трогательную речь полковника Возника, хочу сказать, что хотя в некоторых случаях общество может казаться ответственным за конкретного преступника и его преступление, это не освобождает общество от дальнейшей ответственности привести преступника к правосудию. Ведь сотрудничество с врагом во время войны — это преступление. Это наносит стране тот же урон, что и убийство отдельному человеку. Защита имеет лишь один юридический аргумент — аргумент, который привлекает и общественность, и прессу — «точка срыва». Точка, которая, безусловно, существует. Но, господа, в этом деле деяния ясны. Было описано принуждение. И по собственному признанию обвиняемого, точки срыва не достигнуто. Капитан Холл, офицер, отвечающий за командование, сотрудничал с врагом. Он пытался убедить войска своей страны сдаться на поле боя. Он был готов сдавать товарищей по плену. Он пытался склонить других к сотрудничеству. Он отверг простое правило армии — «имя, звание и номер» — и тем самым выставил себя на службу врагу. Если вы признаете капитана Холла невиновным в сотрудничестве, тогда вы признаете всех тех американцев, кто отказался сотрудничать, виновными в глупости. Вы должны, исходя из доказательств, признать, что капитан Холл совершил инкриминируемые ему преступления.
Col. Edward W. Hall, Sr. [Вбегает в затемнённую спальню Эда в очень возбужденном состоянии] Эд! Эд!
Capt. Edward W. Hall Jr. [Сонно] Который час?
Col. Edward W. Hall, Sr. [С раздражением] Вставай!
Capt. Edward W. Hall Jr. [Просыпаясь] Что случилось?
Col. Edward W. Hall, Sr. [С раздражением] Вставай!
Col. Edward W. Hall, Sr. [Эд встаёт] Ладно... У меня к тебе вопрос. Хочу простой, прямой ответ — да или нет. Ты сотрудничал с врагом?
Col. Edward W. Hall, Sr. [Эд выглядит потрясённым вопросом] Ты сотрудничал с врагом?
Capt. Edward W. Hall Jr. [Нарочито] Да, сотрудничал.
Col. Edward W. Hall, Sr. [Кричит с болью] Почему ты не умер? Почему ты не умер, как твой брат? Так было бы намного лучше!
Capt. Edward W. Hall Jr. [Холл-старший уходит, а взволнованный Холл-младший поспешно хромая следует за ним] Папа! Папа!
Capt. Edward W. Hall Jr. [Останавливаясь у подножия лестницы] Мне бы тоже хотелось... хорошей, чистой, достойной смерти. Ты понимаешь, о чём я?
Col. Edward W. Hall, Sr. Твои оправдания измене были настолько вескими, что ты полз на брюхе и предал свою страну и меня!
Capt. Edward W. Hall Jr. [Крича сердито] Для тебя? А для меня? Знаешь, что я получил за то, что ползал на брюхе? Знаешь, что я получил, папа? Расскажу. Я продал душу за одеяло, пахнущее рыбой и мочой, и за три жалких часа непрерывного сна, и знаешь что, полковник? Тогда мне казалось, что я сделал невероятную сделку!
Capt. John R. Miller [на скамье подсудимых] Помню, Пак говорил им не тушить окурки на полу, потому что они пытались содержать тюрьму в чистоте, поэтому они гасили их обо мне,
Maj. Sam Moulton На твоём голом теле.
Capt. John R. Miller Да.
Maj. Sam Moulton Сколько?
Capt. John R. Miller Они курили много.
Maj. Sam Moulton Что ты натворил?
Capt. John R. Miller [Обращаясь к своим китайским пленителям] Ох, я был в ярости. Я называл их такими словами, для которых переводчик не нужен.
Capt. Edward W. Hall Jr. Ты знаешь, в чём у меня проблема?
Aggie Hall Нет.
Capt. Edward W. Hall Jr. Моя мать не была в армии, так что я — полукровка.
Aggie Hall Я тебя ещё толком не знаю. Это ты горько шутишь или смеёшься над собой, или... ?
Capt. Edward W. Hall Jr. Помнишь тех, что наполовину лошадь, наполовину человек? Вот я такой... наполовину мой отец
[Смотрит на увядающий миниатюрный американский флаг на торте с надписью «С возвращением домой»]
Capt. Edward W. Hall Jr. ... наполовину разочарование отца и наполовину надежда матери.
Aggie Hall Он не разочарован в тебе.
Capt. Edward W. Hall Jr. Знаешь, что я сделал сегодня днём? После того как ушёл с базы, я зашёл на могилу матери и стоял там долго. И сказал: «Мам, прости. Я получился человеком, как ты хотела, но выбрал не то время. Вот в чём твоя перемена. Вот смех-то, а?
Col. Edward W. Hall, Sr. Пит так и не понял, что с ним случилось.
Capt. Edward W. Hall Jr. [Иронично] Везунчик Пит!
Lt. Col. Frank Wasnick Ну что же, что нам с тобой делать? У нас около двух недель на подготовку.
Capt. Edward W. Hall Jr. [Пожимая плечами] Не знаю.
Lt. Col. Frank Wasnick [смеётся] Интересное у тебя отношение.
Capt. Edward W. Hall Jr. Слушай, полковник, какую ты точку зрения отстаиваешь, или тебе просто нравится бороться с ветряными мельницами?
Lt. Col. Frank Wasnick Я не люблю жалость к себе. Считаю, это ни к чему не приводит.
Capt. Edward W. Hall Jr. Ты не в курсе? Я виноват.
