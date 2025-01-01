Maj. Sam Moulton
[Обращаясь к присяжным, излагая заключительные аргументы обвинения]
Господа, отвечая на трогательную речь полковника Возника, хочу сказать, что хотя в некоторых случаях общество может казаться ответственным за конкретного преступника и его преступление, это не освобождает общество от дальнейшей ответственности привести преступника к правосудию. Ведь сотрудничество с врагом во время войны — это преступление. Это наносит стране тот же урон, что и убийство отдельному человеку. Защита имеет лишь один юридический аргумент — аргумент, который привлекает и общественность, и прессу — «точка срыва». Точка, которая, безусловно, существует. Но, господа, в этом деле деяния ясны. Было описано принуждение. И по собственному признанию обвиняемого, точки срыва не достигнуто. Капитан Холл, офицер, отвечающий за командование, сотрудничал с врагом. Он пытался убедить войска своей страны сдаться на поле боя. Он был готов сдавать товарищей по плену. Он пытался склонить других к сотрудничеству. Он отверг простое правило армии — «имя, звание и номер» — и тем самым выставил себя на службу врагу. Если вы признаете капитана Холла невиновным в сотрудничестве, тогда вы признаете всех тех американцев, кто отказался сотрудничать, виновными в глупости. Вы должны, исходя из доказательств, признать, что капитан Холл совершил инкриминируемые ему преступления.