Col. Edward W. Hall, Sr. [Вбегает в затемнённую спальню Эда в очень возбужденном состоянии] Эд! Эд!

Col. Edward W. Hall, Sr. [С раздражением] Вставай!

Col. Edward W. Hall, Sr. [Эд встаёт] Ладно... У меня к тебе вопрос. Хочу простой, прямой ответ — да или нет. Ты сотрудничал с врагом?

Col. Edward W. Hall, Sr. [Эд выглядит потрясённым вопросом] Ты сотрудничал с врагом?

Col. Edward W. Hall, Sr. [Кричит с болью] Почему ты не умер? Почему ты не умер, как твой брат? Так было бы намного лучше!

Capt. Edward W. Hall Jr. [Холл-старший уходит, а взволнованный Холл-младший поспешно хромая следует за ним] Папа! Папа!

Capt. Edward W. Hall Jr. [Останавливаясь у подножия лестницы] Мне бы тоже хотелось... хорошей, чистой, достойной смерти. Ты понимаешь, о чём я?

Col. Edward W. Hall, Sr. Твои оправдания измене были настолько вескими, что ты полз на брюхе и предал свою страну и меня!