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Принцесса Монако
Отзывы о фильме «Принцесса Монако»
Grace of Monaco
Принцесса Монако
2014 / Франция / США / Бельгия / Италия
Трейлер
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Грейс Келли - это Грейс Келли, а Николь Кидман - это Николь Кидман. Какую бы Грейс Келли не играла Николь Кидман, это всё равно будет фильм о Николь Кидман. Кто из них более знаменитый, это ещё большой вопрос.✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Я ушел через 20 минут.......
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 29/05/2014 - 18:08:14):
Не, я тупо ушел через 20 минут...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 29/05/2014 - 18:08:14):
По сравнению с этим, "Годзилла", это "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", а "Люди Х", это "Сталкер" Тарковского❗️
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Да, не зря фильм провалился на Каннском фестивале. Очень простенько, как то зацикленно на женском долге, такая она бедная несчастная, пришлось ей стать хорошей женой и матерью, и это всем подвигам подвиг (по фильму). Думаю, реальная история была намного глубже, в фильме же получилось как то поверхностно и неинформативно. Кстати, глянула в википедии, Грейс Келли на тот момент 26 лет было, Николь 46, по-моему перебор, к тому же сходства никакого, да и Николь деревянная и неестественная.
Но, зато после просмотра оч захотелось посетить Монако, нереально красиво!
4,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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По сравнению с этим, "Годзилла", это "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", а "Люди Х", это "Сталкер" Тарковского❗️
Но, зато после просмотра оч захотелось посетить Монако, нереально красиво!
4,5/10
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