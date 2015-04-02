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Джек Райан: Теория хаоса Джек Райан: Теория хаоса
Киноафиша Фильмы Джек Райан: Теория хаоса Отзывы о фильме «Джек Райан: Теория хаоса»
Jack Ryan: Shadow One Джек Райан: Теория хаоса 2013 / США / Россия
6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Джек Райан: Теория хаоса»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Новый фильм о похождениях Джека Райана – совсем как твинпиксовские совы: совершенно не то, чем кажется. Во-первых, в подзаголовке значится отнюдь не «Теория хаоса», а «Теневой рекрут» (Shadow Recruit). Во-вторых, что гораздо важнее, фильм не имеет никакого отношения к романам Тома Клэнси, рожденным холодной войной и в известном смысле завершившим ее. Сценарий, написанный дебютантом Адамом Козадом, назывался «Дубай», действие должно было происходить,…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Совсем неплохо трейлер на большом экране смотрелся. Найтли неожиданно понравилась, такая красотка интригующая. Опять же стреляли...



У кого-нибудь есть проблемы с просмотром трейлеров в КА из-под "лиса"? или это только у меня?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 17/01/2014 - 01:07:40):

Я посмотрел послужной список Кеннета Браны + кадры из России = опасная ситуация✊ Я думаю если дотянет до 5\10 уже хорошо✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Понравился только русский мафиози)) 7/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Кира Найтли очень худая , Крис пейн не тянет на крепкого парня ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Да фильм реально не очень. Снят как то не интересно. Сюжет обыденный .



4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Zyama, 18/01/2014 - 11:43:27):С самого начала фильма когда Райан приезжает в Москву и его в номере отеля пытается убить здоровый негр с пушкой, а Райан -безоружный аналитик уворачивается от всех пуль и топит в ванне 150 килограмовую тушу этого негра, уже стало понятно что фильм - хрень полная, не триллер, а фантастика прям

причем пропажа негра совершенно не напрягает службу безопасности.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (av52629, 18/01/2014 - 19:30:31):

Ну негры всегда куда то пропадают. Что тут удивительного для Американцев✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Перечитала комменты, зачесалось посмотреть ради стеб а...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела. Сказочка про белого бычка. Главный герой, конечно, всегда везде успевает, лихо уворачивается от пуль и совершает такие движухи, что позавидует любая спецслужба, обламываясь по всем статьям, не имея такого сотрудника. Его прям не взять голыми руками.

Поржала над тем, как он безболезненно провернул операцию с флешкой в кабинете напарника Черевина, где его при такой "серьезной" охране (у такого шишки, работающей за интересы страны) никто не смог накрыть или пристрелить. При таком кол-ве видеокамер так легко и непринужденно проникнуть в архив и спокойно поиметь доступ к файлам государственной важности? Абсурд!

Но еще больше добило, как он после этого встретился с самим Черевиным, стоявшим с его дамой уже будучи в курсе свершённого и всей этой подставы. И сообщив, что им пора тихо с нею удалился❗️ ❗️ ❗️

Просто такой адовый бред!

Не могу остановиться! Крайне впечатлило то, как он спасая невесту, гнал на бешеной скорости по ночной Москве, внимая слепому навигатору в лице Костнера. Как он, абсолютно не зная улиц этого гигантского города, включал телепата и четко видел, куда ему в данный момент надо перестроиться, а куда повернуть. И ведь ехал точно в цель! Ну, и финал просто не мог быть другим: в одиночку, совершенно безоружный напал на их тонированный джип и всех покрошил. Шиик!!!

Сын Черевина - это отдельный разговор. Нафих его вообще сюда сунули, хотя такой галимый фильм уже ничем нельзя было испортить.

Девушка героя-просто страх! Только от такой "красотки" и мог потерять голову Виктор Черевин✊ Каждый раз, глядя на Киру Найтли меня терзают смутные сомнения,как она пробилась в мир большого кинематографа и стала звездой голливудского масштаба. Извините, но ни рожи, ни кожи. Кто-то ее еще смеет сравнивать с Портман? Но та и рядом не валялась. У Портман хотя правильные черты лица и осмысленный взгляд. Найтли же ужасно несуразная! Только таким и соблазнять российских дядек-мафиози. 4/10

Жалко, что Костнер уже не торт. Постарел шибко.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (av52629, 18/01/2014 - 19:30:31):причем пропажа негра совершенно не напрягает службу безопасности.

Ахах! Ну, они сделали вид, что он забухал на пару суток✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (любительница, 30/01/2014 - 19:36:48):Да, у нас в России все негры бухают по двое суток, за это их и берут на службу богатые граждане, типа Черевина.

Самые надежные люди✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 26 октября 2015, 23:46
Оценка
Низкопробный пиндоский боевичек. А так хотелось, чтобы в конце бомба рванула в нужном месте в нужное время!!!
26 октября 2015, 23:46 Ответить
fanbunga 31 марта 2016, 19:46
мда...а треллер был бодрый. Залихватский, можно сказать. Из всей несуразной каши, которую тут заварили, я поняла только, что американцы нас жуть как боятся, вдруг да мы начнем сбрасывать ихние гос. облигации. Тогда настанет штатам трындец, т.к. у них "нету столько нефти"©.

Изумительно олигарх смотрел на Киру, прямо "и ты, Брут" во взгляде читалось. Любить Лермонтова и врать? айай...
31 марта 2016, 19:46 Ответить
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