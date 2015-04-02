Новый фильм о похождениях Джека Райана – совсем как твинпиксовские совы: совершенно не то, чем кажется. Во-первых, в подзаголовке значится отнюдь не «Теория хаоса», а «Теневой рекрут» (Shadow Recruit). Во-вторых, что гораздо важнее, фильм не имеет никакого отношения к романам Тома Клэнси, рожденным холодной войной и в известном смысле завершившим ее. Сценарий, написанный дебютантом Адамом Козадом, назывался «Дубай», действие должно было происходить,…
У кого-нибудь есть проблемы с просмотром трейлеров в КА из-под "лиса"? или это только у меня?
Я посмотрел послужной список Кеннета Браны + кадры из России = опасная ситуация✊ Я думаю если дотянет до 5\10 уже хорошо✊
4/10
причем пропажа негра совершенно не напрягает службу безопасности.
Ну негры всегда куда то пропадают. Что тут удивительного для Американцев✊ ✊
Поржала над тем, как он безболезненно провернул операцию с флешкой в кабинете напарника Черевина, где его при такой "серьезной" охране (у такого шишки, работающей за интересы страны) никто не смог накрыть или пристрелить. При таком кол-ве видеокамер так легко и непринужденно проникнуть в архив и спокойно поиметь доступ к файлам государственной важности? Абсурд!
Но еще больше добило, как он после этого встретился с самим Черевиным, стоявшим с его дамой уже будучи в курсе свершённого и всей этой подставы. И сообщив, что им пора тихо с нею удалился❗️ ❗️ ❗️
Просто такой адовый бред!
Не могу остановиться! Крайне впечатлило то, как он спасая невесту, гнал на бешеной скорости по ночной Москве, внимая слепому навигатору в лице Костнера. Как он, абсолютно не зная улиц этого гигантского города, включал телепата и четко видел, куда ему в данный момент надо перестроиться, а куда повернуть. И ведь ехал точно в цель! Ну, и финал просто не мог быть другим: в одиночку, совершенно безоружный напал на их тонированный джип и всех покрошил. Шиик!!!
Сын Черевина - это отдельный разговор. Нафих его вообще сюда сунули, хотя такой галимый фильм уже ничем нельзя было испортить.
Девушка героя-просто страх! Только от такой "красотки" и мог потерять голову Виктор Черевин✊ Каждый раз, глядя на Киру Найтли меня терзают смутные сомнения,как она пробилась в мир большого кинематографа и стала звездой голливудского масштаба. Извините, но ни рожи, ни кожи. Кто-то ее еще смеет сравнивать с Портман? Но та и рядом не валялась. У Портман хотя правильные черты лица и осмысленный взгляд. Найтли же ужасно несуразная! Только таким и соблазнять российских дядек-мафиози. 4/10
Жалко, что Костнер уже не торт. Постарел шибко.
Ахах! Ну, они сделали вид, что он забухал на пару суток✊
Самые надежные люди✊
Изумительно олигарх смотрел на Киру, прямо "и ты, Брут" во взгляде читалось. Любить Лермонтова и врать? айай...
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