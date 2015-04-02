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Эксперимент "Повиновение"
Отзывы о фильме «Эксперимент "Повиновение"»
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Эксперимент "Повиновение"
2012 / США
Трейлер
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Вот она формула всевластия, которая позволяет примерно троих из пяти ставить в любую удобную издевателю позу. Нужно только начать правильно: я - офицер полиции, вы должны называть меня "сэр". И дальше: "вам ясно" - "да" - "да кто?" - "да, сэр". Бинго.
Если смотреть компанией, то даже весело, мы спорили, кто как себя поведет в этой ситуации.
Вообще смотреть на происходящее в фастфудной подсобке душно и мерзостно, и довольно нудно. Кино интересно финалом, и есть о чем подумать.
Герои не признали свои ошибки и не простили друг друга. Главную потерпевшую вообще забыли где-то за отсутствием к ней интереса.
Очень хороша была актриса в роли менеджерихи, отлично сыграла, прям живая такая тетенька, и пожалеть ее хочется, и лицом об что-нибудь ударить...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Это весело, даже если смотреть одному и дома, как я и сделал...а еще веселее полезть в интернет и узнать кто такая Луиза Огборн...inspired by true events...дааа в этот раз не обманули...
надо смотреть всем, тк над чем подумать 100% есть...боюсь давать оценки участникам, тк везде есть две точки зрения...кто-то скажет, что девочка слаба на голову раз раздевается, обрабатывает ротиком и изображает jumping jacks в голом виде под угрозой...{omg}...шлепков по заднице...а этой девочке отсудили n миллионов долларов у макдака, и она обеспечила себя и своих будущих {или уже наверно настоящих} деток {не дай им бог такие же умственные способности}, престарелый женишок получил bj от 18-летки, менеджер-тетка пропиарилась, но работу потеряла, ну и главный шутник-тролль даже проблем с законом в итоге не поимел...а на основе еще и фильм сняли, на который я случайно набрел...в общем, мир сходит с ума, и это замечательно ✊
ps 9/10 за реализм, но пленка security-камер макдака впечатлила больше ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Если смотреть компанией, то даже весело, мы спорили, кто как себя поведет в этой ситуации.
Вообще смотреть на происходящее в фастфудной подсобке душно и мерзостно, и довольно нудно. Кино интересно финалом, и есть о чем подумать.
Герои не признали свои ошибки и не простили друг друга. Главную потерпевшую вообще забыли где-то за отсутствием к ней интереса.
Очень хороша была актриса в роли менеджерихи, отлично сыграла, прям живая такая тетенька, и пожалеть ее хочется, и лицом об что-нибудь ударить...
надо смотреть всем, тк над чем подумать 100% есть...боюсь давать оценки участникам, тк везде есть две точки зрения...кто-то скажет, что девочка слаба на голову раз раздевается, обрабатывает ротиком и изображает jumping jacks в голом виде под угрозой...{omg}...шлепков по заднице...а этой девочке отсудили n миллионов долларов у макдака, и она обеспечила себя и своих будущих {или уже наверно настоящих} деток {не дай им бог такие же умственные способности}, престарелый женишок получил bj от 18-летки, менеджер-тетка пропиарилась, но работу потеряла, ну и главный шутник-тролль даже проблем с законом в итоге не поимел...а на основе еще и фильм сняли, на который я случайно набрел...в общем, мир сходит с ума, и это замечательно ✊
ps 9/10 за реализм, но пленка security-камер макдака впечатлила больше ✊
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