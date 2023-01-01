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Киноафиша Фильмы Эксперимент "Повиновение" Эксперимент "Повиновение", 2012: актеры и роли
Compliance Эксперимент "Повиновение" 2012 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Эксперимент "Повиновение", 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг Зобел Крэйг Зобел Craig Zobel
В ролях
Энн Дауд Энн Дауд Ann Dowd Дрима Уокер Dreama Walker Пэт Хили Пэт Хили Pat Healy Билл Кэмп Билл Кэмп Bill Camp Филип Эттинджер Джеймс МакКэффри James McCaffrey Мэтт Сервитто Мэтт Сервитто Matt Servitto
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