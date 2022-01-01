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Звериный отряд: код Марко Поло
Киноафиша Фильмы Звериный отряд: код Марко Поло
Cuccioli e il codice di Marco Polo

Звериный отряд: код Марко Поло, 2010

2010 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Злая ведьма по имени Ворона ненавидит Венецию. Настолько, что хочет с помощью древней и ужасной магии, обретенной в скрытой пещере гималайских гор, осушить каналы и превратить прекрасный город в подобие огромного мегаполиса. Единственный способ противостоять колдунье — найти код Марко Поло, который содержит секретную информацию о расположении венецианского Дворца Магии.

Легенда гласит, что именно там спрятаны контрзаклинания, способные победить ведьму и развеять чёрную магию. Такое задание по зубам только Звериному Отряду — подразделению особого назначения, состоящему из кота Холли, утки Дивы, кролика Шляпника и лягушонка Пио…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2010
Режиссер
Франческо Манфио
В ролях
Пино Аммендола
Луиджи Ферраро
Паола Джаннетти
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Звериный отряд: код Марко Поло 2 постера
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