Звериный отряд: код Марко Поло, 2010

Злая ведьма по имени Ворона ненавидит Венецию. Настолько, что хочет с помощью древней и ужасной магии, обретенной в скрытой пещере гималайских гор, осушить каналы и превратить прекрасный город в подобие огромного мегаполиса. Единственный способ противостоять колдунье — найти код Марко Поло, который содержит секретную информацию о расположении венецианского Дворца Магии.

Легенда гласит, что именно там спрятаны контрзаклинания, способные победить ведьму и развеять чёрную магию. Такое задание по зубам только Звериному Отряду — подразделению особого назначения, состоящему из кота Холли, утки Дивы, кролика Шляпника и лягушонка Пио…