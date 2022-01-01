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Ирис
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Iris

Ирис, 2011

2011 / Финляндия
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Удивительно красивая и достаточно недетская история о 8-летней девочке Ирис, которая живет со своей матерью в Стокгольме. Действие картины происходит в 1890 году. Ирис прекрасно чувствует себя в обществе художников и чувствует, что общение с детьми не приносит ей удовольствия. Она мечтает уехать в Париж со своей матерью-художницей, которая, в свою очередь, решает временно оставить дочь, передав ее на попечение дяди. Девочка учится играть и общаться с другими детьми и внезапно обнаруживает радость дружбы. Приехав на Аландские острова, она не только научится ценить свои корни и семейные ценности, но и наконец-таки узнает таинственную историю своего отца.
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Режиссер
Ульрика Бенгтс
В ролях
Агнес Коскинен
Мария Саломяа
Тобиас Зиллиакус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ирис 1 постер
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