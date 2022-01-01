Ирис, 2011

Удивительно красивая и достаточно недетская история о 8-летней девочке Ирис, которая живет со своей матерью в Стокгольме. Действие картины происходит в 1890 году. Ирис прекрасно чувствует себя в обществе художников и чувствует, что общение с детьми не приносит ей удовольствия. Она мечтает уехать в Париж со своей матерью-художницей, которая, в свою очередь, решает временно оставить дочь, передав ее на попечение дяди. Девочка учится играть и общаться с другими детьми и внезапно обнаруживает радость дружбы. Приехав на Аландские острова, она не только научится ценить свои корни и семейные ценности, но и наконец-таки узнает таинственную историю своего отца.

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