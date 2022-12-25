Меню
О персоне
Фильмография
Аля Никулина
Аля Никулина
Аля Никулина
Дата рождения
30 ноября 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
25 декабря 2022
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Противостояние
(1985)
6.9
Жена Штирлица
(2012)
6.2
Ангел
(2011)
Фильмография Аля Никулина
6.9
Жена Штирлица
Zhena Shtirlitsa
мелодрама
2012, Россия
6.2
Ангел
Angel
семейный, драма
2011, Россия
7.8
Противостояние
криминал, детектив
1985, СССР
