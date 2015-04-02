Правопреемники Уолта Диснея и продюсер Джо Рот, постановщик Freedomland, продолжают сочинять предисловия и послесловия к классическому волшебству, царствующему на протяжении последнего столетия в англосаксонских умах. Если действие бёртоновской «Алисы в Стране чудес» происходит через примерно двенадцать с половиной лет после исходных приключений, рожденных кэрролловским воображением, то сюжет, сочиненный авторами Oz the Great and Powerful (один из этих авторов, пулитцеровский…
а мне напомнило почему-то "имаджинариум Доктора Парнаса"))
Сказки я люблю.
И вот мы сходили с подругой на этот фильм.
Что это????
Из плюсов - красивая картинка.
Остальное, ИМХО - кино ни о чем.
Местами очень скучновато.
А ведь я - крайне лояльный, непритязательный зритель.
Настолько всё предсказуемо, что сводит зубы.
Простите меня, но кино - проходная бредятина, повторюсь, плюсы только - в прорисованности, красивой картинке, спецэффектах.
Добавляю балл за любимую красотку Милу Кунис, плюс балл ей за первую половину фильма.
5 из 10.
Не того мы ожидали, не того...
Главный герой - это вообще трындец, не зацепил ни капли, и уж смешно воспринимаются реплики в его адрес от героев фильма "мы знали, что в тебе живет доброта!"
Ну ёлки-палки...✊
8\10
Фильм ПРОСТО БРЕДЯТИНА РЕДКОСТНАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как писал Demaro тут "черт возьми, как же скучно" это ещё мягко сказано. МЕГА СКУЧНО !!!!
Весь фильм одна болтовня нелепая . Где вы там спец эфекты разглядели ? Как арангутаны летают ? СПЕЦ ЭФФЕКТЫ ПРОСТО ТУПО ОБЫЧНЫЕ !!!!!! Понаписал тут !! АГА такие спец эффекты аж круче ТРАНСФОРМЕРОВ И ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА =)))))
Я просто на половине фильма даже покурить вышел , первый раз в жизни =))) Ну не мог уже смотреть эту бредятину. КАроче фильм шёл 2 часа , и мы наврено за минут 40 до конца встали и ушли с фильма .
ТУПО СКУЧНОЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ДО БЕЗУМИЯ Киношко !!!!!!
Могу только один + назвать. ДЕтям до 12 понравится. ✊
✊ Денег жалко , лучше бы на другой фильм пошёл
Но вот ребята, зачем писать, что вам было скучно и что уходили и т.д.?? Почитала утром отзывы и не захотела пойти смотреть, уж шибко все пишут как один "скучно". Но слава Богу пошла, т.к. компания вся наша шла. И нам всем понравилось!! ✊ Все ждала, когда же эта скучнота начнется, о которой тут все пишут.....Так вот нет ее там! ✊ Видимо, только стрелялки - это интересно...А где же доброта и ощущение детства от просмотра?
Добрый фильм, позитивный, красивый, прикольный! Актеры играли хорошо, никто не толстый ✊ Смотрите и наслаждайтесь! :)
10/10 ✊
Картинка местами, конечно, красивая, но бессмысленная. Актеры, вроде как, и отыграли свои роли, но как-то без огонька, без задора. Саунд, в принципе, имел место быть, но такой проходной, что ни одного звука уже и не помню.
Единственная вынесенная мысль - "ложь правит миром и она же является двигателем прогресса". Я бы вообще запретила не блещущим талантом режиссерам снимать фильмы более полутора часов, ибо, извините, но задница уж больно устает сидеть на такого рода сеансах.
5/10
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