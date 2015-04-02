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Оз: Великий и Ужасный Оз: Великий и Ужасный
Киноафиша Фильмы Оз: Великий и Ужасный Отзывы о фильме «Оз: Великий и Ужасный»
Oz: The Great and Powerful Оз: Великий и Ужасный 2013 / США
6.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Оз: Великий и Ужасный»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Правопреемники Уолта Диснея и продюсер Джо Рот, постановщик Freedomland, продолжают сочинять предисловия и послесловия к классическому волшебству, царствующему на протяжении последнего столетия в англосаксонских умах. Если действие бёртоновской «Алисы в Стране чудес» происходит через примерно двенадцать с половиной лет после исходных приключений, рожденных кэрролловским воображением, то сюжет, сочиненный авторами Oz the Great and Powerful (один из этих авторов, пулитцеровский…

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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Мне трейлер очень очень понравился! Очень стильно, красочно. Как графический роман!Надеюсь, что фильм оправдает мои ожидания.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрю только из-за Франко ...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 09/11/2012 - 11:20:28):напоминает Алису в стране чудес

а мне напомнило почему-то "имаджинариум Доктора Парнаса"))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Ждала кино, на которое можно сходить и получить удовольствие.

Сказки я люблю.

И вот мы сходили с подругой на этот фильм.

Что это????

Из плюсов - красивая картинка.

Остальное, ИМХО - кино ни о чем.

Местами очень скучновато.

А ведь я - крайне лояльный, непритязательный зритель.

Настолько всё предсказуемо, что сводит зубы.

Простите меня, но кино - проходная бредятина, повторюсь, плюсы только - в прорисованности, красивой картинке, спецэффектах.

Добавляю балл за любимую красотку Милу Кунис, плюс балл ей за первую половину фильма.

5 из 10.

Не того мы ожидали, не того...

Главный герой - это вообще трындец, не зацепил ни капли, и уж смешно воспринимаются реплики в его адрес от героев фильма "мы знали, что в тебе живет доброта!"

Ну ёлки-палки...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм показался слишком заумным для детей и слишком скучным для взрослых.Это взгляд со стороны.Мне же просто понравилось, без особых причин, просто на душу легло и там тихо согрелось✊



8\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Comon всё я больше твои коменты никогда не буду читать и ты мне торчишь 600р за два билета =))))

Фильм ПРОСТО БРЕДЯТИНА РЕДКОСТНАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Как писал Demaro тут "черт возьми, как же скучно" это ещё мягко сказано. МЕГА СКУЧНО !!!!

Весь фильм одна болтовня нелепая . Где вы там спец эфекты разглядели ? Как арангутаны летают ? СПЕЦ ЭФФЕКТЫ ПРОСТО ТУПО ОБЫЧНЫЕ !!!!!! Понаписал тут !! АГА такие спец эффекты аж круче ТРАНСФОРМЕРОВ И ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА =)))))

Я просто на половине фильма даже покурить вышел , первый раз в жизни =))) Ну не мог уже смотреть эту бредятину. КАроче фильм шёл 2 часа , и мы наврено за минут 40 до конца встали и ушли с фильма .

ТУПО СКУЧНОЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ДО БЕЗУМИЯ Киношко !!!!!!

Могу только один + назвать. ДЕтям до 12 понравится. ✊

✊ Денег жалко , лучше бы на другой фильм пошёл
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Badgio
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ооочень понравился!!!✊ ✊ ✊ Красиво, динамично, интересно!!!✊

Но вот ребята, зачем писать, что вам было скучно и что уходили и т.д.?? Почитала утром отзывы и не захотела пойти смотреть, уж шибко все пишут как один "скучно". Но слава Богу пошла, т.к. компания вся наша шла. И нам всем понравилось!! ✊ Все ждала, когда же эта скучнота начнется, о которой тут все пишут.....Так вот нет ее там! ✊ Видимо, только стрелялки - это интересно...А где же доброта и ощущение детства от просмотра?

Добрый фильм, позитивный, красивый, прикольный! Актеры играли хорошо, никто не толстый ✊ Смотрите и наслаждайтесь! :)

10/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Проходной фильмец. Я повелась на трейлер, ожидая волшебного зрелища в духе "Алисы в стране чудес" и "Воображариума доктора Парнаса", а в реале всё оказалось гораздо проще и скучней.



Картинка местами, конечно, красивая, но бессмысленная. Актеры, вроде как, и отыграли свои роли, но как-то без огонька, без задора. Саунд, в принципе, имел место быть, но такой проходной, что ни одного звука уже и не помню.



Единственная вынесенная мысль - "ложь правит миром и она же является двигателем прогресса". Я бы вообще запретила не блещущим талантом режиссерам снимать фильмы более полутора часов, ибо, извините, но задница уж больно устает сидеть на такого рода сеансах.



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Американский фильм по мотивам культового американского фильма, на американский сюжет про "американскую мечту" ( обогатиться любым способом ) и с американской идеей освобождения всех угнетенных "маленьких" народов, а также с намеками на тоже американскую идею необходимости постоянной борьбы за права национальных и сексуальных меньшинств, о том как обьединившись, мы все вместе сможем справиться с любой проблемой, а также с американским пафосом и со счастливым голливудским финалом.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хромакей великий и ужасный. Не ожидала, что фильм чуть менее чем полностью - не лучшего качества цифровой мульт, с кое-где наложенными актерами и пластмассовым реквизитом. Кислотность картинки реально достала за 2 часа. Сюжет для детишек сложноват, а для взрослых пресен. Что-то о пользе зеленых яблок и фейерверков.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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