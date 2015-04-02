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Правопреемники Уолта Диснея и продюсер Джо Рот, постановщик Freedomland, продолжают сочинять предисловия и послесловия к классическому волшебству, царствующему на протяжении последнего столетия в англосаксонских умах. Если действие бёртоновской «Алисы в Стране чудес» происходит через примерно двенадцать с половиной лет после исходных приключений, рожденных кэрролловским воображением, то сюжет, сочиненный авторами Oz the Great and Powerful (один из этих авторов, пулитцеровский…