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Тегеран, Тегеран
Тегеран, Тегеран
Tehran, Tehran
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
1 января 2010
Дата выхода
1 января 2010
Иран
Другие названия
Tehran, Tehran, Tehran, sime akhar
Режиссер
Мехди Карампур
Дариуш Мехрджуи
В ролях
Борзу Арджманд
Фариде Сепа Мансур
Фархад Гемиан
Катаюн Амир Эбрахими
Все актеры и съемочная группа
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6.8
Сумасшедший замок
(2015)
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
13
голосов
5.2
IMDb
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