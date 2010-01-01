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Киноафиша Фильмы Тегеран, Тегеран

Тегеран, Тегеран

Tehran, Tehran 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Иран
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 января 2010
Дата выхода
1 января 2010 Иран
Другие названия
Tehran, Tehran, Tehran, sime akhar
Режиссер
Мехди Карампур
Дариуш Мехрджуи
В ролях
Борзу Арджманд
Фариде Сепа Мансур
Фархад Гемиан
Катаюн Амир Эбрахими
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
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