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Шкурник
Шкурник
Shkurnyk
18+
Напомним о выходе в прокат
приключения
О фильме
Приключения обывателя, кочующего в годы гражданской войны по всем фронтам и враждующим лагерям вместе с верблюдом, погонщиком которого он случайно становится.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
1929
Премьера в мире
11 ноября 1929
Дата выхода
11 ноября 1929
СССР
Производство
Kyivska Kinofabryka, Vseukrainske Foto Kino Upravlinnia (VUFKU)
Другие названия
Shkurnyk, The Self-Seeker, Шкурник, A Familiar Face, Cwaniak, Cwianiaczek, L'arriviste, L'opportunista, Oportunista, The Slick One, Знайоме обличчя, Знакомое лицо
Режиссер
Николай Шпиковский
В ролях
Иван Садовский
Лука Ляшенко
Дора Феллер-Шпиковская
Дмитрий Капка
Все актеры и съемочная группа
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5.6
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(1969)
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
15
голосов
6.9
IMDb
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