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Киноафиша Фильмы Шкурник

Шкурник

Shkurnyk 18+
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О фильме

Приключения обывателя, кочующего в годы гражданской войны по всем фронтам и враждующим лагерям вместе с верблюдом, погонщиком которого он случайно становится.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1929
Премьера в мире 11 ноября 1929
Дата выхода
11 ноября 1929 СССР
Производство Kyivska Kinofabryka, Vseukrainske Foto Kino Upravlinnia (VUFKU)
Другие названия
Shkurnyk, The Self-Seeker, Шкурник, A Familiar Face, Cwaniak, Cwianiaczek, L'arriviste, L'opportunista, Oportunista, The Slick One, Знайоме обличчя, Знакомое лицо
Режиссер
Николай Шпиковский
В ролях
Иван Садовский
Лука Ляшенко
Дора Феллер-Шпиковская
Дмитрий Капка
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
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