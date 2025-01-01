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Дневник из сожженного гетто
Дневник из сожженного гетто
Tetrad iz sozhzhyonnovo getto
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Россия
Продолжительность
52 минуты
Год выпуска
2010
Другие названия
Tetrad iz sozhzhyonnovo getto, Diary from the Burned Ghetto, Тетрадь из сожжённого гетто
Режиссер
Евгений Цымбал
Все актеры и съемочная группа
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(2015)
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
14
голосов
6.6
IMDb
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