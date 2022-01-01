Горе от ума, 1952

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о выходе в прокат О фильме В дом московского барина Фамусова приезжает Чацкий, возвратившийся из дальних странствий. Он спешит увидеть Софью, дочь Фамусова, которую любит с давних пор. Но Софья холодно встречает пылкие излияния Чацкого. Ее сентиментальную натуру, взлелеянную французскими романами, оскорбляют проникнутые горечью и негодованием речи Чацкого. Он обличает взяточничество, низкопоклонство, невежество и холуйство. Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Загорецкий, Репетилов и другие мстят Чацкому, объявив его безумным. В довершение всего Чацкий узнает, что Софья отдала свое сердце ничтожному Молчалину. Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 2 часа 34 минуты Год выпуска 1952 Премьера в мире 2 августа 1952 Режиссер Сергей Алексеев В ролях Константин Зубов Ирина Ликсо Ольга Хорькова Михаил Садовский Михаил Царев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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