Горе от ума, 1952

В дом московского барина Фамусова приезжает Чацкий, возвратившийся из дальних странствий. Он спешит увидеть Софью, дочь Фамусова, которую любит с давних пор. Но Софья холодно встречает пылкие излияния Чацкого. Ее сентиментальную натуру, взлелеянную французскими романами, оскорбляют проникнутые горечью и негодованием речи Чацкого. Он обличает взяточничество, низкопоклонство, невежество и холуйство. Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Загорецкий, Репетилов и другие мстят Чацкому, объявив его безумным. В довершение всего Чацкий узнает, что Софья отдала свое сердце ничтожному Молчалину.