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Горе от ума
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Горе от ума, 1952

1952 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

В дом московского барина Фамусова приезжает Чацкий, возвратившийся из дальних странствий. Он спешит увидеть Софью, дочь Фамусова, которую любит с давних пор. Но Софья холодно встречает пылкие излияния Чацкого. Ее сентиментальную натуру, взлелеянную французскими романами, оскорбляют проникнутые горечью и негодованием речи Чацкого. Он обличает взяточничество, низкопоклонство, невежество и холуйство. Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Загорецкий, Репетилов и другие мстят Чацкому, объявив его безумным. В довершение всего Чацкий узнает, что Софья отдала свое сердце ничтожному Молчалину.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 1952
Премьера в мире 2 августа 1952
Режиссер
Сергей Алексеев
В ролях
Константин Зубов
Ирина Ликсо
Ольга Хорькова
Михаил Садовский
Михаил Царев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Горе от ума 1 постер
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