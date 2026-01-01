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Poster of Gore ot uma
7.1
Kinoafisha Films Gore ot uma
7.1

Gore ot uma

, 1952
Gore ot uma
USSR / Comedy / 18+
Poster of Gore ot uma
7.1

Cast

Konstantin Zubov
Pavel Famusov
Irina Anatolevna Likso
Sofia Pavlovna - doch Famusova
Olga Khorkova
Lizanka - sluzhanka
Michaił Sadowski
Aleksey Molchalin
Mikhail Tsaryov
Aleksander Andreyevich Chatskiy
Tetiana Yeremeyeva
Nataliya Dmitryevna Gorich - molodoy dama
Nikolay Ryzhov
Platon Mikhaylovich Gorich - muzh Nataly
Pyotr Starkovsky
knyaz Tugoukhovskiy
Anatoliy Rzhanov
Sergey Sergeyevich Skalozub polkovnik
Yevdokiya Turchaninova
knaginya Tugoukhovskaya
Director Sergey Bolshoy, Vitali Vojtetsky
Writer Aleksandr Griboyedov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 34 minutes
Production year 1952
World premiere 2 August 1952
Release date
25 September 1953 Czechoslovakia
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Gore ot uma, Wit Works Woe, Горе от ума

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
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