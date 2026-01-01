Cast
Irina Anatolevna Likso
Sofia Pavlovna - doch Famusova
Michaił Sadowski
Aleksey Molchalin
Mikhail Tsaryov
Aleksander Andreyevich Chatskiy
Nikolay Ryzhov
Platon Mikhaylovich Gorich - muzh Nataly
Anatoliy Rzhanov
Sergey Sergeyevich Skalozub polkovnik
Yevdokiya Turchaninova
knaginya Tugoukhovskaya
Cast and Crew
Writer
Aleksandr Griboyedov
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 34 minutes
Production year
1952
World premiere
2 August 1952
Release date
|25 September 1953
|Czechoslovakia
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Gore ot uma, Wit Works Woe, Горе от ума