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Горе от ума
Киноафиша Фильмы Горе от ума Горе от ума, 1952: актеры и роли
Горе от ума 1952 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Горе от ума, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Алексеев Sergey Bolshoy Виталий Войтецкий Vitali Vojtetsky
В ролях
Константин Зубов Konstantin Zubov Ирина Ликсо Ольга Хорькова Михаил Садовский Михаил Царев Татьяна Еремеева Tetiana Yeremeyeva Николай Рыжов Петр Старковский
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