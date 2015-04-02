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Универсальный солдат 4 Универсальный солдат 4
Киноафиша Фильмы Универсальный солдат 4 Отзывы о фильме «Универсальный солдат 4»
Universal Soldier: A New Dimension Универсальный солдат 4 2012 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Универсальный солдат 4»

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KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Скоро покажут новых «Универсальных солдатов» в 3D. Да, история на два десятилетия. Помню, в 90-х был первый – еще на видиках смотрели. Такой добротный классический боевик с крутыми героями. Мне запомнился, наверное, потому, что тогда все подряд же смотрели раскрыв рот и не слишком еще критиковали. И Ван Дамм там играл, что считалось круто. Плюс сам филь образцовый. Потом были какие-то невнятные телевизионные серии, да еще и без Ван Дамма. Потом вышли вторые и третьи «Солдаты» с Ван Даммом, а в третий про Чернобыль Лундгрен вернулся и наш актер был еще какой-то. Игра комьютерная тогда появилась, и вообще, такая фанатская история началась. Если переплюнут в 3D последних «Солдатов» - будет круто. Очень хочется посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Вот новость как новость – сняли новых «Универсальных солдатов» в 3D. Только запутаешься с этими цифрами – получается, это «УС 4 в 3D». Жуть. Не кино жуть, а 4 в 3D. Но ладно. Там и Ван Дамм, и Лундгрен, и Кристофер Ван Варенберг, который сын Ван Дамма. И Арловский наш там тоже опять будет. И режиссер от третьей серии остался – он здесь еще и автор сценария. Но вот я не понимаю – сняли уже все вроде, а ни трейлеров, ни кадров толком, даже точной даты премьеры еще нет. Но вот мне ужасно интересно, как оно все будет выглядеть. Ясно только, что будет в 2012. Ждем… Когда дождемся?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Oh my!Что же это будет?)) Начнем с того, что я как-то пропустила УС 2 и 3... Непростительно). Первый был реально очень крутым (так мне помнится, по крайней мере). Хочу отметить, что Дольф Лундгрен выглядит сейчас довольно прикольно хоть и не особо молод, а вот Ван Дамм... у него что-то страшное с глазами. И крайне надеюсь, что ему в этом фильме не наклеили ресницы как в Неудержимых 2.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение puhlekov13 от 10/09/2012 - 18:12:10


Вроде "R" - (Рейтинг R — Restricted)Подростки до 17 лет допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Стоит идти?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
фильм оказался неплохим снотворным. Но по сравнению с последним Бондом - интеллектуальный шедевр.

Много накачанный мужиков с голыми торсами, довольно таки жесткие спарринги. Главгерой недурно побарагозил. Такие комбо устраивал... ✊

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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