Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Универсальный солдат 4 Универсальный солдат 4
Киноафиша Фильмы Универсальный солдат 4 Универсальный солдат 4, 2012: актеры и роли
Universal Soldier: A New Dimension Универсальный солдат 4 2012 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Универсальный солдат 4, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хайамс Джон Хайамс John Hyams
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм Jean-Claude Van Damme Дольф Лундгрен Дольф Лундгрен Dolph Lundgren Скотт Эдкинс Скотт Эдкинс Scott Adkins Кристофер Ван Варенберг Кристофер Ван Варенберг Kristopher Van Varenberg Дэвид Дженсен David Jensen Остин Нолти Austin Naulty Мария Боннер Mariah Bonner Рой Джонс Roy Jones
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Сын Зиновия Гердта открестился от фамилии, но его не перестали узнавать: убедитесь сами (фото)
Костомаров впервые показал, как выглядят его ноги в протезах (душераздирающее видео)
Из нулевого размера в восьмой и обратно: никто не помнит Полину Гагарину аппетитной пышкой
Проклятье какое-то: куда пропал баянист Семен Фролов из «Дома-2»
Над самым суровым младенцем смеялись все: ахнете, увидев малышку спустя три года
На первом видео Костомарова из больницы заметили странную деталь: касается рук фигуриста
На ледовых шоу не появится: Навка приняла беспрецедентное решение по мужу Заворотнюк
Диснеевская принцесса показала оголенную грудь и аппетитные бедра: детям такое видеть нельзя
Еле-еле втиснула мышцы в платье: на подругу Анны Нетребко жутко смотреть
Американка похудела на 200 кг, но красивее не стала: ее свежее фото вызывает оторопь
Она была гордостью СССР, но ее спрятали ото всех прямо перед Олимпиадой: ужасная судьба гениальной гимнастки
Митяй из «Сватов» усыновил внука звезды СССР: мальчик вырос его копией (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше