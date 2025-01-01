Меню
Фильмы
В порту
Награды и номинации фильма В порту
Награды и номинации фильма В порту 1954
Оскар 1955
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1955
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Best Cinematography - Black and White
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Foreign Actor
Победитель
Most Promising Newcomer to Film
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Silver Lion
Победитель
OCIC Award
Победитель
Pasinetti Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
