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В порту В порту
Киноафиша Фильмы В порту В порту, 1954: актеры и роли
On the Waterfront В порту 1954 / США
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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В порту, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элиа Казан Элиа Казан Elia Kazan
В ролях
Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Карл Молден Karl Malden Ли Дж. Кобб Ли Дж. Кобб Lee J. Cobb Род Стайгер Rod Steiger Пэт Хеннинг Pat Henning Лейф Эриксон Leif Erickson
Одна
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
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