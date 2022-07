1 Main Title (Whale Hunt) Cliff Eidelman 2:05

2 Barrow Cliff Eidelman 0:55

3 National News Cliff Eidelman 3:16

4 Fighting the Ice Cliff Eidelman 0:29

5 The World Beneath Cliff Eidelman 2:20

6 Fred, Wilma and Bam Bam Cliff Eidelman 1:23

7 Solid Ice Cliff Eidelman 1:39

8 Pressure Ridge Cliff Eidelman 5:09

9 Inupiats' Decision Cliff Eidelman 1:43

10 Media Frenzy / Will It Work? Cliff Eidelman 2:31

11 A Change of Heart Cliff Eidelman 1:19

12 Kelly Can't Connect Cliff Eidelman 2:20

13 We're In Big Trouble Out Here Cliff Eidelman 2:15

14 Generating Hope Cliff Eidelman 1:14

15 The Barge Fails Cliff Eidelman 1:20

16 New Breathing Holes Cliff Eidelman 1:18

17 The Russians Make a Bet / Gorby, It's Ronny Cliff Eidelman 2:24

18 It's Going to Be Okay Cliff Eidelman 1:12

19 Missing Cliff Eidelman 1:26

20 Bam Bam Is Gone / A Prayer Cliff Eidelman 3:53

21 Answering the Call Cliff Eidelman 1:57

22 The Russians Break Through Cliff Eidelman 4:14

23 Freedom Cliff Eidelman 2:04