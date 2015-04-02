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Захват
Отзывы о фильме «Захват»
Secuestrados
Захват
2010 / Испания
Трейлер
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Марушка
2 апреля 2015, 12:51
Ну...описание к фильму мне понравилась,думаю стоит сходить)
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 06/07/2011 - 17:28:13):
без какого-либо музыкального сопровождения
музыка есть, но она не бьет по ушам.
Цитата (Serene, 06/07/2011 - 17:28:13):
испанская мегажесть
история проще не бывает
а, да.
Дом поражает воображение. А вот к семейству даже не успеваешь проникнуться симпатией, так скоро начинается нападение. Это приходит уже в процессе.
Просто смотришь, как фактически в реальном времени все происходит с другими, незнакомыми людьми. И может быть то же самое где-то именно сейчас, в эту минуту.
очень страшно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
хохохо...ребята посмотрели первый репортаж, впечатлились и решили снять что-нить подобное, но поближе к реальности 😓 👍 ...
язык не поворачивается назвать это слэшером, но они явно переплюнули резню бензопилой начало...
очень правдоподобно и потому страшновато получилось...градус в концовке, конечно, зашкаливает...
бандиты - редкие недоумки...могли отделаться проникновением со взломом и захватом заложников, а получилась мясобойня...
неправдоподобный момент - когда главный пистолет папаше в машине протягивает; секунда-две, чтобы схватить, выскочить из машины, проверить на заряженность и уложить его там же...странно, что инстинкт самосохранения у дочери включился и пересек внутренние моральные границы раньше, чем у папаши...у папаши он так до конца и не включился,
а то бы выжили все...
ps 9,5/10 слабонервным, беременным и прочим не смотреть
pps в очередной раз убеждаюсь в силе европейского кинематографа...ужастики - страшнее, любовь - проникновеннее, драмы - трагичнее, комедии...ну тут холивуд еще сопротивляется...хотя тоже "доживает"...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не очень правда понятно, что за чудик с пакетом на голове был в начале...логически привязать его к основному действу у меня не получилось...типа предыдущая жертва? или так просто для создания атмосферы его драндулетом каким-то таранили...
2 апреля 2015, 12:51
0
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zloblya
2 апреля 2015, 12:51
сильный фильм!
смотрел дома, когда скачивал, увидел испанию, сразу почему то вспомнился погребенный заживо.
в принципе у меня теперь такого плана фильмы родом из испании только с такой планкой и будут ассоциироваться ✊
очень качественное кино, но для узкого круга. не все такое смогут асилить и не все думаю поймут. снято очень реально. сидишь весь фильм и мышцы не отпускает, в напряжении.
вот это для меня реально ужасы, а не те фильмы, которые так принято называть, когда пол экрана красной краской залито и тупо дергаешься рефлекторно от резких выпадов очередного зомби.
10/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Evgeniia
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 24/08/2011 - 19:36:52):
Надо было Бывалого в машине добивать.
а мне кажется, что снято достаточно жизненно.Ведь окажись любой в такой ситуации, никто не стал бы сначала добивать этого мужика без сознания в машине или тромбовать его в багажник, а отец семейства чисто инстинктивно понесся спасать свою семью (так как был уже около дома), потому что жена и дочь были в лапах этих двух сумасшедших бандитов и неизвестно,что могло происходить с ними на тот момент пока он бы упаковывал этого мужика.
Люди прибывая в таком шоковом состоянии действовали машинально, так как включать мозги и рассудительность в подобном случае тяжко!
Концовка фильма, конечно, жесткая. До последнего надеялась, что хотя бы кто-нибудь спасется. Хотя девчонке больше всех досталось, после такого, психика уж точна была бы поломана!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм супер. Один из лучших что смотрел за последние время! Сюжет разворачивается очень быстро! И концовка просто убила, нет все так любимого хепи-энда!✊ У кого с психикой все нормально, рекомендую смотреть!!!
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 24/08/2011 - 19:36:52):
Как-то меня не впечатлило. Не сопереживалось жертвам, не бросало в дрожь от палачей. Бандиты эти, вообще, та ещё троица… Трус, Балбес и Бывалый (мальчик-наводчик, отморозок-наркоман и весь в себе организатор, который на свою жизнь клал…). Какая-то несерьезная компания, не поверил я в них.
дык потому и жизненно смотрелось, что на 90% их действия - это тупняк и экспромт...нарик так вообще отлично отыграл...полицмейстер идиотически выглядел - мог бы и пораньше сообразить...жизненно опять же что, когда сообразил, сразу хотел лыжи навострить...вот только ласты раньше склеил ✊
ну а насчет сопереживания - это уже на любителя...внутренние взаимоотношения семьи подробно не рассматривались, и это правильно - больше шансов ощутить, что это "одна из" самых обычных семеек...правда дом шикарен сильно...для папаши на вольво за 1.8 ляма если в деревянных...
ps подчеркну: все мясо здесь со смыслом, оправдано и полностью завернуто в чувства {тк только что смотрел пример бездарного и бессмысленного мяса в назначении 5} и это выгодно отличает данный триллер
2 апреля 2015, 12:51
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музыка есть, но она не бьет по ушам.
Цитата (Serene, 06/07/2011 - 17:28:13):испанская мегажесть
история проще не бывает
а, да.
Дом поражает воображение. А вот к семейству даже не успеваешь проникнуться симпатией, так скоро начинается нападение. Это приходит уже в процессе.
Просто смотришь, как фактически в реальном времени все происходит с другими, незнакомыми людьми. И может быть то же самое где-то именно сейчас, в эту минуту.
очень страшно.
язык не поворачивается назвать это слэшером, но они явно переплюнули резню бензопилой начало...
очень правдоподобно и потому страшновато получилось...градус в концовке, конечно, зашкаливает...
бандиты - редкие недоумки...могли отделаться проникновением со взломом и захватом заложников, а получилась мясобойня...
неправдоподобный момент - когда главный пистолет папаше в машине протягивает; секунда-две, чтобы схватить, выскочить из машины, проверить на заряженность и уложить его там же...странно, что инстинкт самосохранения у дочери включился и пересек внутренние моральные границы раньше, чем у папаши...у папаши он так до конца и не включился,
а то бы выжили все...
ps 9,5/10 слабонервным, беременным и прочим не смотреть
pps в очередной раз убеждаюсь в силе европейского кинематографа...ужастики - страшнее, любовь - проникновеннее, драмы - трагичнее, комедии...ну тут холивуд еще сопротивляется...хотя тоже "доживает"...
смотрел дома, когда скачивал, увидел испанию, сразу почему то вспомнился погребенный заживо.
в принципе у меня теперь такого плана фильмы родом из испании только с такой планкой и будут ассоциироваться ✊
очень качественное кино, но для узкого круга. не все такое смогут асилить и не все думаю поймут. снято очень реально. сидишь весь фильм и мышцы не отпускает, в напряжении.
вот это для меня реально ужасы, а не те фильмы, которые так принято называть, когда пол экрана красной краской залито и тупо дергаешься рефлекторно от резких выпадов очередного зомби.
10/10.
а мне кажется, что снято достаточно жизненно.Ведь окажись любой в такой ситуации, никто не стал бы сначала добивать этого мужика без сознания в машине или тромбовать его в багажник, а отец семейства чисто инстинктивно понесся спасать свою семью (так как был уже около дома), потому что жена и дочь были в лапах этих двух сумасшедших бандитов и неизвестно,что могло происходить с ними на тот момент пока он бы упаковывал этого мужика.
Люди прибывая в таком шоковом состоянии действовали машинально, так как включать мозги и рассудительность в подобном случае тяжко!
Концовка фильма, конечно, жесткая. До последнего надеялась, что хотя бы кто-нибудь спасется. Хотя девчонке больше всех досталось, после такого, психика уж точна была бы поломана!
дык потому и жизненно смотрелось, что на 90% их действия - это тупняк и экспромт...нарик так вообще отлично отыграл...полицмейстер идиотически выглядел - мог бы и пораньше сообразить...жизненно опять же что, когда сообразил, сразу хотел лыжи навострить...вот только ласты раньше склеил ✊
ну а насчет сопереживания - это уже на любителя...внутренние взаимоотношения семьи подробно не рассматривались, и это правильно - больше шансов ощутить, что это "одна из" самых обычных семеек...правда дом шикарен сильно...для папаши на вольво за 1.8 ляма если в деревянных...
ps подчеркну: все мясо здесь со смыслом, оправдано и полностью завернуто в чувства {тк только что смотрел пример бездарного и бессмысленного мяса в назначении 5} и это выгодно отличает данный триллер
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