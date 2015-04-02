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Secuestrados Захват 2010 / Испания
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Захват»

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Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Ну...описание к фильму мне понравилась,думаю стоит сходить)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 06/07/2011 - 17:28:13):без какого-либо музыкального сопровождения



музыка есть, но она не бьет по ушам.



Цитата (Serene, 06/07/2011 - 17:28:13):испанская мегажесть

история проще не бывает



а, да.



Дом поражает воображение. А вот к семейству даже не успеваешь проникнуться симпатией, так скоро начинается нападение. Это приходит уже в процессе.



Просто смотришь, как фактически в реальном времени все происходит с другими, незнакомыми людьми. И может быть то же самое где-то именно сейчас, в эту минуту.



очень страшно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
хохохо...ребята посмотрели первый репортаж, впечатлились и решили снять что-нить подобное, но поближе к реальности 😓 👍 ...

язык не поворачивается назвать это слэшером, но они явно переплюнули резню бензопилой начало...

очень правдоподобно и потому страшновато получилось...градус в концовке, конечно, зашкаливает...

бандиты - редкие недоумки...могли отделаться проникновением со взломом и захватом заложников, а получилась мясобойня...

неправдоподобный момент - когда главный пистолет папаше в машине протягивает; секунда-две, чтобы схватить, выскочить из машины, проверить на заряженность и уложить его там же...странно, что инстинкт самосохранения у дочери включился и пересек внутренние моральные границы раньше, чем у папаши...у папаши он так до конца и не включился,

а то бы выжили все...

ps 9,5/10 слабонервным, беременным и прочим не смотреть

pps в очередной раз убеждаюсь в силе европейского кинематографа...ужастики - страшнее, любовь - проникновеннее, драмы - трагичнее, комедии...ну тут холивуд еще сопротивляется...хотя тоже "доживает"...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не очень правда понятно, что за чудик с пакетом на голове был в начале...логически привязать его к основному действу у меня не получилось...типа предыдущая жертва? или так просто для создания атмосферы его драндулетом каким-то таранили...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zloblya 2 апреля 2015, 12:51
сильный фильм!

смотрел дома, когда скачивал, увидел испанию, сразу почему то вспомнился погребенный заживо.

в принципе у меня теперь такого плана фильмы родом из испании только с такой планкой и будут ассоциироваться ✊

очень качественное кино, но для узкого круга. не все такое смогут асилить и не все думаю поймут. снято очень реально. сидишь весь фильм и мышцы не отпускает, в напряжении.



вот это для меня реально ужасы, а не те фильмы, которые так принято называть, когда пол экрана красной краской залито и тупо дергаешься рефлекторно от резких выпадов очередного зомби.



10/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Evgeniia 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 24/08/2011 - 19:36:52):Надо было Бывалого в машине добивать.

а мне кажется, что снято достаточно жизненно.Ведь окажись любой в такой ситуации, никто не стал бы сначала добивать этого мужика без сознания в машине или тромбовать его в багажник, а отец семейства чисто инстинктивно понесся спасать свою семью (так как был уже около дома), потому что жена и дочь были в лапах этих двух сумасшедших бандитов и неизвестно,что могло происходить с ними на тот момент пока он бы упаковывал этого мужика.



Люди прибывая в таком шоковом состоянии действовали машинально, так как включать мозги и рассудительность в подобном случае тяжко!



Концовка фильма, конечно, жесткая. До последнего надеялась, что хотя бы кто-нибудь спасется. Хотя девчонке больше всех досталось, после такого, психика уж точна была бы поломана!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм супер. Один из лучших что смотрел за последние время! Сюжет разворачивается очень быстро! И концовка просто убила, нет все так любимого хепи-энда!✊ У кого с психикой все нормально, рекомендую смотреть!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 24/08/2011 - 19:36:52):Как-то меня не впечатлило. Не сопереживалось жертвам, не бросало в дрожь от палачей. Бандиты эти, вообще, та ещё троица… Трус, Балбес и Бывалый (мальчик-наводчик, отморозок-наркоман и весь в себе организатор, который на свою жизнь клал…). Какая-то несерьезная компания, не поверил я в них.

дык потому и жизненно смотрелось, что на 90% их действия - это тупняк и экспромт...нарик так вообще отлично отыграл...полицмейстер идиотически выглядел - мог бы и пораньше сообразить...жизненно опять же что, когда сообразил, сразу хотел лыжи навострить...вот только ласты раньше склеил ✊

ну а насчет сопереживания - это уже на любителя...внутренние взаимоотношения семьи подробно не рассматривались, и это правильно - больше шансов ощутить, что это "одна из" самых обычных семеек...правда дом шикарен сильно...для папаши на вольво за 1.8 ляма если в деревянных...

ps подчеркну: все мясо здесь со смыслом, оправдано и полностью завернуто в чувства {тк только что смотрел пример бездарного и бессмысленного мяса в назначении 5} и это выгодно отличает данный триллер
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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