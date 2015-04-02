Наша рецензия

Том Хэнкс уже давно не садился в режиссерское кресло – с 2001 года, а если не брать в расчет телесериалы, то и того дольше – с 1996-го. Как показал печальный опыт, ему не следовало этого делать и далее. Во-первых, Хэнксу как актеру нужна твердая режиссерская рука: под собственным присмотром, без чужого контролирующего глаза, он совершенно размякает перед камерой, играя практически на грани апатии и при этом постоянно как бы извиняясь за свою вялость и растерянность. Во-вторых,…