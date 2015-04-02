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Ларри Краун Ларри Краун
Киноафиша Фильмы Ларри Краун Отзывы о фильме «Ларри Краун»
Larry Crowne Ларри Краун 2011 / США
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Ларри Краун»

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Наша рецензия

Том Хэнкс уже давно не садился в режиссерское кресло – с 2001 года, а если не брать в расчет телесериалы, то и того дольше – с 1996-го. Как показал печальный опыт, ему не следовало этого делать и далее. Во-первых, Хэнксу как актеру нужна твердая режиссерская рука: под собственным присмотром, без чужого контролирующего глаза, он совершенно размякает перед камерой, играя практически на грани апатии и при этом постоянно как бы извиняясь за свою вялость и растерянность. Во-вторых,…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Купилась на харизму Хэнкса, зацепило. А вот Робертс в ролике милая, но не более того.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела....понравился сценарий и задумка фильма ,но вот актеры не те ,хотя и Робертс и Хенкс великолепные актеры ,но это не их фильм ,сложилось мнение ,что они тормозят ,нет динамики...опять же видела в роли училки Диаз..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
«Ларри Краун» стоит смотреть хотя бы потому, что режиссером фильма является Том Хэнкс, он же – исполнитель главной роли, и его партнершей выступает Джулия Робертс. Фильм вышел таким, каким я его почему-то и ожидала увидеть – милым, чуть наивным и очень теплым. Если актер снимает фильм, значит, ему чего-то не хватает в текущем репертуаре, и он делает кино, в котором бы хотел сыграть. Наверное, Хэнксу не хватает Форест Гампов. Вот и получился такой простодушный здоровяк, заново открывающий для себя обычный вещи. Молодец Хэнкс! Смотрите обязательно, получите удовольствие.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Миля, пронзительная, добрая, очень жизнеутверждающая мелодрама с Джулией Робертс «Ларри Краун» от Тома Хэнкса. Смотрела еще несколько дней назад, а до сих пор какое-то теплое чувство переполняет. С другой стороны, «Ларри Краун» - ничем не примечательный фильм. Он совершенно несовременный – какие-либо спецэффекты отсутствуют напрочь. В нем нет никакой режиссерской и даже актерской новизны или свершений. Но, благодаря или вопреки этому, фильм несет какой-то бесконечно положительный заряд. Смотрите и заряжайтесь!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Не первой молодости Хэнкс и Робертс в хэнксовском «Ларри Краун». Ну что сказать? Поучительная мелодрама-комедия о жизни не очень блистательного, но довольного всем Ларри Крауна, которого вдруг ни с того ни с сего увольняют, и ему приходится пойти учиться. Там он встречает разнокалиберных сокурсников (это социальный момент, как же без этого), и учительницу ораторского искусства Джулию Робертс, с которой у него закручивается роман. Робертс, поначалу погруженная в какую-то несусветную тоску, оживает, ее жизнь и работа приобретает новый смысл. Собственно, это фильм о новых началах в любом возрасте и о том, что никогда не поздно. Я поддерживаю. Смотрите кино и вдохновляйтесь!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 1 февраля 2018, 13:25
Оценка
хороший и обычный фильм!
понравился, но пересматривать не буду.
хорошие актеры, простой и добрый, наивный сюжет.
7 баллов из 10ти!
расслабляющий, добрый и хороший фильм на вечер, чтобы отдохнуть!
1 февраля 2018, 13:25 Ответить
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