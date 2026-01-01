Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Future Shorts: Случайности

Future Shorts: Случайности

О фильме

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ // THE NEW TENNANTS
Режиссёр Джошим Бэк / Дания, США

Наверное, если ты никого не ждёшь, то лучше никому дверь и не открывать. Как известно – нежданный гость хуже татарина. Однако, главные герои картины то ли не знали об этом, то ли любопытство их было настолько сильным, что незнакомцы всё-таки оказались на пороге квартиры. В итоге, получилась история, ни много ни мало, заполучившая премию Оскар.
Избранные награды и фестивали:
Премия Оскар, Academy Award, 2010

НЕСЧАСТЬЕ // BALE
Режиссер Элэстэйр Маккей / Англия

Короткометражная история, развернувшаяся на живописных просторах сельской Британии. Но так мало общего у чудных осенних декораций с рассказом о подростковой жестокости, дезертирстве друзей, о недоразумении, способном привести к самым трагическим последствиям.

ЧТО ЗНАЧИТ VIRGIN? // WHAT
Режиссер Майкл Дэвис / Англия

Короткометражный скетч на тему маленьких вопросов и больших ответов.

Избранные награды и фестивали
NFTS DepicT! ’08 Special Mention Award
Encounters Short Film Festival, London, 2008
NFTS DepicT! Special Mention Award, DepicT!, London, 2008
Palm Springs International Film Festival, USA, 2008
Los Angeles International Short Film Festival, USA, 2008
Heart of Gold Film Festival, Australia, 2009
Filmfest, Dresden, Germany, 2009
Tres Courts, France, 2009
Seattle International Film Festival, USA, 2009

МАЛЕНЬКИЕ ДИНОЗАВРЫ // LITTLE DINOSAURS
Режиссер Дана Дориан / Шотландия

Весёлые пластилиновые баталии между большим динозавром и целой стаей маленьких динозавриков. Сам же рассказчик  этой истории имеет несколько вариантов исхода столь важной битвы.
Избранные награды и фестивали:
Scotland Regional Winner, BAFTA 60 Seconds of Fame Competition, London, 2008
Best Animated Film, In The Bin Short Film Festival, Australia, 2008
Finalist, Virgin Media Shorts Competition, London, 2008

ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ // PATH LIGHTS
Режиссер Захари Сласер / США

Бобби невероятно милый мужчина. Род его занятий такой же интересный и необычный, как и он сам: голосом Бобби записаны рассказы на аудиокнигах, автоответчик одной из компаний, занимающейся вырубкой деревьев, так же встретит вас голосом Бобби.
Но однажды, что-то или кто-то попытается нарушить привычный и размеренный ход его жизни.

Избранные награды и фестивали
Woodstock Film Festival, 2009
Clermont Ferrand, International Competition, 2010
International Film Festival Rotterdam, 2010


В БАРЕ // IN THE BAR
Режиссер Паоло ди Тарсо Диска / Бразилия

Бразильский федеральный закон обязывает производителей сигарет печатать на всех пачках иллюстрированные сообщения о вреде курения. Яркая короткометражная работа о бразильском умении весело и дерзко поспорить на любую тему.

Избранные награды и фестивали
Jury Award, Best Director / Best Short Film, 35th Festival de Brasilia 2002
Audience Awards, Best Director and Best Short Film, 31st Festival de Gramado 2003

ЛЮСИЯ // LUCIA
Режиссер Кристобаль Лион  / Чили / 2007

Анимация, полная тайн и загадок. Оживающая рисунками угля на стенах, чарующая история о том, как Люсия однажды влюбилась в Луиса.

Избранные награды и фестивали
Grand Prix, Wooden Wolf Prize, Animated Dreams Film Festival, 2009
1st Prize, Best International Film, Fantoche International Animation Film Festival, 2009.
Grand Jury Prize, FIBABC, 2009
Literaturwerkstatt Berlin Prize, Zebra Poetry Film Festival, 2009

ПОЧТА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ // POSTE RESTANTE
Режиссёр Марсель Лозински / Польша

Документальное видео о том, куда попадают письма, которые каждый год миллионы детей пишут Санте и всем, кого попросту не существует.
Острая метаморфоза цикла жизни, показанная через путь корреспонденции, не имеющей конечного адресата. Почта, которую невозможно доставить.
Режиссёр Марсель Лозинский был номинирован на премию Американской и Европейской киноакадемий в 1994 году за документальный фильм "89 мм от Европы".

Избранные награды и фестивали
FIPRESCI Prize, Cracow Film Festival, 2009
Silver Dragon, Cracow Film Festival, 2009
Best Short Film Award, European Film Awards, 2009

eFTe СОРТИРОВКА // eFTe SEGREGACIA
Режиссеры Катарина Кижек и Пржемислав Адамски / Польша

Группа аниматоров EFTe называет себя лояльными потребителями и призывает всех действовать по этим же правилам. Мультипликационные истории Сортировка и ... как раз демонстрируют оборотную сторону правильного потребления. Иллюстрация самых невероятных и токсичных последствий неверного использования современных благ.

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2010

