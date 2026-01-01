НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ // THE NEW TENNANTS

Режиссёр Джошим Бэк / Дания, США

Наверное, если ты никого не ждёшь, то лучше никому дверь и не открывать. Как известно – нежданный гость хуже татарина. Однако, главные герои картины то ли не знали об этом, то ли любопытство их было настолько сильным, что незнакомцы всё-таки оказались на пороге квартиры. В итоге, получилась история, ни много ни мало, заполучившая премию Оскар.

Избранные награды и фестивали:

Премия Оскар, Academy Award, 2010

НЕСЧАСТЬЕ // BALE

Режиссер Элэстэйр Маккей / Англия

Короткометражная история, развернувшаяся на живописных просторах сельской Британии. Но так мало общего у чудных осенних декораций с рассказом о подростковой жестокости, дезертирстве друзей, о недоразумении, способном привести к самым трагическим последствиям.

ЧТО ЗНАЧИТ VIRGIN? // WHAT

Режиссер Майкл Дэвис / Англия

Короткометражный скетч на тему маленьких вопросов и больших ответов.

МАЛЕНЬКИЕ ДИНОЗАВРЫ // LITTLE DINOSAURS

Режиссер Дана Дориан / Шотландия

Весёлые пластилиновые баталии между большим динозавром и целой стаей маленьких динозавриков. Сам же рассказчик этой истории имеет несколько вариантов исхода столь важной битвы.

ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ // PATH LIGHTS

Режиссер Захари Сласер / США

Бобби невероятно милый мужчина. Род его занятий такой же интересный и необычный, как и он сам: голосом Бобби записаны рассказы на аудиокнигах, автоответчик одной из компаний, занимающейся вырубкой деревьев, так же встретит вас голосом Бобби.

Но однажды, что-то или кто-то попытается нарушить привычный и размеренный ход его жизни.

В БАРЕ // IN THE BAR

Режиссер Паоло ди Тарсо Диска / Бразилия

Бразильский федеральный закон обязывает производителей сигарет печатать на всех пачках иллюстрированные сообщения о вреде курения. Яркая короткометражная работа о бразильском умении весело и дерзко поспорить на любую тему.

ЛЮСИЯ // LUCIA

Режиссер Кристобаль Лион / Чили / 2007

Анимация, полная тайн и загадок. Оживающая рисунками угля на стенах, чарующая история о том, как Люсия однажды влюбилась в Луиса.

ПОЧТА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ // POSTE RESTANTE

Режиссёр Марсель Лозински / Польша

Документальное видео о том, куда попадают письма, которые каждый год миллионы детей пишут Санте и всем, кого попросту не существует.

Острая метаморфоза цикла жизни, показанная через путь корреспонденции, не имеющей конечного адресата. Почта, которую невозможно доставить.

Режиссёр Марсель Лозинский был номинирован на премию Американской и Европейской киноакадемий в 1994 году за документальный фильм "89 мм от Европы".

eFTe СОРТИРОВКА // eFTe SEGREGACIA

Режиссеры Катарина Кижек и Пржемислав Адамски / Польша

Группа аниматоров EFTe называет себя лояльными потребителями и призывает всех действовать по этим же правилам. Мультипликационные истории Сортировка и ... как раз демонстрируют оборотную сторону правильного потребления. Иллюстрация самых невероятных и токсичных последствий неверного использования современных благ.