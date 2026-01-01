Отзывы о фильме
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Программа:
"Притчи" (Цикл «Мафруза», эпизод 5), реж. Эмманюэль Деморис, 2010, 155 минут, Франция
"Исчезновение Котонова", реж. Андреас Фонтана, 2009, 13 минут
"Человек без имени", реж. Ванг Бинг, 2009, 92 минуты, Китай, Франция
"Территория", реж. Сафия Бенхаим, 2009, 48 минут, Франция
"Safar", реж. Талех Дарианавард, 2010, 55 минут, Бельгия
"Черные цветы", реж. Батист Бессет, 2010, 34 минуты, Франция
"Апельсин и Масло", реж. Stefano Savona, Letizia Gullo, Alessia Porto, Ester Sparatore, 2010, 75 минут, Италия