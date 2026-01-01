Вы отправляетесь в захватывающее и полное опасностей путешествие по шахте, которая давно заброшена и славится дурной славой по всей округе. Ходит слух, что хозяин шахты вместе со своими рабочими так увлеклись добычей золота, что не захотели подниматься на поверхность и остались там навечно охранять свои богатства. Даже вырвавшись из подземелья, Вам не скоро удастся добраться до заветной цели - впереди опасное путешествие по горному ущелью...