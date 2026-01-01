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Постер мультфильма Заброшенная шахта 5D
5.7
Киноафиша Фильмы Заброшенная шахта 5D
5.7

Заброшенная шахта 5D

анимация / 18+
Постер мультфильма Заброшенная шахта 5D
5.7

О фильме

Вы отправляетесь в захватывающее и полное опасностей путешествие по шахте, которая давно заброшена и славится дурной славой по всей округе. Ходит слух, что хозяин шахты вместе со своими рабочими так увлеклись добычей золота, что не захотели подниматься на поверхность и остались там навечно охранять свои богатства. Даже вырвавшись из подземелья, Вам не скоро удастся добраться  до заветной цели - впереди опасное путешествие по горному ущелью...

Детали мультфильма

Продолжительность 15 минут
Год выпуска 0

Рейтинг мультфильма

5.7
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Место в рейтинге
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