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Мы купили зоопарк
Отзывы о фильме «Мы купили зоопарк»
We Bought a Zoo
Мы купили зоопарк
2011 / США
Трейлер
7.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Чудесная картина
Кэмерона Кроу
с блестящим кастингом из
Мэтта Дэймона
,
Скарлетт Йоханссон
,
Элли Фаннинг
и других ярко показавших себя актёров - приятное и насыщенное развлечение для всей семьи.
"Мы купили зоопарк"
- кино яркое, очень душевное и сплачивающее при просмотре, а потому крайне рекомендованное к просмотру.
Повелитель зверей
Картина для всей семьи, способная привлечь внимание самой разной возрастной аудитории и сплотить семейство во время просмотра своей душевной и доброй аурой - явление всегда замечательное. У Кэмерона Кроу получилось снять яркую и увлекательную картину, на фоне весёлого приключения, поднимающую многие проблемы взаимоотношений.
Прекрасно развернутые здесь проблемы детей и родителей, сложности переживаний, подростковая влюблённость, а также вопрос открытости для новых отношений после утраты любимого человека, преподносятся яркими и располагающими к себе героями картины в том виде, в котором ты полностью погружаешься в заботы данной семьи и её ближайшего окружения.
Купленный зоопарк выступает сразу многоплановым элементом, где-то служащим лишь фоном и поводом, где-то центром обобщения и порой даже причиной для конфликта. Всевозможные эпизоды с животными помогают видеть яркий контраст между характерами, а так же многогранно подчеркивают взаимодействие героев между собой. Отдельные герои воплощают в себе серьёзные препятствия на пути к цели, как например брат главного героя или приезжающий раньше времени смотритель. Общая беда или угроза не редко служит поводом забыть предыдущие раздоры и разногласия, акцентируя внимание на более серьёзных жизненных ценностях и на бескорыстной чистой любви к своим родным и близким, когда любишь не смотря ни на что, и в радости и в горе.
Мэтт Дэймон, спасающий животных от гибели, рискованно вкладывающий огромные средства в купленный зоопарк, видящий в этом нечто гораздо большее, чем доходное предприятие или способ впечатлить и привлечь к себе героиню Йоханссон, раскрывается во всех эмоциях, как хороший отец и верный друг. Не смотря на отдельные словесные перепалки, крики и ссоры, этот защитник природы и повелитель зверей остаётся приятным и заботливым человеком, на всё готовым ради счастья собственных детей. Сама же Скарлетт картине добавляет необходимого очарования, а ответственный за юмор Энгус МакФадьен преподносит просто незабываемый персонаж!
Дети от взрослых ничуть не отстают. Колин Форд во всех тонах изображает замкнутого подростка, теряющего смысл жизни и источник радости, а активно пристающая к нему героиня Элли Фанннинг всячески пытается разжечь в парнишке искру надежды и любви, внося в жизнь маленькие радости типа принесённых вкусняшек в подарок, и стараясь как-то озарить своим лучезарным обаянием его мрачный внутренний мир, в котором сгустились тучи после потери матери. Младшая же Мэгги Джонс - это весёлый радостный ребёнок, не способный оставить равнодушным при своих забавных высказываниях и искренних проявлениях радости.
Кастинг блистательно справляется со своей задачей выставить персонажей самым ярким и острым образом во всех возникающих проблемных и конфликтных ситуациях, однако само их количество ставит общее действие в довольно затянутую череду однотипных и шаблонных явлений. Фильм, пусть и не сразу показывающий всё великолепие обещанного зоопарка и многообразие всякой живности, очень резво начинается и бодро шагает примерно до середины, после чего в довольно неровном виде начинает повторяться из раза в раз.
К тому же дисбаланс среди экранного времени животным может изрядно огорчить. Какие-то животные появляются в кадре лишь однажды и безучастно для сюжета, другим же типа медведя и тигра посвящены целые микро-истории в контексте общих событий. Безусловно, звери в такой истории должны не только радовать глаз и умилять своим присутствием, а быть частью рассказанной и показанной на экране истории, но даже при большом хронометраже фильма ощущается порой их нехватка. Многие пустые и провисающие сцены лучше было бы заменить на появление братьев наших меньших, доставляющих от просмотра куда больше удовольствия, чем затяжные планы и передержанные паузы. Что, впрочем, не мешает и некоторым эпизодам с живностью быть тоже довольно ненужными для видеоряда сценам, типа момента со змеями и незакрытой крышкой.
Убрать из фильма минут 20 излишков, самоповторов и топтания на месте, добавив действию динамики, а хронометраж подкорректировав под более годные для семейного просмотра полтора часа времени, стало бы гораздо лучше и куда более приятно для просмотра. Но и то, что в итоге получилось у Кэмерона Кроу - это замечательная и очень трогательная история, с крайне привлекательным актёрским составом, отлично справившимся со своими ролями. Добрый семейный фильм, получившийся действительно ярким, приятным и запоминающимся. А значит - заряжающим позитивом и хорошим настроением.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Фильм семейный , для детей =)✊
2 апреля 2015, 12:51
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Повелитель зверей
Картина для всей семьи, способная привлечь внимание самой разной возрастной аудитории и сплотить семейство во время просмотра своей душевной и доброй аурой - явление всегда замечательное. У Кэмерона Кроу получилось снять яркую и увлекательную картину, на фоне весёлого приключения, поднимающую многие проблемы взаимоотношений.
Прекрасно развернутые здесь проблемы детей и родителей, сложности переживаний, подростковая влюблённость, а также вопрос открытости для новых отношений после утраты любимого человека, преподносятся яркими и располагающими к себе героями картины в том виде, в котором ты полностью погружаешься в заботы данной семьи и её ближайшего окружения.
Купленный зоопарк выступает сразу многоплановым элементом, где-то служащим лишь фоном и поводом, где-то центром обобщения и порой даже причиной для конфликта. Всевозможные эпизоды с животными помогают видеть яркий контраст между характерами, а так же многогранно подчеркивают взаимодействие героев между собой. Отдельные герои воплощают в себе серьёзные препятствия на пути к цели, как например брат главного героя или приезжающий раньше времени смотритель. Общая беда или угроза не редко служит поводом забыть предыдущие раздоры и разногласия, акцентируя внимание на более серьёзных жизненных ценностях и на бескорыстной чистой любви к своим родным и близким, когда любишь не смотря ни на что, и в радости и в горе.
Мэтт Дэймон, спасающий животных от гибели, рискованно вкладывающий огромные средства в купленный зоопарк, видящий в этом нечто гораздо большее, чем доходное предприятие или способ впечатлить и привлечь к себе героиню Йоханссон, раскрывается во всех эмоциях, как хороший отец и верный друг. Не смотря на отдельные словесные перепалки, крики и ссоры, этот защитник природы и повелитель зверей остаётся приятным и заботливым человеком, на всё готовым ради счастья собственных детей. Сама же Скарлетт картине добавляет необходимого очарования, а ответственный за юмор Энгус МакФадьен преподносит просто незабываемый персонаж!
Дети от взрослых ничуть не отстают. Колин Форд во всех тонах изображает замкнутого подростка, теряющего смысл жизни и источник радости, а активно пристающая к нему героиня Элли Фанннинг всячески пытается разжечь в парнишке искру надежды и любви, внося в жизнь маленькие радости типа принесённых вкусняшек в подарок, и стараясь как-то озарить своим лучезарным обаянием его мрачный внутренний мир, в котором сгустились тучи после потери матери. Младшая же Мэгги Джонс - это весёлый радостный ребёнок, не способный оставить равнодушным при своих забавных высказываниях и искренних проявлениях радости.
Кастинг блистательно справляется со своей задачей выставить персонажей самым ярким и острым образом во всех возникающих проблемных и конфликтных ситуациях, однако само их количество ставит общее действие в довольно затянутую череду однотипных и шаблонных явлений. Фильм, пусть и не сразу показывающий всё великолепие обещанного зоопарка и многообразие всякой живности, очень резво начинается и бодро шагает примерно до середины, после чего в довольно неровном виде начинает повторяться из раза в раз.
К тому же дисбаланс среди экранного времени животным может изрядно огорчить. Какие-то животные появляются в кадре лишь однажды и безучастно для сюжета, другим же типа медведя и тигра посвящены целые микро-истории в контексте общих событий. Безусловно, звери в такой истории должны не только радовать глаз и умилять своим присутствием, а быть частью рассказанной и показанной на экране истории, но даже при большом хронометраже фильма ощущается порой их нехватка. Многие пустые и провисающие сцены лучше было бы заменить на появление братьев наших меньших, доставляющих от просмотра куда больше удовольствия, чем затяжные планы и передержанные паузы. Что, впрочем, не мешает и некоторым эпизодам с живностью быть тоже довольно ненужными для видеоряда сценам, типа момента со змеями и незакрытой крышкой.
Убрать из фильма минут 20 излишков, самоповторов и топтания на месте, добавив действию динамики, а хронометраж подкорректировав под более годные для семейного просмотра полтора часа времени, стало бы гораздо лучше и куда более приятно для просмотра. Но и то, что в итоге получилось у Кэмерона Кроу - это замечательная и очень трогательная история, с крайне привлекательным актёрским составом, отлично справившимся со своими ролями. Добрый семейный фильм, получившийся действительно ярким, приятным и запоминающимся. А значит - заряжающим позитивом и хорошим настроением.
8/10
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