|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Nerio's Plan
|Александр Деспла
|1:44
|2
|Largo Virtuoso
|Александр Деспла
|3:30
|3
|The Conspiracy
|Александр Деспла
|5:07
|4
|Malunai
|Александр Деспла
|2:32
|5
|Pandora
|Александр Деспла
|2:17
|6
|The Massacre of Kai Pu
|Александр Деспла
|3:15
|7
|Largo Investigates
|Александр Деспла
|4:58
|8
|Infiltration
|Александр Деспла
|4:45
|9
|Abuse
|Александр Деспла
|2:42
|10
|Escape From the Camp
|Александр Деспла
|4:35
|11
|Love In the Water
|Александр Деспла
|1:27
|12
|Francken
|Александр Деспла
|2:45
|13
|The Winch Group
|Александр Деспла
|1:57
|14
|Bathroom Fight
|Александр Деспла
|3:23
|15
|Malunai's Death
|Александр Деспла
|2:53
|16
|Largo's Sorrow
|Александр Деспла
|1:31
|17
|Getting Closer
|Александр Деспла
|1:49
|18
|Helicopter Fight
|Александр Деспла
|2:54
|19
|Meeting With Jung
|Александр Деспла
|9:02
|20
|Noom
|Александр Деспла
|1:31