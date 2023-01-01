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Девичник в Вегасе Девичник в Вегасе
Киноафиша Фильмы Девичник в Вегасе Награды и номинации фильма Девичник в Вегасе
Bridesmaids Девичник в Вегасе 2011 / США
6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Девичник в Вегасе

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший актерский ансамбль
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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После. Навсегда
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