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Мне было девятнадцать
Мне было девятнадцать, 1967: актеры и роли
I Was Nineteen
Мне было девятнадцать
1967 / Германия
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Мне было девятнадцать, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Конрад Вольф
Konrad Wolf
В ролях
Джеки Шварц
Василий Ливанов
Vasily Livanov
Алексей Эйбоженко
Галина Польских
Рольф Хоппе
Rolf Hoppe
Вольфганг Греезе
Wolfgang Greese
Дитер Манн
Dieter Mann
Анатолий Соловьев
Anatoliy Solovyov
Михаил Глузский
Герман Бейер
Hermann Beyer
Афанасий Кочетков
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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