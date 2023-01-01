Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мне было девятнадцать
Киноафиша Фильмы Мне было девятнадцать Мне было девятнадцать, 1967: актеры и роли
I Was Nineteen Мне было девятнадцать 1967 / Германия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мне было девятнадцать, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Конрад Вольф Konrad Wolf
В ролях
Джеки Шварц Василий Ливанов Василий Ливанов Vasily Livanov Алексей Эйбоженко Галина Польских Галина Польских Рольф Хоппе Rolf Hoppe Вольфганг Греезе Wolfgang Greese Дитер Манн Dieter Mann Анатолий Соловьев Anatoliy Solovyov Михаил Глузский Михаил Глузский Герман Бейер Hermann Beyer Афанасий Кочетков
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Related video
Женщины накинулись на Данелию из-за сцены в «Афоне»: их можно понять
Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
Копия Кеосаяна: младшая дочь Хмельницкой произвела фурор в Сети (фото)
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР
Британцы умудрились придумать русскую «народную» песню: ее знает каждый
Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)
Одной ногой в могиле: после смерти мужа Гурцкая в тяжелом состоянии
На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше