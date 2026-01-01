Друзья, вам снятся мультики? Полнометражные или короткие, про дятлов, уточек, мышей с круглыми ушами, длинноногих псов, которые все, как известно, попадают в рай?

Удивительный мир Уолта Диснея накроет нас волной безмятежного беспечного детства… вас закружит в вальсе Золушка, лизнёт щёку ласковый пёс, как будто, резиновым носом, под ногами пробежит эта загадочная мышь с круглыми ушами, за ней неугомонный Том, дятел Вуди клюнет Вас в темечко – на счастье, и, наконец, вас собьют с ног 100 и один непоседливый щенок - далматинец…

В программе представлены 3 мультфильма:

Все псы попадают в рай

Русалочка(полнометражный фильм)

101 долматин