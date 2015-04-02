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Опасный квартал
Отзывы о фильме «Опасный квартал»
The Son of No One
Опасный квартал
2011 / США
Трейлер
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
2 октября в прокате в России в июле в мире..называется " Опасный квартал" ....посмотрю ,может хоть Татум с Аль Пачино что-то путнее сделали..✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Какой-то Millenium Film снял фильм с Аль Пачино, Жюльет Бинош и Кэти Холмс. Я не знаю, 15 миллионов – это много для фильма, снятого в США, или нет. Но похоже на независимый американский фильм, и тогда его ни в коем случае нельзя пропустить. Никакого лоска, никакого гламура, в фокусе – исключительно герои и их истории. Очень хочется надеяться. Поистосковались мы по такому кино. «Опасный квартал» - скоро и у нас на экранах.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Скоро «Опасный квартал» выйдет с Аль Пачино и Жюльет Бинош в главных ролях. Они играют полицейских. Потрясающе, как они не побоялись вот так выглядеть в фильме. Как возрастные обычные замученные полицейские. Похоже, честные полицейские, и будет фильм про честь и закон. Там какая-то интрига невероятная по сюжету. С нетерпением жду премьеры.
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Традиционно не узнала Кэти Холмс. То ли она мышь такая серая, что ничем не отличается и не запоминается, то ли не пойму что))) Всегда вижу в титрах знакомое имя и не могу идентифицировать ее на экране. Обидно, что такие бездарности получают себе таких мужей! Аль Пачино и Бинош – просто молодцы. Они там никак не припудрены, но держатся на отлично. «Опасный район» - боевик-детектив с отличными актерами. Надо будет обязательно посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Татум реально раздражает.....✊
2 апреля 2015, 12:51
1
0
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Фильм бред редкостный , я даже заснул =)
2 апреля 2015, 12:51
1
0
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