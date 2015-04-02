Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Риддик
Отзывы о фильме «Риддик»
Riddick
Риддик
2013 / США
Трейлер
7.5
Оцените
65
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Риддик»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
у ху ху ху!!! Обожаю Риддика, это один из не многих, авторский сериалов, который идет против течения...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 09/06/2013 - 01:50:10
о каком течении речь?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
leadraven
2 апреля 2015, 12:51
Как-то уж очень похоже на оригинальную Чёрную Дыру...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 09/06/2013 - 11:05:23):
Туи на свое бабло Риддика начал снимать, это только сейчас "конторы" подтянулись. А что может быть круче авторской фантастики?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 15/08/2013 - 23:13:01):
Только авторское порно!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оля
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный! Мне понравился! ... правда Дизель какой то худенький ))) 8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Чуда не случилось, увы. Кино понравилось, только потомушто Риддик. С первым фильмом сравнивать даже не хочу, похоже, Питч блэк это рандомный шедевр, звезды сошлись, не иначе...
и вроде всё неплохо, кроме сценария. И как-бы бохсним, со сценарием, вон волт-бой говорит, что авторская фантастика жеж... Может, автор так видит...
Но актеры по большей части не играют, а принимают позы, делают глаза и стоят рожи. Значит, играть нечего или режиссер чего-то им не донёс, я так понимаю.
Собачка симпатичная, для девочек придумали наверное, мимимишная такая собачка.
Наёмница неплохая ещё. Если тетёнька, в такой ж...пе, красит ногти на ногах в хищно-розовый, под цвет сосков, значит, явно хочет, чтобы кто-нибудь да оценил её вкус. Нетрудно догадаться, с кем она под конец обниматься будет. А Риддик помимо того, что живодёр и тонкий тролль, ещё и тонкий обольститель.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
trambalda
2 апреля 2015, 12:51
Барахло. Ждал продолжения Риддика с момента выхода "Хроник". В итоге, увидел пародию на "Кромешную тьму", в которой лишь убавили здравого смысла. Дизель не в форме, харизмы уже недостает, сюжетные ходы притянуты за уши, повествование затянуто. От расстройства дома вечером пересмотрел "Луну", с Рокуэллом, стало полегче )
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 13/09/2013 - 21:16:44):
я дважды заснул короче. из воспоминаний о фильме: закадровый голос риддика в стиле СинСити и толстожопая фройлен садомазо, которая всех избивала пока риддик не догадался в чем дело и помог ей))). а так в целом просто хлам,, дешево и топорно. 2/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
судя по комментариям, Дизелю нужно переделываться в толстопопую блондинку и оставлять нынешнюю брутальность ✊ все будут счастливы...
ps первую часть смотрел - особо не запомнилась...а Вину моих денег особо не нужно, этот толстячек явно и без них неплохо выживет ✊ ...потом скачаю, посмотрю, если не забуду ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (sollun, 17/09/2013 - 10:08:26):
)))))100!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Фильм получился и не случайно что через 3 недели демонстрации зал "Художественного" был переполнен. Очень хорошо показали тему борьбы беззащитного, раненного человека с безвыходными обстоятельствами ( животными-монстрами, природой, охотниками )- о том как человек может и в таких условиях победить, хотя это под силу только Риддику. Очевидна параллель с первым фильмом, но сделано так свежо, так интересно, что последний фильм ( в частности по сюжету ) на голову превосходит предыдущие. Откровенно говоря, не ожидал так хорошо сделанного фильма - сравнение особенно контрастно на фоне откровенно беспомощных, "безмозглых" фильмов с Дизелем, которые сейчас крутили по СТС: Форсаж 1,3,4,5. Моя оценка 9/10 ✊ только потому, что "что такое" 10/10 я не знаю.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 29/09/2013 - 23:31:26):
❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 30/09/2013 - 00:10:28
Народ всегда правильно голосует - ногами. "Переться" в количестве под завязку в воскресенье вечером на лабуду и ждать до появления титров (а вдруг ещё что-то покажут), когда уже все "критики" успели посмотреть и "по- или не-рекомендовать" знакомым и друзьям - народ не будет. Что там увидели классную фантастику-экшн один против всех или не завершенную love story судить не берусь, но народ похоже зацепило.
P.S. Toporock, просьба писать свои комменты на русском ( если они конечно приличного содержания ) - я же не пишу свои на китайском.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 30/09/2013 - 13:29:38):
Ну это такой язык у меня, я его называю Эмоушен✊ . Согласен, это экстраординарно✊ , но не на столько что бы поставить Риддику 10\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 30/09/2013 - 19:38:57
Согласен, что Риддик ни в какую не тянет на сравнение с Днём Независимости; Крепким орешком 1, лучше 2; Терминатором 1, 2, но из последних виденных мною фильмов что-то нормальное вообще (и в карьере Вина Дизеля в частности), хотя и не шедевр. Если в фильме правильно выстроить драматургию и эмоционально вовлечь зрителя в происходящее, то из любого мало-мальски приличного сюжета можно сделать нормальный смотрибельный фильм, который украсят хорошие спецэффекты.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 30/09/2013 - 21:22:31):
Мне очень нравились первые две части, но третья была сделана ради прибыли, и поэтому нет там не сюжета, не драматургии, не спецэффектов. На них кстати особо экономили, они полностью засветили желтым весь фильм, тем самым размазав невнятные спецухи. Погружения в мир, никакого нет. Был старый фильм, по моему называется "Враг мой", так вот тема похожа, но погружение там действительно глубже, хотя фильм лет на 25 старше.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 01/10/2013 - 00:18:40
Странно, но у меня впечатление ровно наоборот. Первые два фильма казались калькой с других фильмов: первый с фильмов-ужастиков про катастрофу на неизвестной планете и встречу с тварями-зверюшками-монстрами; второй - калькой со "Звёздных войн" и "Дюны" с притянутым за уши, тупым и гротесковым до абсурда сюжетом, правда надо признать оба фильма были зрелищными. Последний Риддик держит зрителя в напряжении в сценах схватки раненного, практически беззащитного героя с тварями неизвестной планеты, когда жизнь Риддика каждый раз висит на волоске, гибель неизбежна, а борьба безнадежна и исход поединка решается в последнее мгновение благодаря его ловкости (он же родом с планеты Фурия!) и счастливому стечению обстоятельств в конце фильма. То что Риддик никогда не сдаётся и борется до конца в самых безнадёжных обстоятельствах и конечно всегда прав и побеждает и делает фильм захватывающим даже без спецэффектов.
Пацифистский фильм "Враг мой" ( там, где сын пилота-рептилии с вражеской планеты спрашивает у нашедшего его пилота-человека и считающий его своим отцом - будет ли его ручка с возрастом такой же как у человека ) на мой взгляд, конечно, гуманистический, но как научная фантастика - скучнейший.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 01/10/2013 - 02:52:17):
Вин Дизель как актер, просто никакой, рожа у него во всех фильмах одинаковая, поэтому саспенс, с почти поедающими его тараканами, как то совсем не драматизировал. Как часто говорится в таких случаях - "НЕ ВЕРЮ"✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 01/10/2013 - 02:52:17):
В первых двух фильмах, много было заимствовано, но Туи искал свой стиль, своего героя, вероятно. Но там было что то новое, новая вселенная если хотите, новый герой. В итоге это все сузилось в рамки мини мира, желтого, в котором живут одни тараканы, да собаки. Ну и венчает эту всю скутотень, невероятно придурковатые наемники. Это уже не научная фантастика, не фант триллер это цирк ДюСолей.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 01/10/2013 - 10:22:01):
там было что то новое, новая вселенная если хотите, новый герой
да,да! Риддик ошарашивал. В нем было что-то низкое, первобытное и опасное. И сквозь пробивалось человечное. Это было дико интересно. У него с каждым из юнитов свои какие-то отношения выстраивались, ровно то, что каждый заслуживал. Это было круто, это цепляло.
Ну, и плюс остальные характеры вполне раскрыты, интересны они или нет, другой вопрос, но они - живые люди, да и сам мир получился пугающим.
Цитата (Очевидец, 01/10/2013 - 02:52:17):
Пацифистский фильм "Враг мой" ( там, где сын пилота-рептилии с вражеской планеты спрашивает у нашедшего его пилота-человека и считающий его своим отцом - будет ли его ручка с возрастом такой же как у человека ) на мой взгляд, конечно, гуманистический, но как научная фантастика - скучнейший.
Надо же. А книга потрясающая, в детстве я её залпом проглотила, была одна из любимейших. Не дотянули, значит. Понапихали тупого экшена, наверное, чудищ всяких?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 01/10/2013 - 12:58:06):
Да нифига там не было экшена. Одна тварь все время тащила их из под земли, да и работорговцы. Денис Квейд там по моему играл. Мне тогда очень понравился фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 01/10/2013 - 17:35:23
Я нашла этот фильм, 1985 года. Почти тридцатник ему. Тогда да, тварь из под земли - это было круто, наверное. Куэйда уважаю. Посмотрю в ближайшее время ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Изумительный Морис
18 комментариев
Бешенство
4 комментария
Аватар 2: Путь воды
173 комментария
Человек-муравей и Оса: Квантомания
1 комментарий
Папы против мам
11 комментариев
Знакомство родителей
8 комментариев
Нюрнберг
6 комментариев
Чебурашка
362 комментария
Праведник
82 комментария
Беспринципные в деревне
1 комментарий
Непослушная
46 комментариев
Зимнее утро
1 комментарий
Моя пиратская свадьба
14 комментариев
Чекаго
7 комментариев
Вам и не снилось
1 комментарий
Быть
22 комментария
Король-львенок
1 комментарий
Мира
43 комментария
Марлоу
1 комментарий
Форсаж 10
6 комментариев
Бошетунмай
1 комментарий
(НЕ) Идеальный мужчина
44 комментария
Рок дог 3: Битва за бит
3 комментария
Капернаум
2 комментария
Титаник
2 комментария
Крушение
20 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
о каком течении речь?
Туи на свое бабло Риддика начал снимать, это только сейчас "конторы" подтянулись. А что может быть круче авторской фантастики?
Только авторское порно!✊
и вроде всё неплохо, кроме сценария. И как-бы бохсним, со сценарием, вон волт-бой говорит, что авторская фантастика жеж... Может, автор так видит...
Но актеры по большей части не играют, а принимают позы, делают глаза и стоят рожи. Значит, играть нечего или режиссер чего-то им не донёс, я так понимаю.
Собачка симпатичная, для девочек придумали наверное, мимимишная такая собачка.
Наёмница неплохая ещё. Если тетёнька, в такой ж...пе, красит ногти на ногах в хищно-розовый, под цвет сосков, значит, явно хочет, чтобы кто-нибудь да оценил её вкус. Нетрудно догадаться, с кем она под конец обниматься будет. А Риддик помимо того, что живодёр и тонкий тролль, ещё и тонкий обольститель.
7/10
я дважды заснул короче. из воспоминаний о фильме: закадровый голос риддика в стиле СинСити и толстожопая фройлен садомазо, которая всех избивала пока риддик не догадался в чем дело и помог ей))). а так в целом просто хлам,, дешево и топорно. 2/10
ps первую часть смотрел - особо не запомнилась...а Вину моих денег особо не нужно, этот толстячек явно и без них неплохо выживет ✊ ...потом скачаю, посмотрю, если не забуду ✊
)))))100!
❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ✊
Народ всегда правильно голосует - ногами. "Переться" в количестве под завязку в воскресенье вечером на лабуду и ждать до появления титров (а вдруг ещё что-то покажут), когда уже все "критики" успели посмотреть и "по- или не-рекомендовать" знакомым и друзьям - народ не будет. Что там увидели классную фантастику-экшн один против всех или не завершенную love story судить не берусь, но народ похоже зацепило.
P.S. Toporock, просьба писать свои комменты на русском ( если они конечно приличного содержания ) - я же не пишу свои на китайском.✊
Ну это такой язык у меня, я его называю Эмоушен✊ . Согласен, это экстраординарно✊ , но не на столько что бы поставить Риддику 10\10
Согласен, что Риддик ни в какую не тянет на сравнение с Днём Независимости; Крепким орешком 1, лучше 2; Терминатором 1, 2, но из последних виденных мною фильмов что-то нормальное вообще (и в карьере Вина Дизеля в частности), хотя и не шедевр. Если в фильме правильно выстроить драматургию и эмоционально вовлечь зрителя в происходящее, то из любого мало-мальски приличного сюжета можно сделать нормальный смотрибельный фильм, который украсят хорошие спецэффекты.✊
Мне очень нравились первые две части, но третья была сделана ради прибыли, и поэтому нет там не сюжета, не драматургии, не спецэффектов. На них кстати особо экономили, они полностью засветили желтым весь фильм, тем самым размазав невнятные спецухи. Погружения в мир, никакого нет. Был старый фильм, по моему называется "Враг мой", так вот тема похожа, но погружение там действительно глубже, хотя фильм лет на 25 старше.
Странно, но у меня впечатление ровно наоборот. Первые два фильма казались калькой с других фильмов: первый с фильмов-ужастиков про катастрофу на неизвестной планете и встречу с тварями-зверюшками-монстрами; второй - калькой со "Звёздных войн" и "Дюны" с притянутым за уши, тупым и гротесковым до абсурда сюжетом, правда надо признать оба фильма были зрелищными. Последний Риддик держит зрителя в напряжении в сценах схватки раненного, практически беззащитного героя с тварями неизвестной планеты, когда жизнь Риддика каждый раз висит на волоске, гибель неизбежна, а борьба безнадежна и исход поединка решается в последнее мгновение благодаря его ловкости (он же родом с планеты Фурия!) и счастливому стечению обстоятельств в конце фильма. То что Риддик никогда не сдаётся и борется до конца в самых безнадёжных обстоятельствах и конечно всегда прав и побеждает и делает фильм захватывающим даже без спецэффектов.
Пацифистский фильм "Враг мой" ( там, где сын пилота-рептилии с вражеской планеты спрашивает у нашедшего его пилота-человека и считающий его своим отцом - будет ли его ручка с возрастом такой же как у человека ) на мой взгляд, конечно, гуманистический, но как научная фантастика - скучнейший.
Вин Дизель как актер, просто никакой, рожа у него во всех фильмах одинаковая, поэтому саспенс, с почти поедающими его тараканами, как то совсем не драматизировал. Как часто говорится в таких случаях - "НЕ ВЕРЮ"✊ ✊
В первых двух фильмах, много было заимствовано, но Туи искал свой стиль, своего героя, вероятно. Но там было что то новое, новая вселенная если хотите, новый герой. В итоге это все сузилось в рамки мини мира, желтого, в котором живут одни тараканы, да собаки. Ну и венчает эту всю скутотень, невероятно придурковатые наемники. Это уже не научная фантастика, не фант триллер это цирк ДюСолей.
да,да! Риддик ошарашивал. В нем было что-то низкое, первобытное и опасное. И сквозь пробивалось человечное. Это было дико интересно. У него с каждым из юнитов свои какие-то отношения выстраивались, ровно то, что каждый заслуживал. Это было круто, это цепляло.
Ну, и плюс остальные характеры вполне раскрыты, интересны они или нет, другой вопрос, но они - живые люди, да и сам мир получился пугающим.
Цитата (Очевидец, 01/10/2013 - 02:52:17):Пацифистский фильм "Враг мой" ( там, где сын пилота-рептилии с вражеской планеты спрашивает у нашедшего его пилота-человека и считающий его своим отцом - будет ли его ручка с возрастом такой же как у человека ) на мой взгляд, конечно, гуманистический, но как научная фантастика - скучнейший.
Надо же. А книга потрясающая, в детстве я её залпом проглотила, была одна из любимейших. Не дотянули, значит. Понапихали тупого экшена, наверное, чудищ всяких?
Да нифига там не было экшена. Одна тварь все время тащила их из под земли, да и работорговцы. Денис Квейд там по моему играл. Мне тогда очень понравился фильм.
Я нашла этот фильм, 1985 года. Почти тридцатник ему. Тогда да, тварь из под земли - это было круто, наверное. Куэйда уважаю. Посмотрю в ближайшее время ✊
Авторизация по e-mail