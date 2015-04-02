Наша рецензия

Похоже, судьба «Дома грез» оказалась печальной для многих. Продюсеры клянут режиссера, который постоянно с ними спорил и в итоге был отлучен от монтажа. Режиссер и актеры клянут продюсеров, перекроивших фильм по собственному усмотрению (отсюда, надо полагать, и странные слова на постере – вместо имен и фамилий). Зрители дружно клянут трейлер, где было раскрыто слишком много подробностей сюжета. Радуются, видимо, только Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс, поженившиеся благодаря…