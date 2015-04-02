Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом грез Дом грез
Киноафиша Фильмы Дом грез Отзывы о фильме «Дом грез»
Dream House Дом грез 2011 / США
7.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Дом грез»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Похоже, судьба «Дома грез» оказалась печальной для многих. Продюсеры клянут режиссера, который постоянно с ними спорил и в итоге был отлучен от монтажа. Режиссер и актеры клянут продюсеров, перекроивших фильм по собственному усмотрению (отсюда, надо полагать, и странные слова на постере – вместо имен и фамилий). Зрители дружно клянут трейлер, где было раскрыто слишком много подробностей сюжета. Радуются, видимо, только Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс, поженившиеся благодаря…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не перевелись еще дома с призраками на американской земле.



а тут еще история, отягощенная, похоже, сожительством с этими самыми призраками.



Но актеры хороши. Обожаемые Наоми Уоттс и Рэйчел Вайс, обе двое. И Крэйг прилагается.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
фиг знает где здесь призраки...скорее раздвоение личности, и атмосферка с закосом под Shutter Island...акцент вроде бы сместили в сторону саспенса, по крайней мере по трейлеру...посмотрим мб и получится, не все ж бондиану с одинаковым выражением физиономии спецагента Крэйгу играть...английское название, кстати, подобрали в тему, тк dream имеет достаточно много интересных значений...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 29/09/2011 - 11:57:56): раздвоение личности это не главная фишка фильма

Главная фишка фильма - это тоска героя по погибшей семье ✊ и кто, интересно, этот фильм в триллеры записал? Это драма с элементами "бу" из-за угла ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 01/10/2011 - 12:47:34):не впечатлили ни Крэйг, ни Вайс, ни Уоттс



Крейг в роли психа впечатлил в фильме Голоса/Some Voices (2000 г.).

Он там - просто солнце, яркое, притягивающее, согревающее и самое себя сжигающее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
ну если подходить без "ожидательных слюней" к оценке, то результат не совсем уж бездарно плох...а если подходить с точки зрения поклонника {не важно: жанра, Крэйга или еще чего-нить}, то оценки помидоров соответсвуют...

для меня результат средненький с перекосом вниз...кино строго на один раз...

основные минусы: как и ожидалось мистер Бонд временами играет мистера Бонда...сцены подозрения, настороженности, тревожного ожидания, поиска, опасные ситуации, ситуации активного действия и даже задумчивости{!} - нате вам физиономию Джеймса...очень жаль что пруф щаз не могу вбабахать...впрочем каждый, наверно, может представить характерную физиономию из Casino Royale или еще лучше из последнего - там она вообще почти весь фильм, а папаша - средне, психопат - средне, есть доля старания, где нужно слезы выжимать, но все равно средне...не проникся совершенно...драматическая игра даже в Воспоминаниях неудачника получше смотрелась...хотя бы без масок мистера Бонда

далее: как уже отмечалось, трейлер смотреть нельзя в принципе, тк сюжетный интерес потом сводится на нет...и даже последний твист угадывается абсолютно всеми, тупо по тому, что фильм еще не закончился, значит что-то должно произойти ✊

ну и отмечу один плюс: все-таки домик сняли атмосферно...под снегом, очень уютно обжитой, с потайными комнатками...пытались на саспенс давить, но к сожалению, на одной атмосфере не выедешь - есть еще очень много деталей, которые нужно прорабатывать, чтобы зрителя вжимало в кресло

ps 6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 07/10/2011 - 21:39:25):ни за что не пойду

да не так уж и страшно... просто я впечатлительная... ну пару раз всего, а так хорошая драма... я даже плакала чуть чуть
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ukio 2 апреля 2015, 12:51
вообще не понравилось.зря потраченное время✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Изумительный Морис
Изумительный Морис 18 комментариев
Бешенство
Бешенство 4 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 173 комментария
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания 1 комментарий
Папы против мам
Папы против мам 11 комментариев
Знакомство родителей
Знакомство родителей 8 комментариев
Нюрнберг
Нюрнберг 6 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 362 комментария
Праведник
Праведник 82 комментария
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши