Похоже, судьба «Дома грез» оказалась печальной для многих. Продюсеры клянут режиссера, который постоянно с ними спорил и в итоге был отлучен от монтажа. Режиссер и актеры клянут продюсеров, перекроивших фильм по собственному усмотрению (отсюда, надо полагать, и странные слова на постере – вместо имен и фамилий). Зрители дружно клянут трейлер, где было раскрыто слишком много подробностей сюжета. Радуются, видимо, только Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс, поженившиеся благодаря…
а тут еще история, отягощенная, похоже, сожительством с этими самыми призраками.
Но актеры хороши. Обожаемые Наоми Уоттс и Рэйчел Вайс, обе двое. И Крэйг прилагается.
Главная фишка фильма - это тоска героя по погибшей семье ✊ и кто, интересно, этот фильм в триллеры записал? Это драма с элементами "бу" из-за угла ✊
Крейг в роли психа впечатлил в фильме Голоса/Some Voices (2000 г.).
Он там - просто солнце, яркое, притягивающее, согревающее и самое себя сжигающее.
для меня результат средненький с перекосом вниз...кино строго на один раз...
основные минусы: как и ожидалось мистер Бонд временами играет мистера Бонда...сцены подозрения, настороженности, тревожного ожидания, поиска, опасные ситуации, ситуации активного действия и даже задумчивости{!} - нате вам физиономию Джеймса...очень жаль что пруф щаз не могу вбабахать...впрочем каждый, наверно, может представить характерную физиономию из Casino Royale или еще лучше из последнего - там она вообще почти весь фильм, а папаша - средне, психопат - средне, есть доля старания, где нужно слезы выжимать, но все равно средне...не проникся совершенно...драматическая игра даже в Воспоминаниях неудачника получше смотрелась...хотя бы без масок мистера Бонда
далее: как уже отмечалось, трейлер смотреть нельзя в принципе, тк сюжетный интерес потом сводится на нет...и даже последний твист угадывается абсолютно всеми, тупо по тому, что фильм еще не закончился, значит что-то должно произойти ✊
ну и отмечу один плюс: все-таки домик сняли атмосферно...под снегом, очень уютно обжитой, с потайными комнатками...пытались на саспенс давить, но к сожалению, на одной атмосфере не выедешь - есть еще очень много деталей, которые нужно прорабатывать, чтобы зрителя вжимало в кресло
ps 6/10
да не так уж и страшно... просто я впечатлительная... ну пару раз всего, а так хорошая драма... я даже плакала чуть чуть
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