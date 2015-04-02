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Бриджит Джонс: Грани разумного
Отзывы о фильме «Бриджит Джонс: Грани разумного»
Bridget Jones: The Edge of Reason
Бриджит Джонс: Грани разумного
2004 / Великобритания
6.9
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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мой салон
2 апреля 2015, 12:51
а когда он выйдет в прокат??
2 апреля 2015, 12:51
0
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elise
2 апреля 2015, 12:51
фильм хорош *))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Даша
2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм, не разочаровал, хоть и вторая часть!!!!Просмотрелся на одном дыхании! а мне понравилось в самом конце, когда она наконец-то счастливая и красивая удачно вылезла из машины...и...ну иначе это не была бы Бриджит.
Грант порадовал, все тот же очаровательный негодяй, ну и верный Дарси.
2 апреля 2015, 12:51
0
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len
2 апреля 2015, 12:51
Слушайте, фильм классный! Конечно, мужчины его вряд ли оценят
Это тот редкий случай, когда вторая часть ничуть не уступает первой, а, возможно, даже лучше нее! Смотрела фильм вчера - обеспечила себе аааатличное настроение на весь вечер и еще на сегодняшнее утро оствлось
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Толстушка
2 апреля 2015, 12:51
а я сегодня пойду!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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narniya
2 апреля 2015, 12:51
Полное разочарование,совершено отупляющий фильм, странно что народу нравится,рассчитан на среднестатистическго зрителя, чей интеллект удручает:(
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Angel
2 апреля 2015, 12:51
Супер фильм!!!! Давно так не смеялась!
Рене умница, очень хорошо и естественно играет, единственное, что с весом все-таки немного переборщили, в книжке Бриджет все-таки похудее была.
И Хью Грант разочаровавл немного, во-первых явно постарел (могли бы и получше скрыть морщины) во-вторых если в первой части его можно было назвать просто бабником, то во второй, он уж больно озабочен в сексуальном плане.
Но лучше всех, конечно Марк Дарси, какой у него взгляд, умереть можно. А как он отлупил Хью, просто сказка!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Angel
2 апреля 2015, 12:51
07/12/2004 в 10:15:28 Навь написал(а):
Говорить, что каждая девушка мечтает о таком как Дарси не стоит! Лично мне такие не нравятся, ходит все время с одним выражением лица, да еще зануда!
Какой же он зануда? Он такой милый, заботливый и верный.
Уж лучше такой, чем бабник и эгоист Дэмиан.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Angel
2 апреля 2015, 12:51
07/12/2004 в 12:58:13 Нина написал(а):
А там что Дэмиан такой уж веселый???
Скорее уж нытик какой-то, беееее
2 апреля 2015, 12:51
0
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narniya
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение zaraza от 05/12/2004 - 20:13:41
Книгу не читала, это уж совсем не мое чтиво, не люблю женские романы, просто обидно что мы себе головы засоряем всякой мутью:( Кстати очень классный фильм Долгая помолвка - и драматичен, за душу берет, и тонкий юмор присутствует, и сюжет из хитросплетений судеб и обстоятельств приковывает внимание к экрану, плюс высокий уровень актерсой игры, в отличие от той же Джонс:)
2 апреля 2015, 12:51
0
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narniya
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение zaraza от 10/12/2004 - 08:12:28
Не спорю, видимо мне хотелось чего-то более серьезного, и в общем то отрицательные впечатления, тоже впечатления, иногда это полезно:)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Злой, Тень, надеюсь, вы хорошо понимаете, что делаете. Взгляд со стороны: а) против принятого здесь правила взаимных поглаживаний клюете нежных, пускай и в воспитательных целях; б) дразните семилетнюю девочку за отсутствие развитой груди.
Касательно «хаотичности желаний» и «внутренней фальши».
В выборе партнера оба пола руководствуются, как правило, следующим:
- соответствием партнера искомым критериям социального плана (эта схема требует пресловутых гарантий);
- совпадением фенотипа партнера с предпочитаемым (здесь партнер априори наделяется добродетелями, пока не облезет вследствие возраста);
- любовью (просьба не путать с влюбленностью и прочими чувствами, сопровождающими первые пункты).
Ничего противоречивого нет в том, что девушке нравятся абсолютно разные и многочисленные киногерои, поскольку они являются всего лишь носителями отдельных искомых черт партнера. Радоваться надо, что человек не замкнулся на каком-то идоле, а активно ищет.
Что же касается власти и любви – Mary пишет, что ее привлекает один фертовский персонаж больше, чем другой, но не то, что ей «НА САМОМ ДЕЛЕ нравится мистер Дарси». Обвинять человека в кровожадности на основании того, что ему на корриде ему было интереснее, чем на балете, - странно, поскольку эти данные ничего не говорят о том, что на самом деле человек любит.
По фильму:
Сначала сцена Джонс на крыле убила доверие к зрелищу напрочь (попробуйте, будучи перворазником, даже за колоссальные деньги прыгнуть на крыле). Дальнейшее смотреть было просто грустно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
To Mary:
Прости, если нанесла обиду, если приняла мягкость в обращении за незавершенность позиции. Честно говоря, эта фраза должна была всего лишь: а) указать на неправомерность обвинений кого-либо «в неопределенности целей и в отсутствии логики» в сравнении с кем-либо, особенно если уверенность в гипотетическом преимуществе основывается на факторе возраста и разнице жизненного опыта; б) напомнить что мышление, как и тело, развивается со временем; в) показать мое личное отношение к подобному способу подтверждать свою точку зрения – принижая оппонента. Мир?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
to Злой:
На ваши вопросы ищите ответ в «ИГРЕ С БОРХЕСОМ».
to Mary:
Регистрация однозначно сковывала бы меня в рамках конкретного образа, а так - сохраняю право на непоследовательность…
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Довелось мне недавно посмотреть ГиП – на память пришло воспоминание об обвинении Тенью женщин во властолюбии и желании ломать мужчин. Откуда такие выводы? Дарси признал, что несправедливо поступил с другом, да выдал одну девицу замуж, убив тем самым пару зайцев: отомстил свинье и спас репутацию семьи небезразличной ему особы. Где Дарси позволил вытирать о себя ноги?
Сильные характеры не ломаются, но совершенствуются и проявляются в испытаниях, в любви. Слабые характеры ломает все: и женщина, и мужчина, и болезнь, и нищета.
Женщины предпочитают первых. Нормальное свойство, способствующее эволюции. Нетребовательность к себе, к другим приводит к вырождению.
Любимого человек наделяет властью над собой. От обоих зависит, будет ли эта власть разрушительной или созидающей. И, конечно, женщины предпочитают историю, написанную Остин, Карамзинской, с ее более типичным для жизни сюжетом. Можно ли за это винить?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
А вы можете поподробнее написать, чем это «просветление» напоминает «депрессивный психоз»? Временная потеря браздов управления собой, надлом в картине восприятия мира и своей роли? Мне очень любопытно.
2 апреля 2015, 12:51
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Грант порадовал, все тот же очаровательный негодяй, ну и верный Дарси.
Это тот редкий случай, когда вторая часть ничуть не уступает первой, а, возможно, даже лучше нее! Смотрела фильм вчера - обеспечила себе аааатличное настроение на весь вечер и еще на сегодняшнее утро оствлось
Рене умница, очень хорошо и естественно играет, единственное, что с весом все-таки немного переборщили, в книжке Бриджет все-таки похудее была.
И Хью Грант разочаровавл немного, во-первых явно постарел (могли бы и получше скрыть морщины) во-вторых если в первой части его можно было назвать просто бабником, то во второй, он уж больно озабочен в сексуальном плане.
Но лучше всех, конечно Марк Дарси, какой у него взгляд, умереть можно. А как он отлупил Хью, просто сказка!!!
Какой же он зануда? Он такой милый, заботливый и верный.
Уж лучше такой, чем бабник и эгоист Дэмиан.
Скорее уж нытик какой-то, беееее
Книгу не читала, это уж совсем не мое чтиво, не люблю женские романы, просто обидно что мы себе головы засоряем всякой мутью:( Кстати очень классный фильм Долгая помолвка - и драматичен, за душу берет, и тонкий юмор присутствует, и сюжет из хитросплетений судеб и обстоятельств приковывает внимание к экрану, плюс высокий уровень актерсой игры, в отличие от той же Джонс:)
Не спорю, видимо мне хотелось чего-то более серьезного, и в общем то отрицательные впечатления, тоже впечатления, иногда это полезно:)
Касательно «хаотичности желаний» и «внутренней фальши».
В выборе партнера оба пола руководствуются, как правило, следующим:
- соответствием партнера искомым критериям социального плана (эта схема требует пресловутых гарантий);
- совпадением фенотипа партнера с предпочитаемым (здесь партнер априори наделяется добродетелями, пока не облезет вследствие возраста);
- любовью (просьба не путать с влюбленностью и прочими чувствами, сопровождающими первые пункты).
Ничего противоречивого нет в том, что девушке нравятся абсолютно разные и многочисленные киногерои, поскольку они являются всего лишь носителями отдельных искомых черт партнера. Радоваться надо, что человек не замкнулся на каком-то идоле, а активно ищет.
Что же касается власти и любви – Mary пишет, что ее привлекает один фертовский персонаж больше, чем другой, но не то, что ей «НА САМОМ ДЕЛЕ нравится мистер Дарси». Обвинять человека в кровожадности на основании того, что ему на корриде ему было интереснее, чем на балете, - странно, поскольку эти данные ничего не говорят о том, что на самом деле человек любит.
По фильму:
Сначала сцена Джонс на крыле убила доверие к зрелищу напрочь (попробуйте, будучи перворазником, даже за колоссальные деньги прыгнуть на крыле). Дальнейшее смотреть было просто грустно.
Прости, если нанесла обиду, если приняла мягкость в обращении за незавершенность позиции. Честно говоря, эта фраза должна была всего лишь: а) указать на неправомерность обвинений кого-либо «в неопределенности целей и в отсутствии логики» в сравнении с кем-либо, особенно если уверенность в гипотетическом преимуществе основывается на факторе возраста и разнице жизненного опыта; б) напомнить что мышление, как и тело, развивается со временем; в) показать мое личное отношение к подобному способу подтверждать свою точку зрения – принижая оппонента. Мир?
На ваши вопросы ищите ответ в «ИГРЕ С БОРХЕСОМ».
to Mary:
Регистрация однозначно сковывала бы меня в рамках конкретного образа, а так - сохраняю право на непоследовательность…
Сильные характеры не ломаются, но совершенствуются и проявляются в испытаниях, в любви. Слабые характеры ломает все: и женщина, и мужчина, и болезнь, и нищета.
Женщины предпочитают первых. Нормальное свойство, способствующее эволюции. Нетребовательность к себе, к другим приводит к вырождению.
Любимого человек наделяет властью над собой. От обоих зависит, будет ли эта власть разрушительной или созидающей. И, конечно, женщины предпочитают историю, написанную Остин, Карамзинской, с ее более типичным для жизни сюжетом. Можно ли за это винить?
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