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Копы в глубоком запасе
Отзывы о фильме «Копы в глубоком запасе»
The Other Guys
Копы в глубоком запасе
2010 / США
Трейлер
7.4
Оцените
65
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Михалыч1
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ammenir от 09/09/2010 - 09:13:09
фильм мне понравился, не скучный да и компанией сходить можно!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Михалыч1
2 апреля 2015, 12:51
посмотрите не пожалеете)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Ой, блин, заколебали ментовскими , точнее коповскими сказками. Уж, такие они хорошие, прехорошие. Уж, куда деваться?!!! Ну неужели не о чем больше фильмы снимать?!!! «Копы в глубоком запасе» - в глубоком, глубоком запасе! Вообще, все тупо и предсказуемо. Опять хорошие копы против плохих ребят. Обалдеть как надоели!!! Не тратьте время, все и так ясно!
2 апреля 2015, 12:51
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makkoy
2 апреля 2015, 12:51
Нормальный такой фильмец  И приколоться есть над чем, и сюжет динамичный. Комедия про американских копов – это интересно. И уже примета. Как только видишь Сэма Джексона в аннотации к фильму, точно будет играть хорошего полицейского. Похоже, больше он ничего не умеет. Я люблю такие фильмы – хорошие, качественные. Посмотрите – не пожалеете. Уж лучше наших дерьмовых фильмов... Наши вообще разучились динамичные фильмы снимать (( Как увидишь хоть кадр - сразу ясно наши «нарисовали».
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Смотрел очередной фильм с Сэмюэлем Джексоном. Как всегда, отличный фильм! Рекомендую))) Как всегда, Джексон на высоте! Играет отлично! Тянет, короче, весь фильм. Сюжет не тупой. У америкосов вообще мало фильмов про плохих полицейских. Так и сквозит уважением к профессии копа. Наверно это нормально для них.
2 апреля 2015, 12:51
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фильм мне понравился, не скучный да и компанией сходить можно!!!!✊
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