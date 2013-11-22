22 – 27 ноября 2013 года
кинотеатр «Аврора», Невский пр., д.60
22.11.2013 (пятница)
Большой зал.
19.00 Открытие фестиваля.
«То, что мы делаем ради любви», реж. Матти Ияс, 96 мин.
23.11.2013 (суббота)
Малый зал. Фильм для детей.
14.30 «Элла и друзья», реж. Танели Мустонен, 81 мин.
Большой зал
17.00 «21 способ разрушить брак», реж. Йоханна Вуоксенмаа, 92 мин.
24.11.2013 (воскресенье)
Малый зал. Фильм для детей.
11.30 «Ролли и золотой ключ», реж. Таави Вартиа, 86 мин.
Большой зал
19.30 «Ученик», реж. Ульрика Бенгтс, 90 мин.
25.11.2013 (понедельник)
Малый зал
19.30 «Над темной водой», реж. Петер Францен, 120 мин.
26.11.2013 (вторник)
Малый зал
19.30 « Старьевщик-Маттила и прекрасная женщина», реж. Юхо Куосманен, 30 мин.
«Кекконен», реж. Марья Пююкко, 95 мин.
27.11.2013 (среда)
Большой зал
19.30 «Захват, который устремился на юг», реж. Алекси Мякеля, 93 мин.