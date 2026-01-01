Китайский «ленивый» педикюр делаю за 25 минут: дешево, без пемзы, но с желе – и пяточки блестят как у младенца

Белые кроссовки будут как новые – ни запаха, ни пыли: возьмите 2 копеечных продукта с кухни

Продавцы никогда не покупают сырную и колбасную нарезки: пищевой технолог объяснила, где на самом деле кроется опасность

«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)

«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?

Детективы НТВ — хит сезона: эта новинка уже 2 недели правит бал, «Аллигатор» и «Тайны следствия» пасут задних

Даже Риз Уизерспун не спасла новый сериал по «Блондинке в законе» от провала — на 55% рейтинга больно смотреть

Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»

Майкрофт из «Шерлока» сам взялся за лупу: свежий сериал уже признали лучшим детективом 2026-го – в России о нем ни сном ни духом

Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите